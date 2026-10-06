在评估了各种方案后，该学区最终选择了 Akamai Guardicore Segmentation。“这是一款卓越的解决方案。”该经理说道。

技术运营部门对其环境进行了审计，以确定哪些应用程序和系统需要通过 Akamai Guardicore Segmentation 进行保护。“我们是从一级应用程序开始，不过，我们最终要利用该解决方案保护所有应用程序。”该经理继续说道。

在 Akamai 的指导下，该学区通过精确的分段策略，快速、轻松地为高优先级应用程序（包括 Active Directory 和 SQL Server）创建了安全围栏，以消除系统之间不必要的数据流。审计和部署过程促进了跨职能协作。“我们通过团队合作，共同确定了如何标记设备和构建安全围栏等细节，是 Akamai Guardicore Segmentation 为我们奠定了合作的基础。”

安全围栏投入使用后，只要出现潜在问题，该学区就能收到警报。“除非我们允许，否则任何流量都无法通过。”该学区系统工程经理解释道。因此，该学区确信 Akamai 的解决方案可以立即保护这些应用程序。

“通过掌握某个应用程序的流量传输情况，我们可在需要时切换到拦截模式。Akamai Guardicore Segmentation 提供了一种直观便捷的方法，让我们可以分阶段地保护我们的环境，”该经理说道。