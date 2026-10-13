NHS Forth Valley è uno dei 14 enti sanitari regionali in Scozia, che serve circa 300.000 persone. "Quando abbiamo scoperto che avremmo dovuto lavorare da casa durante la pandemia, il mio team ha dovuto improvvisamente passare da pochi a centinaia utenti remoti", afferma Robert Craig, capo del team ICT Infrastructure per NHS Forth Valley.



Prima della pandemia, i pochi dipendenti che lavoravano da remoto si collegavano alla VPN. Per proteggere le informazioni sanitarie dei pazienti, NHS Forth Valley ha utilizzato l'autenticazione multifattore (MFA): un certificato sul laptop, nome utente e password e un token hardware inserito nel laptop. Ma considerando il breve preavviso dato prima della chiusura dell'ufficio, Robert non ha avuto il tempo di acquistare e distribuire hard token a centinaia di dipendenti. Necessitava di un nuovo approccio, che doveva essere sicuro almeno quanto la VPN, ma più veloce da implementare e più semplice da gestire. "Gli operatori sanitari sono spesso sotto pressione e la tecnologia non dovrebbe aggiungere ulteriore pressione", afferma Robert. "Gli hard token erano un ostacolo tra il nostro personale e le informazioni di cui avevano bisogno per svolgere il proprio lavoro".