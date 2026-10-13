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Roblox

Usando a Akamai, a empresa de jogos conseguiu oferecer experiências seguras e consistentes para desenvolvedores e jogadores do mundo todo

logotipo da robox

Localização

San Mateo, Califórnia, Estados Unidos https://corp.roblox.com/

Setor

Jogos

Produtos

Download Delivery

A Roblox tentava evoluir para uma entidade global e precisava entregar experiências seguras e consistentes para desenvolvedores e jogadores, independentemente da localização. Experiências de usuário ruins, como tempos de carregamento lentos ou quedas de conexão, podem significar perda de receita para a empresa. A Roblox recorreu à Akamai para ter sucesso ao possibilitar jogos multiplayer online e experiências de criação de jogos de alto desempenho.

Sobre a Roblox

A missão de Roblox é reunir o mundo por meio de jogos. Todos os meses, mais de 90 milhões de pessoas em todo o mundo se divertem com os amigos enquanto exploram milhões de experiências digitais imersivas. Todas essas experiências são construídas pela comunidade Roblox, composta por mais de 2 milhões de criadores. Acreditamos na construção de uma comunidade segura, civil e diversificada, que inspire e promova a criatividade e as relações positivas entre pessoas em todo o mundo. Para mais informações, visite https://corp.roblox.com.

 

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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