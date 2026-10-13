随着迁移到基于云的虚拟化基础架构，Openlink 的安全团队面临着对应用程序活动进行高精度监测的挑战。该平台的一个主要功能是能够监测计算环境中的所有工作负载、数据流动和进程。



Lamberg 解释道：“虽然我们在公共云中，但并不是多租户方式。我们为每个客户构建了一个单租户环境。因此，我们需要全面了解每个客户的基础架构中的横向移动情况。”



Lamberg 列举了 Akamai Guardicore Segmentation 的两大关键应用场景。第一个涉及 DevTest，它为客户端提供了一种测试环境，使其能够快速轻松地启动虚拟机，从而在投入生产之前以各种配置测试 Openlink 的应用程序。借助 Akamai Guardicore Segmentation，一旦发生异常情况，Lamberg 的团队将能够通过监测所有进程，从主机视角快速清晰地分析情况。



Lamberg 表示：“可能不一定是安全问题。可能是设计或配置缺陷，或者客户端意外加载了一些恶意软件，而我突然发现某个命令和控制连接试图断开。借助该解决方案，我能够立即隔离此异常情况，并足够清楚地了解具体情况。”



Akamai Guardicore Segmentation的第二个应用场景是 Openlink 对客户支持的生产环境的管理。Lamberg 表示：“虽然我们的应用程序很复杂，但它具有极强的确定性。所以，我了解理当在支持客户端的每台服务器上运行的所有流和进程。如此一来，便可为其环境生成基线。如果 Akamai Guardicore Segmentation 发现基线之外的进程或流，我会立即收到告警。



Lamberg 指出，这种快速“分类和诊断”问题的能力是 Akamai Guardicore Segmentation 的核心优势。如果没有 Akamai Guardicore Segmentation之类的工具，即使能够隔离未知进程或数据流动，难度也会很大，而它们往往表示软件出现问题或存在更糟糕的情况。“任何人都不太可能进入我们的环境，但我需要确保我们有一个主动机制来处理这种情况。Akamai Guardicore Segmentation为我提供了这一机制。”



Akamai Guardicore Segmentation的微分段功能也引起了 Lamberg 的注意，该功能允许安全运营商围绕单个或一组应用程序和进程设置安全策略。他指出：“如今，攻击一般以横向移动的方式进行。攻击在一台设备上取得成功后，就会横向移动到其他设备上。必须对所有设备进行适当的控制，并且能够监控这些设备的交互，这是解决该问题的唯一方法。”如果 Openlink 决定在未来实施微分段，Lamberg 相信该平台的功能可以让公司占据有利位置，从而成功地实施微分段。