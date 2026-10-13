가상화된 클라우드 기반 인프라로 전환하면서 Openlink의 보안 팀은 애플리케이션 활동에 대한 매우 세분화된 가시성을 확보해야 한다는 과제에 직면했습니다. 플랫폼의 주요 기능은 컴퓨팅 환경 내에서 모든 워크로드, 플로우 및 프로세스를 시각화하는 기능입니다.



“비록 퍼블릭 클라우드에서 운영을 하더라도, 우리는 멀티 테넌트는 아닙니다. 각 고객을 위한 단일 테넌트 환경을 구축하죠. 따라서 각 고객의 인프라 내에서 수평적으로 어떤 일이 일어나고 있는지 완벽하게 이해해야 합니다.”라고 램버그는 설명합니다.



램버그는 Akamai Guardicore Segmentation를 어떻게 활용하고 있는지 두 가지의 주요 사례를 제시했습니다. 첫 번째는 DevTest를 통해 고객이 프로덕션으로 전환하기 전에 다양한 설정으로 Openlink의 애플리케이션을 테스트할 수 있도록 가상 머신 생성을 가능케 하는 테스트 환경을 제공하는 것입니다. 이상이 발생할 경우 Akamai Guardicore Segmentation은 모든 플로우 프로세스에 대한 가시성을 제공하므로 램버그의 팀은 호스트의 관점에서 상황을 빠르고 명확하게 분석할 수 있습니다.



“꼭 보안의 문제가 아닐 수도 있습니다.”라고 램버그는 말합니다. “설계 또는 설정에 결함이 있거나 고객이 실수로 멀웨어를 로드했을 때도 갑자기 명령 및 제어 연결이 끊어지려는 것을 볼 수 있습니다. 이 솔루션을 통해 이러한 이상을 즉시 격리하고 전례 없이 명료하게 상황을 파악할 수 있게 되었습니다.”



Akamai Guardicore Segmentation의 두 번째 활용 사례는 Openlink가 고객을 지원하는 프로덕션 환경을 관리하는 것입니다. “저희의 애플리케이션은 복잡하지만 매우 결정적입니다.”라고 램버그는 말합니다. “그래서 저는 고객을 지원하는 각 서버에서 실행되어야 하는 모든 플로우와 프로세스를 파악하고 있습니다. 이를 통해 고객의 환경을 기반으로 베이스라인을 생성할 수 있죠. Akamai Guardicore Segmentation이 기준선을 벗어난 프로세스나 플로우를 감지하면 즉시 알림을 받을 수 있습니다.”



램버그는 이러한 문제의 “분류 및 진단” 기능은 Akamai Guardicore Segmentation의 핵심 이점이라고 설명합니다. 이처럼 알려지지 않은 프로세스나 플로우의 발생은 Akamai Guardicore Segmentation과 같은 툴 없이는 격리하기가 아예 불가능하거나 매우 어려울 수 있습니다. 이런 프로세스나 플로우는 단순한 소프트웨어 문제를 나타낼 수도 있고, 훨씬 더 심각한 문제의 징후일 수도 있습니다. “저희 환경에는 침입이 거의 불가능하리라 봅니다. 하지만 그러한 상황에 대처할 수 있는 사전 예방적인 메커니즘을 갖추고 있다는 확신이 필요합니다. Akamai Guardicore Segmentation이 바로 이러한 확신을 주죠.”



Akamai Guardicore Segmentation은 또한 보안 운영자가 개별 또는 그룹 애플리케이션 및 프로세스와 관련된 보안 정책을 설정할 수 있도록 하는 마이크로세그멘테이션 기능을 제공하고, 이 점이 램버그의 주목을 끌었습니다. “최근 들어 공격은 주로 측면 방식으로 발생합니다.”라고 램버그는 지적합니다. “공격자들은 먼저 하나의 머신에 발판을 마련한 뒤에 측면 방향으로 다른 머신에 침투하죠. 모든 머신을 적절히 제어하고 그들의 상호 작용을 모니터링할 수 있는 것만이 문제를 사전에 방지할 수 있는 유일한 방법입니다.” 램버그는 Openlink가 향후 마이크로 세그멘테이션을 구현하게 되면 플랫폼의 여러 기능을 통해 회사가 더욱 성공적으로 이 기술을 구현하게 되리라 믿습니다.