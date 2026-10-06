同学区は選択肢を検討したうえで、Akamai Guardicore Segmentationを選びました。「市場にあるソリューションの中で、特に優れていました」とマネージャーは述べています。

技術運用部門は環境を監査して、Akamai Guardicore Segmentationで保護すべきアプリケーションとシステムの特定を図りました。「Tier 1アプリケーションから始めましたが、求められていたのはすべてのアプリケーションをソリューションで保護することでした」と付け加えます。

同学区は、Akamaiの支援を受けながらActive DirectoryやSQLサーバーといった優先度の高いアプリケーションのリングフェンスを簡単かつ迅速に構築しました。また、精度の高いセグメンテーションポリシーの実装により、システム間の不要なデータフローを排除しています。監査と導入のプロセスによって、部門の枠を超えたコラボレーションも活発になりました。「グループ全体で協力して、デバイスのラベル付けやリングフェンスの構築に関する方法を決定しました。そういった意味で、Akamai Guardicore Segmentationは緊密に連携するための共通基盤となりました」。

リングフェンスが設置されると、同学区は潜在的な問題に関するアラートを受け取るようになりました。「許可されていない限り、どんなトラフィックも通過できませんでした」と、学区のシステムエンジニアリング担当マネージャーは説明します。その結果、同学区のアプリケーションがAkamaiのソリューションによって即座に保護されていることを確信できました。

「アプリケーションへ、またはアプリケーションからのトラフィックを検知したら、必要に応じてブロックモードに移行します。Akamai Guardicore Segmentationが提供するシンプルな方法によって、段階的に環境全体を保護できるようになります」と、マネージャーは述べています。