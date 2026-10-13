Prima della pandemia, l'NHS Forth Valley aveva solo pochi lavoratori remoti che accedevano in modo sicuro alle applicazioni tramite una VPN, dimostrando la propria identità con un identificativo noto (accesso) e un elemento che possiedono (token hardware). Ma quando ai dipendenti scozzesi è stato ordinato di rimanere a casa, non c'è stato tempo per acquistare e distribuire hard token a tutti i dipendenti. NHS Forth Valley ha trovato una soluzione più semplice per l'accesso remoto sicuro con Akamai. Con pochi clic, il team pubblica le applicazioni sulla Akamai Intelligent Edge Platform e indica quali utenti sono autorizzati ad accedere a ciascuna applicazione. L'experience per gli utenti è semplice: un'app per smartphone sostituisce l'hard token. Il personale che lavora ha la stessa experience con le applicazioni che in ufficio, che consente loro di rimanere concentrati su ciò che conta di più: la salute e la sicurezza delle persone.
Proteggi rapidamente l'accesso remoto per tutti i dipendenti
Quando il servizio sanitario nazionale è passato allo smart working
NHS Forth Valley è uno dei 14 enti sanitari regionali in Scozia, che serve circa 300.000 persone. "Quando abbiamo scoperto che avremmo dovuto lavorare da casa durante la pandemia, il mio team ha dovuto improvvisamente passare da pochi a centinaia utenti remoti", afferma Robert Craig, capo del team ICT Infrastructure per NHS Forth Valley.
Prima della pandemia, i pochi dipendenti che lavoravano da remoto si collegavano alla VPN. Per proteggere le informazioni sanitarie dei pazienti, NHS Forth Valley ha utilizzato l'autenticazione multifattore (MFA): un certificato sul laptop, nome utente e password e un token hardware inserito nel laptop. Ma considerando il breve preavviso dato prima della chiusura dell'ufficio, Robert non ha avuto il tempo di acquistare e distribuire hard token a centinaia di dipendenti. Necessitava di un nuovo approccio, che doveva essere sicuro almeno quanto la VPN, ma più veloce da implementare e più semplice da gestire. "Gli operatori sanitari sono spesso sotto pressione e la tecnologia non dovrebbe aggiungere ulteriore pressione", afferma Robert. "Gli hard token erano un ostacolo tra il nostro personale e le informazioni di cui avevano bisogno per svolgere il proprio lavoro".
La soluzione: Akamai Enterprise Application Access
NHS Forth Valley ha raggiunto entrambi gli obiettivi: implementazione rapida e una semplice user experience, con Akamai Enterprise Application Access.
L'aggiunta di applicazioni all'Akamai Intelligent Edge Platform ha richiesto solo 5 minuti. Una era l'applicazione Test and Protect della Scozia per il tracciamento dei contatti COVID-19. L'aggiunta di utenti è stata altrettanto veloce. Un amministratore crea un account utente e seleziona le applicazioni a cui l'utente può accedere. "Abbiamo anticipato la nostra scadenza", afferma Robert. "Ho dato ad Akamai un 10 per il supporto. Fino ad ora non ho mai collaborato con un'altra azienda pronta a fare qualsiasi sforzo per per aiutare un cliente a iniziare a utilizzare una tecnologia".
Come lavorare in ufficio
Il personale del NHS Forth Valley che lavorava da casa è stato produttivo sin dal primo giorno. "Con Akamai, l'experience è proprio uguale all'ufficio", afferma Robert. “Le performance della sua applicazione sono state eccezionali. Il nostro personale si è trovato perfettamente a proprio agio".
"Se non fosse stato per la soluzione di Akamai, avremmo distribuito laptop con hardware token per mesi dall'inizio della pandemia. Akamai ci ha consentito di distinguerci e ha permesso a ICT di continuare il nostro lavoro. Un livello eccellente".- Robert Craig, ICT Infrastructure Team Lead
Il team ICT ha dedicato pochissimo tempo alla gestione della soluzione di Akamai. Niente più chiamate da parte di utenti frustrati che hanno problemi con la VPN e nessuna configurazione complicata. "Molti costi ICT non compaiono nel foglio di calcolo del budget", afferma Robert. "Sono per il tempo impiegato all'approvvigionamento, alla configurazione e alla formazione. La configurazione della nostra vecchia VPN richiedeva settimane, mentre la soluzione Akamai ha richiesto pochissimo tempo".
Flessibilità per cambiare le abitudini di lavoro
Robert ha notato un crescente interesse per lo smart working anche prima della pandemia e si aspetta che più membri del personale lavorino a distanza dopo la riapertura completa degli uffici. Con Akamai, l'accesso remoto sicuro non sarà un ostacolo. "Non ho visto nessun'altra soluzione di accesso remoto sicuro così semplice da implementare e gestire come Akamai Enterprise Application Access", afferma Robert. “È stata una vittoria enorme per il nostro team. Se non fosse stato per Akamai, avremmo distribuito laptop con hard token per mesi dall'inizio della pandemia. Akamai ci ha consentito di distinguerci e ha permesso a ICT di continuare il nostro lavoro. Un livello eccellente".
Informazioni su NHS Forth Valley
NHS Forth Valley, uno dei 14 enti sanitari regionali in Scozia, presta assistenza a circa 300.000 persone. Il suo consiglio di amministrazione gestisce un budget annuale di circa 570 milioni di sterline e impiega circa 8.000 dipendenti. Il suo moderno ospedale per acuti, il Forth Valley Royal Hospital di Larbert, è uno dei più avanzati e ben attrezzati in Europa, ed è supportato da una rete di quattro ospedali comunitari, 56 centri sanitari, centri diurni che forniscono assistenza e supporto ai pazienti con malattie mentali e difficoltà di apprendimento e un'ampia gamma di servizi basati sulla comunità. NHS Forth Valley è stato nominato in un sondaggio tra medici tirocinanti come uno dei posti migliori nel Regno Unito per l'istruzione e la formazione medica. nhsforthvalley.com
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.