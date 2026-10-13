在全面采用 Secure Internet Access Enterprise 后，我们检测到了防火墙无法识别的恶意流量并安全地阻止了这些流量。通过在 DNS 级别阻止威胁，来自防火墙的威胁告警数量大幅减少，目前每月仅有几条告警。



此外，在部署 Secure Internet Access Enterprise 之前，该大学曾收到来自外部机构的大量关于其网络发出恶意流量的威胁警告。而在激活 Secure Internet Access Enterprise 后，数月中再未出现任何警告。“我们过去必须大约每小时检查一次是否收到外部告警，即使在离开办公室后也是如此。但现在我们不再需要这样做。我们的主要目标已实现，我们对此非常满意。”Nasu 说道。



虽然大家对将该大学的 DNS 流量切换到 Secure Internet Access Enterprise 的过程有一些担心，但由于 Akamai Intelligent Edge Platform 的规模、容量和恢复能力，整个过渡过程无缝完成。



由于 Akamai 为大学提供特殊许可证，Secure Internet Access Enterprise 对于 TMDU 而言也颇具成本效益。Sato 说：“通过概念验证，我们证实了 Secure Internet Access Enterprise 对于阻止威胁和提高安全性的有效性，最终获得了项目批准。”



Takase 表示：“许多大学的环境与我们相似，但他们还没有意识到[他们面临的风险]。采用 Secure Internet Access Enterprise 的过程快捷而轻松。只需将您的递归 DNS 更改为 Akamai 即可，不需要做出其他任何改动。Secure Internet Access Enterprise 与我们既有的安全措施很少出现重叠，所以我真的认为，其他大学应该考虑采用 Secure Internet Access Enterprise。”