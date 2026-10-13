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NHS Forth Valley

Os funcionários remotos do NHS Forth Valley podem acessar com segurança as aplicações sem o incômodo e os riscos de segurança de VPNs e tokens físicos, com a Akamai

Logotipo do NHS Forth Valley

Localização

Escócia
nhsforthvalley.com

Setor

Setor público

Principais impactos

  • 5 minutos para publicar uma aplicação no Akamai Edge
  • Menos de 1 minuto para adicionar uma conta de usuário
  • 300 mil pacientes atendidos

Solução

Enterprise Application Access
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Acesso remoto seguro e rápido para toda a equipe de trabalho

Antes da pandemia, o NHS Forth Valley tinha apenas alguns trabalhadores remotos. Eles acessavam aplicações com segurança por meio de uma VPN e comprovavam sua identidade com algo que conheciam (login) e algo que tinham (token físico). Mas quando a equipe de trabalho da Escócia precisou ficar em casa, não houve tempo para comprar e distribuir tokens físicos para todos. O NHS Forth Valley encontrou uma solução mais simples para acesso remoto seguro, com a Akamai. Com apenas alguns cliques, a equipe publica aplicações na Akamai Intelligent Edge Platform e indica quais usuários estão autorizados a acessar cada aplicação. A experiência para os usuários é simples: um aplicativo para smartphone substitui o token físico. Os funcionários que trabalham em casa desfrutam da mesma experiência de aplicações que tinham no escritório, o que os ajuda a manter o foco no que é mais importante: a saúde e a segurança das pessoas.

Quando o Serviço Nacional de Saúde precisou trabalhar de casa

O NHS Forth Valley é um dos 14 conselhos regionais de saúde na Escócia e atende a aproximadamente 300 mil pessoas. "Quando ficamos sabendo que teríamos que permanecer em casa durante a pandemia, de repente, minha equipe teve que passar de poucos usuários remotos para centenas", diz Robert Craig, líder da equipe de infraestrutura do ICT para o NHS Forth Valley.

Antes da pandemia, as poucas pessoas que trabalhavam remotamente se conectavam à VPN. Para proteger as informações de saúde dos pacientes, o NHS Forth Valley usava a autenticação multifator: um certificado no notebook, nome de usuário e senha e um token físico inserido no notebook. Mas com pouco tempo de aviso antes de fechar o escritório, Robert não conseguiria comprar e distribuir tokens físicos para centenas de funcionários. Ele buscou uma nova abordagem, que precisava ser, no mínimo, tão segura quanto a VPN, porém mais rápida de implantar e mais simples de gerenciar. "Os profissionais de saúde estão frequentemente sob estresse, e a tecnologia não deve adicionar mais estresse", afirma Robert. "Os tokens físicos eram uma barreira entre nossas equipes e as informações necessárias para que elas realizassem seus trabalhos."

Solução: Enterprise Application Access da Akamai

O NHS Forth Valley atingiu ambas as metas, implantação rápida e experiência de usuário simples, com o Enterprise Application Access da Akamai.

A adição de aplicações à Akamai Intelligent Edge Platform levou apenas cinco minutos. Uma delas foi a aplicação de teste e proteção da Escócia para rastreamento de contato relacionado à COVID-19. Também adicionamos usuários rapidamente. Um administrador cria uma conta de usuário e seleciona as aplicações que o usuário pode acessar. "Fizemos tudo dentro do prazo", afirma Robert. "Dou nota 10 ao suporte da Akamai. Ainda não conheci outra empresa preparada para ir além ao ajudar um cliente a começar a usar uma tecnologia."

Semelhante ao trabalho no escritório

Os funcionários do NHS Forth Valley que trabalham em casa foram produtivos desde o primeiro dia. "Com a Akamai, temos a mesma experiência do escritório", diz Robert. "O desempenho das aplicações foi excelente. Nossa equipe tirou de letra."

A equipe de ICT passou pouquíssimo tempo gerenciando a solução da Akamai. Chega de chamadas de usuários frustrados com problemas com a VPN e de configurações complicadas. "Muitos custos de ICT não aparecem na planilha de orçamento", afirma Robert. "Esses custos representam o tempo gasto com aquisição, configuração e treinamento. A configuração de nossa VPN antiga levou semanas; a da solução da Akamai levou pouquíssimo tempo."

Flexibilidade para mudar os hábitos de trabalho

Robert notou um crescente interesse no trabalho remoto mesmo antes da pandemia e espera a adesão de mais membros da equipe ao teletrabalho após a reabertura total dos escritórios. Com a Akamai, o acesso remoto seguro não será uma barreira. "Não vi nenhuma outra solução de acesso remoto seguro que fosse tão simples de implantar e gerenciar quanto o Akamai Enterprise Application Access", comenta Robert. "Foi uma grande vitória para nossa equipe. Se não fosse pela Akamai, teríamos levado meses implementando notebooks com tokens físicos durante a pandemia. A Akamai nos colocou à frente e permitiu que o ICT se dedicasse ao trabalho. Isso foi brilhante."

Sobre o NHS Forth Valley

O NHS Forth Valley é um dos 14 conselhos regionais de saúde na Escócia e atende a aproximadamente 300 mil pessoas. O conselho controla um orçamento anual de aproximadamente 570 milhões de libras e emprega cerca de 8 mil funcionários. Seu hospital moderno para cuidados intensivos, o Forth Valley Royal Hospital, em Larbert, é um dos mais avançados e bem equipados da Europa, e conta com o suporte de uma rede de quatro hospitais comunitários, 56 centros de saúde, centros de cuidados diários e apoio para pacientes com doenças mentais e deficiências de aprendizagem, e uma ampla gama de serviços com base na comunidade. O NHS Forth Valley foi escolhido em uma pesquisa com médicos em formação como um dos melhores lugares para se obter educação e treinamento médico no Reino Unido. nhsforthvalley.com

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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