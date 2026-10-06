Un distretto scolastico del Texas

Nel 2022, un grande distretto scolastico pubblico nel Texas con oltre 75.000 studenti ha ricevuto il massimo riconoscimento da parte della Texas Education Agency. Leader nell'eccellenza educativa, il distretto offre esperienze di apprendimento senza precedenti progettate per preparare e ispirare ogni studente a vivere in modo onorevole e gratificante. A tale scopo, il reparto Technology Operations del distretto si è cimentato nella creazione e nella manutenzione di un'infrastruttura di livello eccellente per gestire in modo sicuro i contenuti digitali attuali e futuri per tutte le parti coinvolte. Quando il nuovo responsabile della cybersecurity del reparto ha individuato una vulnerabilità nell'approccio alla sicurezza interna, la soluzione Akamai Guardicore Segmentation si è rivelata ideale a colmare questa lacuna.
"Akamai Guardicore Segmentation offre un'impareggiabile visibilità sul nostro ambiente e aiuta a garantire la protezione dei nostri sistemi critici dal traffico est-ovest non autorizzato".- Responsabile del reparto Systems Engineering, distretto scolastico del Texas
Leader nell'eccellenza educativa
La necessità di eliminare le minacce provenienti dall'interno
Questo distretto scolastico del Texas si era sempre basato sui firewall e sui recinti virtuali per tenere al sicuro il suo ambiente IT dalle minacce esterne. Tuttavia, non era in grado di proteggersi dalle minacce provenienti dall'interno, nello specifico da utenti che agivano da dentro il perimetro con intenti dannosi. "Nel caso in cui questi utenti fossero riusciti ad accedere ad uno dei sistemi, sarebbe stato facile poi accedere a tutti gli altri", ha spiegato il responsabile del reparto Systems Engineering del distretto scolastico.
Non disponendo della visibilità sulle comunicazioni legittime tra i sistemi interni, il distretto scolastico non riusciva a bloccare il traffico est-ovest illegittimo e dannoso. Consapevole della portata di una simile minaccia, il reparto Technology Operations, che comprende le aree della progettazione di reti e sistemi e della cybersecurity, ha iniziato a cercare una soluzione adatta a mitigare i potenziali rischi. "Sarebbe stato un errore non implementare una soluzione in grado di garantire la massima sicurezza delle informazioni associate ai nostri studenti e al personale", ha continuato il responsabile.
Introduzione graduale della microsegmentazione
Dopo aver valutato le diverse opzioni disponibili, il distretto scolastico ha scelto Akamai Guardicore Segmentation, che, come ha affermato il responsabile, "si è dimostrata una delle migliori soluzioni oggi disponibili sul mercato".
Il reparto Technology Operations ha esaminato il suo ambiente per identificare le applicazioni e i sistemi da proteggere con la soluzione Akamai Guardicore Segmentation. "Abbiamo iniziato con le applicazioni di primo livello, ma con l'intento di arrivare a proteggerle tutte con la soluzione", ha continuato il responsabile.
Con il supporto fornito da Akamai, il distretto scolastico ha isolato con facilità le applicazioni prioritarie, tra cui Active Directory e SQL Server, usando accurate policy di segmentazione per eliminare il flusso indesiderato di dati tra un sistema e l'altro. I processi di verifica e implementazione hanno favorito la collaborazione tra i vari reparti. "Con uno sforzo congiunto tra i vari gruppi, siamo riusciti a stabilire come etichettare i dispositivi, creare i recinti virtuali e molto altro. In tal modo, la soluzione Akamai Guardicore Segmentation ci ha fornito una base comune per lavorare insieme a stretto contatto".
Una volta creati i recinti virtuali, il distretto scolastico ha iniziato a essere avvisato dei potenziali problemi. "Con questo sistema, nessun flusso di traffico può passare a meno che non sia stato autorizzato", ha spiegato il responsabile del reparto Systems Engineering del distretto scolastico, rassicurato dall'immediata protezione garantita dalla soluzione di Akamai.
"Se si conosce la natura del traffico in entrata e in uscita dalle applicazioni, lo si può bloccare in base alle specifiche esigenze. La soluzione Akamai Guardicore Segmentation consente di introdurre in modo chiaro e graduale la protezione necessaria nel nostro ambiente", ha affermato il responsabile.
"La soluzione Akamai Guardicore Segmentation è per noi la scelta ideale. Semplice da configurare e gestire, è una soluzione eccellente per i distretti scolastici che cercano di proteggersi dalle minacce provenienti dall'interno".- Responsabile del reparto Systems Engineering, distretto scolastico del Texas
Una migliore visibilità sull'ambiente interno
Anche se alcune applicazioni non sono concepite per la creazione di recinti virtuali, il distretto scolastico ha comunque potuto trarre vantaggio dalla nuova visibilità acquisita su tutte le sue applicazioni, come Active Directory. Tutti i gruppi all'interno del reparto Technology Operations possono vedere i flussi di dati in entrata e in uscita dalle applicazioni isolate, con ampia visibilità su ciò che avviene in tutti i sistemi del loro ambiente. "La soluzione Akamai Guardicore Segmentation offre una visibilità aggiornata sulla situazione attuale e consente di identificare il traffico indesiderato in modo semplice. Inoltre, è facile da configurare e può consentire o bloccare il traffico in base alle nostre specifiche esigenze", ha affermato il responsabile.
Questa visibilità consente ai tecnici addetti alla progettazione di reti e sistemi e ai team di cybersecurity di collaborare per risolvere i problemi man mano che si verificano. "Quando ci avvisa della presenza di traffico sospetto, la soluzione di Akamai ci fornisce anche il contesto necessario per trovare una soluzione e impedire l'ingresso al traffico indesiderato, senza interrompere l'operatività dell'ambiente", ha spiegato il responsabile.
Prevenire gli accessi remoti non autorizzati
Secondo il responsabile del reparto Systems Engineering del distretto scolastico, la soluzione Akamai Guardicore Segmentation aiuta continuamente a contrastare gli attacchi informatici: "Gli indirizzi IP dannosi prendono di mira regolarmente i nostri sistemi. Fornendo visibilità sulle attività insolite, come l'utilizzo imprevisto di una porta su un server web, la soluzione di Akamai ci consente di bloccare gli accessi indesiderati e, quindi, i potenziali attacchi".
Inoltre, Akamai Guardicore Segmentation è perfettamente compatibile con altri strumenti di sicurezza, quindi migliora ulteriormente il livello di sicurezza del distretto. Ad esempio, il distretto scolastico utilizza una soluzione PAM (Privileged Access Management) per fornire ai vendor esterni l'accesso richiesto a specifici sistemi. Anziché consentire l'accesso RDP (Remote Desktop Protocol) ai server, il distretto richiede al suo reparto di progettazione di utilizzare la soluzione PAM per gestire i server da remoto e la soluzione Akamai Guardicore Segmentation aiuta a prevenire proprio questo tipo di accesso RDP.
Come ha spiegato il responsabile del reparto Systems Engineering del distretto scolastico, questa misura di sicurezza combinata impedisce agli utenti di accedere ai server in modalità RDP (Remote Desktop Protocol), come succedeva in passato: "Grazie alla soluzione di Akamai per bloccare gli accessi RDP, riusciamo ad impedire a qualsiasi utente di connettersi da remoto all'ambiente del nostro server".
Una maggiore fiducia nell'implementazione delle app
Finora, il distretto scolastico ha implementato Akamai Guardicore Segmentation su 375 dei suoi 500 server e prevede di proteggere con questa soluzione di microsegmentazione tutte le sue applicazioni. "Le nuove applicazioni che vengono continuamente implementate nel nostro ambiente, spesso anche ogni settimana, sono protette sin dall'inizio con la soluzione di Akamai. In tal modo, possiamo implementare nuove app con la massima tranquillità perché Akamai Guardicore Segmentation ci offre la visibilità di cui abbiamo bisogno sul funzionamento e sulle comunicazioni delle nostre app", ha concluso il responsabile del reparto Systems Engineering del distretto.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.