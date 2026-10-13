A missão de Roblox é reunir o mundo por meio de jogos. Todos os meses, mais de 90 milhões de pessoas em todo o mundo se divertem com os amigos enquanto exploram milhões de experiências digitais imersivas. Todas essas experiências são construídas pela comunidade Roblox, composta por mais de 2 milhões de criadores. Acreditamos na construção de uma comunidade segura, civil e diversificada, que inspire e promova a criatividade e as relações positivas entre pessoas em todo o mundo. Para mais informações, visite https://corp.roblox.com.