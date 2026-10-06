Texanischer Schulbezirk

Nachdem der Bezirk seine Optionen geprüft hatte, entschied man sich für Akamai Guardicore Segmentation. „Es war eine der besten verfügbaren Lösungen für unsere Zwecke“, so der Manager.

Die Abteilung „Technology Operations“ überprüfte ihre Umgebung, um die Anwendungen und Systeme zu identifizieren, die von Akamai Guardicore Segmentation geschützt werden sollten. „Wir begannen zunächst mit unseren Tier-1-Anwendungen, es war jedoch unser Ziel, alles mit der Lösung zu schützen“, fuhr der Manager fort.

Mit der Unterstützung von Akamai trennte der Bezirk prioritäre Anwendungen wie Active Directory und SQL Server einfach und schnell mit präzisen Segmentierungsrichtlinien voneinander, um unerwünschten Datenfluss zwischen den Systemen zu vermeiden. Der Prüfungs- und Bereitstellungsprozess förderte die funktionsübergreifende Zusammenarbeit. „Es war eine gemeinsame Anstrengung, zu bestimmen, wie wir die einzelnen Elemente benennen, Abschirmungen einrichten und vieles mehr. Auf diese Weise hat uns Akamai Guardicore Segmentation eine gemeinsame Grundlage für eine enge Zusammenarbeit bereitgestellt.“

Sobald eine Abschirmung eingerichtet war, wurde der Schulbezirk auf mögliche Probleme aufmerksam gemacht. „Es konnte kein Traffic durchkommen, wenn wir es nicht erlaubten“, erklärte der Manager of Systems Engineering des Schulbezirks. Daher war der Bezirk sicher, dass die Lösung von Akamai diese Anwendungen sofort schützte.

„Sobald wir ein Gefühl für den ein- und ausgehenden Traffic einer Anwendung bekamen, gingen wir bei Bedarf in den Sperrmodus. Akamai Guardicore Segmentation bietet einen unkomplizierten Weg, um diesen Schutz in unserer gesamten Umgebung einzurichten“, so der Manager.