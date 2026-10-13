Roblox buscaba convertirse en una entidad global y para ello debía ofrecer experiencias seguras y uniformes tanto a los desarrolladores como a los jugadores, con independencia de su ubicación en el mundo. Las malas experiencias de usuario, como los tiempos de carga lentos o las desconexiones, podrían significar pérdidas de ingresos para la empresa. Roblox se puso en contacto con Akamai para garantizar su éxito a la hora de ofrecer un juego multijugador online y de alto rendimiento, además de experiencias de creación de juegos.
Acerca de Roblox
El objetivo de Roblox es acercar a personas de todo el mundo a través de los juegos. Cada mes, más de 90 millones de personas se divierten con sus amigos mientras descubren millones de experiencias digitales inmersivas. La comunidad de Roblox, formada por más de 2 millones de creadores, se encarga de diseñar todas estas experiencias. Creemos en la construcción de una comunidad segura, civilizada y diversa, una que inspire y estimule la creatividad y las relaciones positivas entre personas de todo el mundo. Si desea obtener más información, visite https://corp.roblox.com/es/.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.