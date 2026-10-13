Durch die Umstellung auf eine virtualisierte cloudbasierte Infrastruktur stand das Sicherheitsteam von Openlink vor der Herausforderung, detaillierte Einblicke in die Anwendungsaktivität gewinnen zu müssen. Eine wichtige Funktion der Plattform ist die Fähigkeit, sämtliche Workloads, Flows und Prozesse in einer Computing-Umgebung zu visualisieren.



„Wir arbeiten zwar in der Public Cloud, aber ohne Mehrmandantenfähigkeit“, erläutert Lamberg. „Wir erstellen eine Ein-Mandaten-Umgebung für jeden unserer Kunden. Dementsprechend muss ich genau wissen, was innerhalb der Infrastrukturebene jedes einzelnen Kunden vor sich geht.“



Lamberg nennt zwei wichtige Anwendungsfälle, bei denen Akamai Guardicore Segmentation zum Einsatz kommt. Der erste umfasst DevTest, das Kunden eine Testumgebung bereitstellt, mit der sie schnell und einfach virtuelle Maschinen einrichten können. So lässt sich die Openlink-Anwendung in verschiedenen Konfigurationen testen, bevor das Entwicklungsteam sie in die Produktion verschiebt. Tritt eine Anomalie auf, kann Lambergs Team dank Akamai Guardicore Segmentation schnell und übersichtlich die Situation analysieren – und zwar aus verschiedensten Perspektiven, da Einblicke in sämtliche Flows und Prozesse bereitgestellt werden.



„Es muss sich nicht zwangsweise um ein Sicherheitsproblem handeln“, so Lamberg. „Es kann auch ein Design- oder Konfigurationsfehler sein. Oder vielleicht hat der Kunde versehentlich Malware geladen und plötzlich tritt eine Command-and-Control-Verbindung auf, die versucht, nach draußen zu senden. Mit der Lösung kann ich diese Anomalie sofort isolieren und sie mit unvergleichlicher Klarheit untersuchen.“



Der zweite Anwendungsfall, für den Openlink Akamai Guardicore Segmentation einsetzt, ist die Verwaltung unterstützter Produktionsumgebungen von Kunden. „Unsere Anwendung ist zwar äußerst komplex, aber auch sehr deterministisch“, so Lamberg. „Ich kenne also alle Flows und Prozesse, die auf jedem einzelnen der Server ausgeführt werden sollen, die den jeweiligen Kunden unterstützen. So können wir eine Baseline seiner Umgebung generieren. Und wenn Akamai Guardicore Segmentation erkennt, dass ein Prozess oder Flow von dieser Baseline abweicht, werde ich umgehend benachrichtigt.“



Diese Fähigkeit, Probleme schnell zu selektieren und zu diagnostizieren, ist laut Lamberg ein wichtiger Vorteile von Akamai Guardicore Segmentation. Ein unbekannter Prozess oder Flow – der sich ohne ein Tool wie Akamai Guardicore Segmentation nur äußerst schwierig eingrenzen ließe (wenn überhaupt) – kann auf ein einfaches Problem mit der Software oder auf etwas deutlich Schlimmeres hinweisen. „Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass jemand in unsere Umgebung eindringt. Doch ich brauche die Gewissheit, dass wir einen proaktiven Mechanismus eingerichtet haben, der mit solchen Situationen umgehen könnte. Akamai Guardicore Segmentation bietet mir genau das.“



Auch die Mikrosegmentierung von Akamai Guardicore Segmentation erregte Lambergs Aufmerksamkeit. Hiermit können Sicherheitsbetreiber Richtlinien für einzelne oder mehrere Anwendungen und Prozesse einrichten. „Bei Angriffen kommen heutzutage oft laterale Netzwerkverschiebungen zum Einsatz“, erklärt Lamberg. „Angreifer versuchen sich Zugang zu einer Maschine zu verschaffen und dann von dort aus auf andere zu springen. Die richtigen Kontrollen auf allen Maschinen und die Überwachung sämtlicher Interaktionen zwischen diesen Maschinen ist die einzige Möglichkeit, dieses Problem in den Griff zu bekommen.“ Sollte sich Openlink künftig dazu entscheiden, Mikrosegmentierung zu implementieren, geht Lamberg davon aus, dass die Plattformfunktionen das Unternehmen hierbei unterstützen würden.