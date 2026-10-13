Antes da pandemia, o NHS Forth Valley tinha apenas alguns trabalhadores remotos. Eles acessavam aplicações com segurança por meio de uma VPN e comprovavam sua identidade com algo que conheciam (login) e algo que tinham (token físico). Mas quando a equipe de trabalho da Escócia precisou ficar em casa, não houve tempo para comprar e distribuir tokens físicos para todos. O NHS Forth Valley encontrou uma solução mais simples para acesso remoto seguro, com a Akamai. Com apenas alguns cliques, a equipe publica aplicações na Akamai Intelligent Edge Platform e indica quais usuários estão autorizados a acessar cada aplicação. A experiência para os usuários é simples: um aplicativo para smartphone substitui o token físico. Os funcionários que trabalham em casa desfrutam da mesma experiência de aplicações que tinham no escritório, o que os ajuda a manter o foco no que é mais importante: a saúde e a segurança das pessoas.
Acesso remoto seguro e rápido para toda a equipe de trabalho
Quando o Serviço Nacional de Saúde precisou trabalhar de casa
O NHS Forth Valley é um dos 14 conselhos regionais de saúde na Escócia e atende a aproximadamente 300 mil pessoas. "Quando ficamos sabendo que teríamos que permanecer em casa durante a pandemia, de repente, minha equipe teve que passar de poucos usuários remotos para centenas", diz Robert Craig, líder da equipe de infraestrutura do ICT para o NHS Forth Valley.
Antes da pandemia, as poucas pessoas que trabalhavam remotamente se conectavam à VPN. Para proteger as informações de saúde dos pacientes, o NHS Forth Valley usava a autenticação multifator: um certificado no notebook, nome de usuário e senha e um token físico inserido no notebook. Mas com pouco tempo de aviso antes de fechar o escritório, Robert não conseguiria comprar e distribuir tokens físicos para centenas de funcionários. Ele buscou uma nova abordagem, que precisava ser, no mínimo, tão segura quanto a VPN, porém mais rápida de implantar e mais simples de gerenciar. "Os profissionais de saúde estão frequentemente sob estresse, e a tecnologia não deve adicionar mais estresse", afirma Robert. "Os tokens físicos eram uma barreira entre nossas equipes e as informações necessárias para que elas realizassem seus trabalhos."
Solução: Enterprise Application Access da Akamai
O NHS Forth Valley atingiu ambas as metas, implantação rápida e experiência de usuário simples, com o Enterprise Application Access da Akamai.
A adição de aplicações à Akamai Intelligent Edge Platform levou apenas cinco minutos. Uma delas foi a aplicação de teste e proteção da Escócia para rastreamento de contato relacionado à COVID-19. Também adicionamos usuários rapidamente. Um administrador cria uma conta de usuário e seleciona as aplicações que o usuário pode acessar. "Fizemos tudo dentro do prazo", afirma Robert. "Dou nota 10 ao suporte da Akamai. Ainda não conheci outra empresa preparada para ir além ao ajudar um cliente a começar a usar uma tecnologia."
Semelhante ao trabalho no escritório
Os funcionários do NHS Forth Valley que trabalham em casa foram produtivos desde o primeiro dia. "Com a Akamai, temos a mesma experiência do escritório", diz Robert. "O desempenho das aplicações foi excelente. Nossa equipe tirou de letra."
"Se não fosse pela Akamai, teríamos implementado notebooks com tokens físicos por meses durante pandemia. A Akamai nos colocou à frente e permitiu que o ICT se dedicasse ao trabalho. Isso foi brilhante."— Robert Craig, líder da equipe de infraestrutura de TIC
A equipe de ICT passou pouquíssimo tempo gerenciando a solução da Akamai. Chega de chamadas de usuários frustrados com problemas com a VPN e de configurações complicadas. "Muitos custos de ICT não aparecem na planilha de orçamento", afirma Robert. "Esses custos representam o tempo gasto com aquisição, configuração e treinamento. A configuração de nossa VPN antiga levou semanas; a da solução da Akamai levou pouquíssimo tempo."
Flexibilidade para mudar os hábitos de trabalho
Robert notou um crescente interesse no trabalho remoto mesmo antes da pandemia e espera a adesão de mais membros da equipe ao teletrabalho após a reabertura total dos escritórios. Com a Akamai, o acesso remoto seguro não será uma barreira. "Não vi nenhuma outra solução de acesso remoto seguro que fosse tão simples de implantar e gerenciar quanto o Akamai Enterprise Application Access", comenta Robert. "Foi uma grande vitória para nossa equipe. Se não fosse pela Akamai, teríamos levado meses implementando notebooks com tokens físicos durante a pandemia. A Akamai nos colocou à frente e permitiu que o ICT se dedicasse ao trabalho. Isso foi brilhante."
Sobre o NHS Forth Valley
O NHS Forth Valley é um dos 14 conselhos regionais de saúde na Escócia e atende a aproximadamente 300 mil pessoas. O conselho controla um orçamento anual de aproximadamente 570 milhões de libras e emprega cerca de 8 mil funcionários. Seu hospital moderno para cuidados intensivos, o Forth Valley Royal Hospital, em Larbert, é um dos mais avançados e bem equipados da Europa, e conta com o suporte de uma rede de quatro hospitais comunitários, 56 centros de saúde, centros de cuidados diários e apoio para pacientes com doenças mentais e deficiências de aprendizagem, e uma ampla gama de serviços com base na comunidade. O NHS Forth Valley foi escolhido em uma pesquisa com médicos em formação como um dos melhores lugares para se obter educação e treinamento médico no Reino Unido. nhsforthvalley.com
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.