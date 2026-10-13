Akamai
Passa al contenuto principale
Akamai
Effettuate l'accesso
Effettuate l'accesso Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Effettuate l'accesso Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Roblox

Grazie ad Akamai, la società di gaming ha potuto offrire experience coerenti e sicure per gli sviluppatori e i giocatori in tutto il mondo

Logo di Roblox

Sede

San Mateo, CA (Stati Uniti) https://corp.roblox.com/

Settore

Gaming

Prodotti

Download Delivery

Roblox stava cercando di espandersi come entità globale e desiderava offrire experience sicure e coerenti a sviluppatori e giocatori, ovunque nel mondo. User experience di bassa qualità, come tempi di caricamento lenti o disconnessioni, potevano implicare una perdita di ricavi per le attività aziendali. Roblox era ricorsa ad Akamai per assicurarsi di offrire giochi multiplayer online ad alte performance, nonché eccellenti experience di creazione di giochi.

Informazioni su Roblox

La missione di Roblox è riunire gli utenti di tutto il mondo tramite il gioco. Ogni mese, più di 90 milioni di utenti in tutto il mondo si divertono con gli amici esplorando milioni di experience digitali coinvolgenti. Tutte queste experience vengono create dalla comunità di Roblox, composta da più di 2 milioni di persone. Crediamo nella creazione di una comunità sicura, civile e diversificata, in grado di ispirare e promuovere la creatività e l'instaurare di relazioni positive tra utenti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visita il sito https://corp.roblox.com.

 

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

Condividi

Storie dei clienti correlate

Sicurezza

Ryt Bank

Ryt Bank ha migliorato la visibilità sulle API, ha rafforzato la conformità e ha ridotto i rischi dopo la migrazione al cloud con le soluzioni di Akamai.

Leggi la storia del cliente
Sicurezza

Bradesco Bank

Bradesco ha reso proattivo il suo sistema di sicurezza contro le minacce basate sull'intelligenza artificiale, ha ottimizzato le customer experience e ha ridotto i costi con le soluzioni per la sicurezza di Akamai.

Leggi la storia del cliente
Sicurezza

Commerzbank

Commerzbank ha protetto 6 miliardi di chiamate API al mese tramite il rilevamento proattivo delle minacce e i controlli delle API ottimizzati con Akamai API Security.

Leggi la storia del cliente