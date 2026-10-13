Con el cambio a una infraestructura virtualizada y en la nube, el equipo de seguridad de Openlink tuvo que afrontar un desafío: la necesidad de obtener una visibilidad altamente precisa de la actividad de la aplicación. Una característica clave de la plataforma es la capacidad de visualizar todas las cargas de trabajo, flujos y procesos que hay dentro de un entorno informático.



"Aunque estamos en la nube pública, no seguimos un modelo de multitenencia", explica Lamberg. "Creamos un entorno de tenencia única para cada uno de nuestros clientes. Por tanto, debo tener pleno conocimiento de lo que sucede horizontalmente dentro de la infraestructura de cada cliente".



Michael Lamberg cita dos casos de uso principales en los que se emplea Akamai Guardicore Segmentation. La primera implica la metodología de desarrollo y pruebas: se proporciona a los clientes un entorno de pruebas que les permite activar máquinas virtuales con rapidez y facilidad para probar la aplicación de Openlink en diversas configuraciones antes de llevarla a producción. En el caso de producirse alguna anomalía, Akamai Guardicore Segmentation permite al equipo de Lamberg analizar rápida y claramente la situación desde una perspectiva de host, ya que da visibilidad de todos los procesos de flujo.



"No tiene por qué ser necesariamente un problema de seguridad", dice Lamberg. "Puede tratarse de un defecto de diseño o configuración, o tal vez el cliente haya cargado accidentalmente algún malware y, de repente, estoy viendo una conexión de mando y control intentando salir. La solución me da la capacidad de aislar inmediatamente esta anomalía y verla con una claridad sin precedentes".



El segundo caso de uso de Akamai Guardicore Segmentation es la gestión que hace Openlink del entorno de producción de los clientes. "Aunque nuestra aplicación sea compleja, es extremadamente determinista", afirma Lamberg. "Sé cuáles son todos los flujos y procesos que deben ejecutarse en cada uno de nuestros servidores que usa el cliente. Así podemos generar unos valores de referencia del entorno. En el caso de que Akamai Guardicore Segmentation observe un proceso o flujo que se salga de estos valores, me alerta inmediatamente".



Lamberg apunta que poder realizar muy rápido un "triaje y diagnóstico" de los problemas es una de las grandes ventajas de Akamai Guardicore Segmentation. La aparición de un proceso o flujo desconocido (que sería extremadamente difícil, si no imposible, de aislar sin una herramienta como Akamai Guardicore Segmentation) puede ser un signo de un problema menor en el software… o de algo mucho peor. "Es muy poco probable que alguien consiga entrar en nuestro entorno, pero necesito tener la certeza de que contamos con un mecanismo proactivo para lidiar con ese tipo de situación. Akamai Guardicore Segmentation me brinda eso".



Akamai Guardicore Segmentation también captó la atención de Michael por sus capacidades de microsegmentación, que permiten a los operadores de seguridad establecer políticas relacionadas con procesos y aplicaciones individuales o agrupados. "Los ataques suelen ocurrir de manera lateral actualmente", señala. "Utilizan una máquina concreta como punto de apoyo para saltar lateralmente a otras. Tener controles apropiados en todas las máquinas y poder supervisar la interacción de dichas máquinas es la única manera de adelantarse a ese problema". En el caso de que Openlink decida implementar la microsegmentación en el futuro, Lamberg cree que la funcionalidad de la plataforma en este sentido podría ayudar a la empresa a lograrlo.