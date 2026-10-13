O NHS Forth Valley é um dos 14 conselhos regionais de saúde na Escócia e atende a aproximadamente 300 mil pessoas. "Quando ficamos sabendo que teríamos que permanecer em casa durante a pandemia, de repente, minha equipe teve que passar de poucos usuários remotos para centenas", diz Robert Craig, líder da equipe de infraestrutura do ICT para o NHS Forth Valley.



Antes da pandemia, as poucas pessoas que trabalhavam remotamente se conectavam à VPN. Para proteger as informações de saúde dos pacientes, o NHS Forth Valley usava a autenticação multifator: um certificado no notebook, nome de usuário e senha e um token físico inserido no notebook. Mas com pouco tempo de aviso antes de fechar o escritório, Robert não conseguiria comprar e distribuir tokens físicos para centenas de funcionários. Ele buscou uma nova abordagem, que precisava ser, no mínimo, tão segura quanto a VPN, porém mais rápida de implantar e mais simples de gerenciar. "Os profissionais de saúde estão frequentemente sob estresse, e a tecnologia não deve adicionar mais estresse", afirma Robert. "Os tokens físicos eram uma barreira entre nossas equipes e as informações necessárias para que elas realizassem seus trabalhos."