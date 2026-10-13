多くのエンタープライズ・ソフトウェア・プロバイダーと同様、OpenLinkもオンプレミスでの製品提供やサポートからパブリッククラウド展開へとIT変革を進めています。この種のプラットフォームとしては業界初となる同社のOpenLink Cloudは、Microsoft Azureを通じてサービスを開始しました。
OpenLinkのVice President兼Chief Information Security OfficerであるMichael Lamberg氏は次のように述べています。「当社がパブリッククラウドに移行する主な動機は2つありました。当社のソフトウェアは大量の処理を必要とするため、お客様はたいていピーク処理容量に合わせてコンピューティング環境を構築します。そのため、設備投資額が非常に大きくなるのです。パブリッククラウドに移行すれば、ピーク需要時にアプリケーションを自動拡張できるため、お客様は使用していない容量にコストをかけずに済みます」
「第2に、当社のお客様は通常、当社のソフトウェアとクライアントアドオンの新バージョンをテストするために、いくつかのDev Test（開発）環境を維持しています。パブリッククラウドを使用すれば、テストに必要となった時に環境をスピンアップ（起動および初期化）し、テストが終了したら削除するといったことが簡単にできるので、コストを最小限に抑えることができます」
もちろん、クラウドに移行すれば、セキュリティに関する新たな心配も生じます。機密性が高く戦略的な顧客データは攻撃者の標的となる可能性があり、OpenLinkにはこのようなデータを保護する責任があります。パブリッククラウドのサイバーセキュリティは、責任共有モデル（クラウドプロバイダーが限定的なセキュリティ対策を提供し、それらは厳格な監査と認定の対象となる）で運用されるため、クラウドの顧客（このケースではOpenLink）は、最終的に自社のデータとプロセスを保護する責任を有します。
Lamberg氏は次のように述べています。「大手クラウドプロバイダーは、大規模インフラのセキュリティを確保する能力に関して、この5年間に大きく進歩しました。多くの企業が自社のデータセンターを管理していますが、大手クラウドプロバイダーの方がはるかに優れています。しかし、それらはみな、共有責任モデルのもとで運用されています。Azureのセキュリティ認定は現在、世界最高レベルと考えられますが、当社自身の実装を保護してくれるわけではありません」
OpenLinkは、同社とそのお客様の必要性に合わせてカスタマイズされたリスク緩和レベルを提供するためにはサードパーティのソリューションを使用してAzureのセキュリティインフラを強化する必要があると認識しました。「当社はお客様に対して、Azureが公表しているセキュリティ対策を実際に実施していること、および当社がその上にセキュリティレイヤーを追加することで、当社のお客様のクラウドホスティングデータと環境全体を多重防御で強化していることを証明しなければなりません」
クラウドインフラのセキュリティ確保と顧客からの信頼の獲得
多くのエンタープライズ・ソフトウェア・プロバイダーと同様、OpenLinkもオンプレミスでの製品提供やサポートからパブリッククラウド展開へとIT変革を進めています。この種のプラットフォームとしては業界初となる同社のOpenLink Cloudは、Microsoft Azureを通じてサービスを開始しました。
Akamai Guardicore Segmentation
OpenLink Cloud立ち上げの約1年前にAkamai Guardicore Segmentationを導入したLamberg氏は、その後すぐに、このソリューションが同社のクラウド・セキュリティ・インフラの強化に役立つことが分かりました。Akamai Guardicore Segmentationは、複数のインフラの重大な盲点、つまりファイアウォールや侵入防止システムを通り抜けた侵入者のラテラルムーブメント（横方向の移動）に対処できるように設計されています。このソリューションは、水平方向（East／West）のトラフィックの不審な異常を検知することに重点を置いており、重大な損害を及ぼす前に不正行為を確認し、封じ込めます。
Lamberg氏は次のように述べています。「辛いことですが、パブリッククラウドに移行すると、ネットワーキングやインフラに関するこれまでの知識はすべて捨て去った方がよいとわかります。こうした知識が適用できなくなる理由は2つあります。まず、Azureで仮想化されたインフラスタックの下位層は制御できなくなり、これらにアクセスすることもできません。第2に、インフラの運用状況の分析に使用していたツールが変わります。そのことを頭に入れておかねばなりません。これまでとは違い、従来のネットワーキングに関するスキルや経験は以前ほど役立ちません。すべてが初めてなのです」
Lamberg氏によると、結果的にAkamai Guardicore SegmentationはOpenLinkの主要なセキュリティテクノロジーの1つになりました。「おかげで、私たちはAzureが効率的かつ効果的に役割を果たしているかどうかを検証しながら、環境が適切に隔離されていることを保証できます」
優れた可視性と診断能力
仮想化されたクラウドベースのインフラへの移行により、OpenLinkのセキュリティチームは、アプリケーションアクティビティをきめ細かく把握する必要に迫られました。このプラットフォームは主な機能として、コンピューティング環境内のすべてのワークロード、フロー、プロセスを可視化できます。
これについてLamberg氏は次のように説明します。「私たちはパブリッククラウド内にいますが、マルチテナントではありません。当社の顧客それぞれに単一のテナント環境を構築しています。そのため、各顧客のインフラ内で何が水平方向に移動しているのかを完全に把握する必要があります」
Lamberg氏は、Akamai Guardicore Segmentationを活用する主なユースケースを2つ挙げています。その1つはDevTestです。これにより、お客様は仮想マシンをすばやく簡単にスピンアップし、OpenLinkのアプリケーションを本番環境に移行する前にさまざまな設定でテストできます。異常が発生した場合、Lamberg氏のチームはAkamai Guardicore Segmentationを使用してすべてのフロープロセスを把握し、ホストの観点から状況をすばやく明確に分析できます。
「これが役立つのはセキュリティ問題だけではありません」とLamberg氏は言います。「設計や設定の不具合がある場合や、顧客が誤ってマルウェアをロードし、突然コマンド&コントロールの接続試行を把握した場合などにも役立ちます。このソリューションは、こうした異常を即座に隔離し、これまでにないレベルで明確に可視化します」
Akamai Guardicore Segmentationに関するもう1つのユースケースは、サポート対象である顧客の本番環境をOpenLinkが管理する場合です。Lamberg氏は次のように述べています。「当社のアプリケーションは複雑ですが、非常に確定的です。つまり、私たちは、顧客をサポートしている当社のサーバーそれぞれが実行すべきフローとプロセスをすべて把握しています。これにより、顧客環境のベースラインを生成できます。Akamai Guardicore Segmentationは、ベースラインから外れたプロセスやフローを検知するとすぐに警告してくれます」
このように問題をすばやく「トリアージ（対処の優先順位付け）して診断する」能力は、Akamai Guardicore Segmentationの重要な利点であるとLamberg氏は指摘します。未知のプロセスやフローが出現した場合、Akamai Guardicore Segmentationのようなツールがなければ、隔離は不可能ではないとしても非常に困難です。未知のプロセスやフローは単にソフトウェアの問題を示す場合もありますが、それよりはるかに悪いことが生じている可能性もあります。「当社の環境に誰かが侵入できる可能性はほとんどありませんが、このような状況に対処できる事前対応型のメカニズムが確立されているという保証が必要なのです。Akamai Guardicore Segmentationは、まさにそのような機能を提供してくれています」
Lamberg氏はAkamai Guardicore Segmentationのマイクロセグメンテーション機能にも魅力を感じました。この機能があれば、セキュリティオペレーターは、個々のアプリケーションやプロセスまたはそれらのグループにセキュリティポリシーを設定できます。Lamberg氏は次のように指摘します。「最近の攻撃は、たいてい横方向に移動します。あるマシンで足がかりを得ると、他のマシンへと横方向にジャンプするのです。この問題に先手を打つためには、すべてのマシンを適切に制御し、マシン間の相互作用を監視できなければなりません」。Lamberg氏は、OpenLinkが今後マイクロセグメンテーションを導入することになった場合、このプラットフォームの機能により、効果的に作業を進めることができると考えています。
保護を担うパートナー
現在、OpenLinkはAkamai Guardicore Segmentationのテクノロジーからさまざまなメリットを得ていますが、Lamberg氏は、ソリューションを背後から支えている人々との継続的な関係についても高く評価しています。「私は、パートナーになってくれる企業としか取引しません。私たちは商品として製品を買うだけではないのです。彼らは素晴らしいパートナーであり、私たちのフィードバックやニーズに耳を傾け、それに基づいて継続的にソリューションを改良してくれました」とLamberg氏は述べています。
パブリッククラウドは本質的に動的であるため、OpenLinkはAkamai Guardicore Segmentationを活用することでクラウドインフラの進化に合わせて自社の環境を確実に最適化できると期待しています。「彼らは、問題を解決するためにはクラウドプロバイダーとの緊密な連携が必要であることを理解しています。彼らのチームはAzureとの着実なコミュニケーションを通じて、製品の動作に影響を与える可能性のあるあらゆる変化を把握しています」
結果として、Guardicoreとそのソリューションは、OpenLinkがパブリッククラウド上にある顧客の重要な資産を保護するという使命を果たすために不可欠なものとなっています。「問題についてベンダーに問い合わせて、『もう1つのベンダーの問題ですからそちらに問い合わせてください』と言われる状況に陥りたくはありません。このチームではそういう話は聞いたことがありません。彼らは、当社の顧客の最重要資産を守るためには責任共有の取り組みが必要であるとわかっているのです」
OpenLinkについて
ION Investment Group傘下の企業であるOpenLinkは、ビッグデータと情報が常に進化し成長していくハイパーコネクテッドワールドがもたらす課題に挑戦しています。今、企業では、国境、部門、セクター、プロセスを越えた仕事が増えていますが、OpenLinkのソリューションはあらゆる場所から数テラバイトものデータを取得し、それらすべてを関連付けることができます。さらに重要なのは、リアルタイムでその意味を理解できることです。
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