En passant à une infrastructure virtualisée basée sur le cloud, l'équipe de sécurité d'Openlink a été mise à l'épreuve par la nécessité d'obtenir une visibilité hautement granulaire sur l'activité des applications. L'une des principales caractéristiques de la plateforme est la possibilité de visualiser l'ensemble des charges de travail, flux et processus au sein d'un environnement informatique.



« Bien que nous soyons dans le cloud public, nous n'utilisons pas de technologie multilocataire », précise Michael Lamberg. « Nous construisons un environnement à locataire unique pour chacun de nos clients. Par conséquent, je dois parfaitement comprendre ce qu'il se passe sur le plan horizontal au sein de l'infrastructure de chaque client. »



Michael Lamberg cite deux cas d'utilisation clés qui exploitent Akamai Guardicore Segmentation. Le premier implique DevTest, qui fournit aux clients un environnement de test leur permettant d'exécuter rapidement et facilement des machines virtuelles, afin de tester l'application Openlink dans différentes configurations avant de passer en production. En cas d'anomalie, Akamai Guardicore Segmentation permet à l'équipe de Michael Lamberg d'analyser clairement et rapidement la situation du point de vue de l'hôte, en fournissant une visibilité sur tous les processus de flux.



« Cela n'est pas forcément un problème de sécurité », explique Michael Lamberg. « Il peut s'agir d'un défaut de conception ou de configuration, ou peut-être que le client a accidentellement chargé un logiciel malveillant et soudain, je vois une connexion de commande et de contrôle qui tente d'agir. La solution me permet d'isoler immédiatement cette anomalie et de l'identifier avec une clarté sans précédent. »



Le deuxième cas d'utilisation impliquant Akamai Guardicore Segmentation est la gestion par Openlink de l'environnement de production pris en charge par les clients. « Bien que notre application soit complexe, elle est extrêmement déterministe », ajoute Michael Lamberg. « Je connais donc tous les flux et processus qui doivent s'exécuter sur chacun de nos serveurs prenant en charge le client. Cela permet de générer une ligne de référence de leur environnement. Si Akamai Guardicore Segmentation constate qu'un processus ou un flux s'éloigne de la ligne de référence, j'en suis immédiatement informé. »



Michael Lamberg souligne que cette capacité à « trier et diagnostiquer » les problèmes très rapidement constitue un des avantages majeurs de la solution Akamai Guardicore Segmentation. L'apparition d'un processus ou d'un flux inconnu, qui serait extrêmement difficile, voire impossible à isoler sans un outil comme Akamai Guardicore Segmentation, pourrait signaler un problème au niveau du logiciel ou quelque chose de bien plus grave. « Il est très peu probable que quiconque puisse pénétrer dans notre environnement, mais j'ai besoin de m'assurer que nous avons mis en place un mécanisme proactif pour faire face à ce genre de situations. Akamai Guardicore Segmentation me permet d'y parvenir. »



Les capacités de microsegmentation de la solution Akamai Guardicore Segmentation ont également retenu l'attention de Michael Lamberg. Elles permettent aux opérateurs de sécurité de définir des règles de sécurité pour des applications et des processus, qu'ils soient uniques ou groupés. « Actuellement, les attaques ont tendance à se produire de manière latérale », précise-t-il. « Les attaquants trouvent un point d'entrée dans une machine et sautent latéralement d'une machine à l'autre. Disposer de contrôles appropriés sur toutes vos machines, et être en mesure de surveiller les interactions de celles-ci, est la seule manière d'avoir une longueur d'avance sur ce problème. » Si Openlink décide de mettre en œuvre la microsegmentation à l'avenir, Michael Lamberg pense que les capacités de la plateforme pourraient permettre l'entreprise de réussir cette transformation sans encombre.