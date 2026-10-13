仮想化されたクラウドベースのインフラへの移行により、OpenLinkのセキュリティチームは、アプリケーションアクティビティをきめ細かく把握する必要に迫られました。このプラットフォームは主な機能として、コンピューティング環境内のすべてのワークロード、フロー、プロセスを可視化できます。



これについてLamberg氏は次のように説明します。「私たちはパブリッククラウド内にいますが、マルチテナントではありません。当社の顧客それぞれに単一のテナント環境を構築しています。そのため、各顧客のインフラ内で何が水平方向に移動しているのかを完全に把握する必要があります」



Lamberg氏は、Akamai Guardicore Segmentationを活用する主なユースケースを2つ挙げています。その1つはDevTestです。これにより、お客様は仮想マシンをすばやく簡単にスピンアップし、OpenLinkのアプリケーションを本番環境に移行する前にさまざまな設定でテストできます。異常が発生した場合、Lamberg氏のチームはAkamai Guardicore Segmentationを使用してすべてのフロープロセスを把握し、ホストの観点から状況をすばやく明確に分析できます。



「これが役立つのはセキュリティ問題だけではありません」とLamberg氏は言います。「設計や設定の不具合がある場合や、顧客が誤ってマルウェアをロードし、突然コマンド&コントロールの接続試行を把握した場合などにも役立ちます。このソリューションは、こうした異常を即座に隔離し、これまでにないレベルで明確に可視化します」



Akamai Guardicore Segmentationに関するもう1つのユースケースは、サポート対象である顧客の本番環境をOpenLinkが管理する場合です。Lamberg氏は次のように述べています。「当社のアプリケーションは複雑ですが、非常に確定的です。つまり、私たちは、顧客をサポートしている当社のサーバーそれぞれが実行すべきフローとプロセスをすべて把握しています。これにより、顧客環境のベースラインを生成できます。Akamai Guardicore Segmentationは、ベースラインから外れたプロセスやフローを検知するとすぐに警告してくれます」



このように問題をすばやく「トリアージ（対処の優先順位付け）して診断する」能力は、Akamai Guardicore Segmentationの重要な利点であるとLamberg氏は指摘します。未知のプロセスやフローが出現した場合、Akamai Guardicore Segmentationのようなツールがなければ、隔離は不可能ではないとしても非常に困難です。未知のプロセスやフローは単にソフトウェアの問題を示す場合もありますが、それよりはるかに悪いことが生じている可能性もあります。「当社の環境に誰かが侵入できる可能性はほとんどありませんが、このような状況に対処できる事前対応型のメカニズムが確立されているという保証が必要なのです。Akamai Guardicore Segmentationは、まさにそのような機能を提供してくれています」



Lamberg氏はAkamai Guardicore Segmentationのマイクロセグメンテーション機能にも魅力を感じました。この機能があれば、セキュリティオペレーターは、個々のアプリケーションやプロセスまたはそれらのグループにセキュリティポリシーを設定できます。Lamberg氏は次のように指摘します。「最近の攻撃は、たいてい横方向に移動します。あるマシンで足がかりを得ると、他のマシンへと横方向にジャンプするのです。この問題に先手を打つためには、すべてのマシンを適切に制御し、マシン間の相互作用を監視できなければなりません」。Lamberg氏は、OpenLinkが今後マイクロセグメンテーションを導入することになった場合、このプラットフォームの機能により、効果的に作業を進めることができると考えています。