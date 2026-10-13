Roblox stava cercando di espandersi come entità globale e desiderava offrire experience sicure e coerenti a sviluppatori e giocatori, ovunque nel mondo. User experience di bassa qualità, come tempi di caricamento lenti o disconnessioni, potevano implicare una perdita di ricavi per le attività aziendali. Roblox era ricorsa ad Akamai per assicurarsi di offrire giochi multiplayer online ad alte performance, nonché eccellenti experience di creazione di giochi.
Informazioni su Roblox
La missione di Roblox è riunire gli utenti di tutto il mondo tramite il gioco. Ogni mese, più di 90 milioni di utenti in tutto il mondo si divertono con gli amici esplorando milioni di experience digitali coinvolgenti. Tutte queste experience vengono create dalla comunità di Roblox, composta da più di 2 milioni di persone. Crediamo nella creazione di una comunità sicura, civile e diversificata, in grado di ispirare e promuovere la creatività e l'instaurare di relazioni positive tra utenti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visita il sito https://corp.roblox.com.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.