Passando a un'infrastruttura basata su cloud e virtualizzata, il team addetto alla sicurezza di Openlink si è trovato di fronte alla necessità di dover ottenere una visibilità altamente granulare sull'attività delle applicazioni. Una delle funzionalità principali della piattaforma è la possibilità di visualizzare tutti i carichi di lavoro, i flussi e i processi all'interno di un unico ambiente di elaborazione.



"Pur utilizzando un cloud pubblico, non siamo comunque multi-tenant", ha spiegato Lamberg. "Costruiamo un ambiente single-tenant per ogni singolo cliente. Di conseguenza, devo acquisire la piena comprensione di ciò che succede in orizzontale, all'interno dell'infrastruttura di ogni singolo cliente".



Lamberg menziona due importanti casi di utilizzo della soluzione Akamai Guardicore Segmentation. Il primo riguarda DevTest, che offre ai clienti un ambiente di test in grado di velocizzare rapidamente le macchine virtuali per testare le performance di Openlink in varie configurazioni prima del rilascio in produzione. In caso di anomalie, Akamai Guardicore Segmentation permette al team di Lamberg di analizzare in modo rapido e chiaro la situazione da una prospettiva host, fornendo visibilità su tutti i processi del flusso.



"Potrebbe non trattarsi necessariamente di un problema di sicurezza", afferma Lamberg, "ma di una falla nella progettazione o nella configurazione oppure di un errore da parte del cliente che ha caricato un malware e all'improvviso viene visualizzata una connessione CnC (Command and Control). Questa soluzione mi dà la possibilità di isolare immediatamente l'anomalia e visualizzarla con una chiarezza senza precedenti".



Il secondo caso di utilizzo della soluzione Akamai Guardicore Segmentation riguarda la gestione da parte di Openlink dell'ambiente di produzione assistita dei clienti. "Sebbene la nostra applicazione sia complessa, è comunque estremamente determinista", ha dichiarato Lamberg. "Perciò, conosco tutti i flussi e i processi da eseguire su ciascuno dei nostri server a supporto dei clienti. Ciò ci permette di creare un modello di riferimento del loro ambiente. Nel caso in cui Akamai Guardicore Segmentation notasse un processo o un flusso che non rientra in tale modello, ne verrei immediatamente avvisato".



Questa funzionalità che consente di analizzare e diagnosticare molto rapidamente i problemi è un vantaggio fondamentale della soluzione Akamai Guardicore Segmentation, come fa notare Lamberg. La comparsa di un processo o un flusso sconosciuto, estremamente difficile, se non impossibile, da isolare senza uno strumento come Akamai Guardicore Segmentation, potrebbe semplicemente indicare un problema con il software o una questione molto più seria. "È molto improbabile che qualcuno entri nel nostro ambiente, ma devo accertarmi di aver predisposto un meccanismo proattivo in grado di gestire questo tipo di situazione. Akamai Guardicore Segmentationmi dà proprio questa sicurezza".



Akamai Guardicore Segmentation ha attirato l'attenzione di Lamberg anche per le sue funzionalità di microsegmentazione, che permettono agli addetti alla sicurezza di definire policy adeguate per applicazioni e processi singoli o raggruppati. "Ultimamente, gli attacchi si verificano secondo movimenti laterali, in genere", ha osservato. "Prendono piede in un sistema, da cui passano a quelli successivi in modo laterale. Avere controlli adeguati su tutti i vostri sistemi ed essere in grado di monitorare le interazioni tra loro è l'unico modo con cui potrete giocare d'anticipo". Se Openlink in futuro dovesse decidere di implementare la microsegmentazione, Lamberg è convinto che le funzionalità della piattaforma sarebbero in grado di aiutare l'azienda a farlo con successo.