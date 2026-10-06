Un distretto scolastico del Texas

Questo distretto scolastico del Texas si era sempre basato sui firewall e sui recinti virtuali per tenere al sicuro il suo ambiente IT dalle minacce esterne. Tuttavia, non era in grado di proteggersi dalle minacce provenienti dall'interno, nello specifico da utenti che agivano da dentro il perimetro con intenti dannosi. "Nel caso in cui questi utenti fossero riusciti ad accedere ad uno dei sistemi, sarebbe stato facile poi accedere a tutti gli altri", ha spiegato il responsabile del reparto Systems Engineering del distretto scolastico.

Non disponendo della visibilità sulle comunicazioni legittime tra i sistemi interni, il distretto scolastico non riusciva a bloccare il traffico est-ovest illegittimo e dannoso. Consapevole della portata di una simile minaccia, il reparto Technology Operations, che comprende le aree della progettazione di reti e sistemi e della cybersecurity, ha iniziato a cercare una soluzione adatta a mitigare i potenziali rischi. "Sarebbe stato un errore non implementare una soluzione in grado di garantire la massima sicurezza delle informazioni associate ai nostri studenti e al personale", ha continuato il responsabile.