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Roblox

Grâce à Akamai, la société de jeux vidéo a pu offrir aux développeurs et aux joueurs du monde entier des expériences cohérentes et sécurisées

Logo Roblox

Localisation géographique

San Mateo, Californie, États-Unis https://corp.roblox.com/

Secteur

Jeux vidéo

Produits

Download Delivery

Roblox cherchait à gagner une stature internationale et devait à ce titre offrir des expériences sécurisées et cohérentes aux développeurs comme aux joueurs, n'importe où dans le monde. Les problèmes affectant l'expérience utilisateur, tels que les temps de chargement trop longs ou les déconnexions, pouvaient entraîner une perte de revenus pour l'entreprise. Roblox s'est adressé à Akamai pour leur permettre d'offrir avec succès des expériences de jeu et de création de jeux multijoueurs ultra-performantes.

À propos de Roblox

La mission de Roblox consiste à rassembler le monde par le jeu. Chaque mois, plus de 90 millions de personnes dans le monde s'amusent avec leurs amis en explorant des millions d'expériences digitales immersives. Toutes ces expériences sont créées par la communauté Roblox, composée de plus de 2 millions de créateurs. Nous croyons dans la création d'une communauté solide, bienveillante et diversifiée, qui inspire et favorise la créativité et les relations positives entre des personnes du monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://corp.roblox.com.

 

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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