Com a mudança para uma infraestrutura virtualizada baseada em nuvem, a equipe de segurança da OpenLink foi desafiada pela necessidade de obter visibilidade altamente granular da atividade das aplicações. Um recurso fundamental da plataforma é a capacidade de visualizar todas as cargas de trabalho, fluxos e processos em um ambiente de computação.



"Embora estejamos na nuvem pública, não somos multilocatários", explicou Lamberg. "Criamos um ambiente de locatário único para cada um de nossos clientes. Como resultado, preciso ter total compreensão do que está acontecendo horizontalmente dentro da infraestrutura de cada cliente."



Lamberg cita dois casos de uso principais que aproveitam a segmentação da Akamai Guardicore. O primeiro envolve o DevTest, que fornece aos clientes um ambiente de teste que permite que eles girem máquinas virtuais com rapidez e facilidade para testar a aplicação da OpenLink em várias configurações antes de passar para a produção. Em caso de anomalia, a Akamai Guardicore Segmentation permite que a equipe de Lamberg analise rápida e claramente a situação a partir de uma perspectiva de host, fornecendo visibilidade de todos os fluxos de processos.



"Pode não ser necessariamente um problema de segurança", diz Lamberg. "Pode ser um caso de falha de projeto ou configuração ou talvez o cliente tenha carregado algum malware acidentalmente e, de repente, estou vendo uma conexão de comando e controle tentando sair. A solução me dá a capacidade de isolar imediatamente essa anomalia e vê-la com clareza sem precedentes."



O segundo caso de uso envolvendo a Akamai Guardicore Segmentation é o gerenciamento da OpenLink do ambiente de produção compatível dos clientes. "Embora nossa aplicação seja complexa, é extremamente determinista", disse Lamberg. "Então, conheço todos os fluxos e processos que devem ser executados em cada um dos servidores que suportam o cliente. Isso permite que uma linha de base seja gerada do ambiente dele. Caso a Guardicore Segmentation da Akamai perceba um processo ou fluxo fora da linha de base, sou imediatamente alertado."



Essa capacidade de "triar e diagnosticar" problemas muito rapidamente é um dos principais benefícios da Akamai Guardicore Segmentation, destaca Lamberg. A aparência de um processo ou fluxo desconhecido, que seria extremamente difícil, se não impossível, isolar sem uma ferramenta como a Akamai Guardicore Segmentation, poderia simplesmente sinalizar um problema com o software ou algo muito pior. "É altamente improvável que qualquer pessoa possa entrar em nosso ambiente, mas preciso de uma garantia de que dispomos de um mecanismo pró-ativo para lidar com esse tipo de situação. A Akamai Guardicore Segmentation me proporciona isso."



O Akamai Guardicore Segmentation também chamou a atenção de Lamberg pelos recursos de microssegmentação, que permitem que os operadores definam políticas de segurança em torno de aplicações e processos individuais ou grupos. "Os ataques normalmente ocorrem de forma lateral nos dias de hoje", observou ele. "Eles têm um apoio em uma máquina e pulam lateralmente para outras. Ter controles adequados em todas as máquinas e poder monitorar a interação delas é a única maneira de você se antecipar a esse problema." Caso a OpenLink decida implementar a microssegmentação no futuro, Lamberg acredita que os recursos da plataforma poderiam colocar a empresa em uma posição melhor para fazer isso com sucesso.