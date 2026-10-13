当一个组织开展重大网络转型项目时，需要慎重考虑保护基础设施以及新环境中的用户。这正是东京医科牙科大学 (TMDU) 的 IT 发展科室在 2017 年网络升级后所面临的情况。该团队负责运营和管理覆盖汤岛、骏河台和国府台校区的网络。他们还管理整个大学的共享空间内的访客 Wi-Fi，并对 6,000 多名用户进行监督。
最初，该团队判断，通过部署具有防火墙、URL 筛选和电子邮件筛选功能的统一威胁管理 (UTM) 设备，可以提供此新环境所需的保护级别。
我们过去必须大约每小时检查一次是否收到外部告警，即使在离开办公室后也是如此。但现在我们不再需要这样做。——东京医科齿科大学技术专家 Massanori Nasu
当一个组织开展重大网络转型项目时，需要慎重考虑保护基础设施以及新环境中的用户。这正是东京医科牙科大学 (TMDU) 的 IT 发展科室在 2017 年网络升级后所面临的情况。该团队负责运营和管理覆盖汤岛、骏河台和国府台校区的网络。他们还管理整个大学的共享空间内的访客 Wi-Fi，并对 6,000 多名用户进行监督。
传统防火墙安全防护的局限性
尽管这所大学的安全架构进行了升级，但该团队发现，传送到用户收件箱里的定向恶意电子邮件数量急剧增加。
“除了要求用户更改 ID 和密码或假装发自快递服务的常规网络钓鱼电子邮件，我们还开始检测到定向电子邮件，这些邮件看起来好像发自大学的 IT 支持团队。”信息技术研究所行政部门主管兼 IT 开发部门主管 Kazuya Sato 说道。
这些电子邮件中的大多数都包含将收件人重定向到网络钓鱼站点的 URL，这导致了多个防火墙告警。此外，我们每天都会收到学生和职工提交的有关可疑电子邮件的大量报告。IT 团队每月都要响应和调查数以百计的安全告警。
“我们过去以为只通过防火墙就能阻止恶意 IP 地址。但阻止定向电子邮件不再如此简单。如今，嵌入式 URL 的 IP 地址会动态变化。”TMDU 的教授兼信息基础设施和安全部门主管 Kozo Takase 说道。“当 IP 地址更改时，我们可能会失去保护。换而言之，存在威胁可能会穿越防火墙的巨大风险。而且，我们无法清楚地了解发生这种情况的频率。”
IT 开发部门认为现有的安全措施存在不足，因此他们着手开展一个项目，以便增加一层额外的保护。在研究可能的解决方案时，该团队了解到一种安全方法，该方法可检查递归 DNS 查询，并将 DNS 用作安全控制点。
“由于防火墙无法阻止这些恶意事务，因此我们认为，在击杀链中及早采取措施并在 DNS 级别阻止威胁是很有意义的。逻辑已经明确，但它是否有效仍然存疑，因此唯一的方法是进行尝试。”Takase 说道。
此外，通过使用 DNS 作为控制点，该大学能够检查和控制 HTTPS Web 流量，而无需复杂地去解密防火墙中的流量。
通过概念验证彰显技术实效
IT 开发部门评估了许多可用的解决方案，包括 Akamai Secure Internet Access Enterprise。当该团队考虑各种方案时，Akamai 向他们告知，该大学可以通过免费的概念验证 (POC) 来试用此服务。
“最初听说 Secure Internet Access Enterprise 时，我们感觉这款产品有点类似于黑箱。我们不确定当中涉及的内容。我们不想盲目实施我们无法 100% 确定的方案，因此我们认为，我们需要先证明它的有效性。”Sato 说道。
POC 检测到数千个威胁
在激活 Secure Internet Access Enterprise 之后，它立即用醒目的方式给我们展示出了大量来自大学网络的恶意 DNS 请求。
“我们每天都会看到数千个恶意请求。”IT 开发部门的技术专家 Masanori Nasu 解释道。“老实说，我很吃惊。我们预计的是几十个，最多可能几百个。”
该团队最初对标记的恶意请求数量持怀疑态度，但在调查请求的域之后，很明显，大多数请求实际上是网络钓鱼网站或恶意软件感染网站。
IT 开发部门对 Secure Internet Access Enterprise 的可靠性深信不疑，并决定立即进行广泛部署。Takase 表示：“我们可以察觉到未来面临的风险，所以毫无疑问，我们应该采用 Secure Internet Access Enterprise。我们需要考虑的是何时部署，而不是要不要部署。”
结果
在全面采用 Secure Internet Access Enterprise 后，我们检测到了防火墙无法识别的恶意流量并安全地阻止了这些流量。通过在 DNS 级别阻止威胁，来自防火墙的威胁告警数量大幅减少，目前每月仅有几条告警。
此外，在部署 Secure Internet Access Enterprise 之前，该大学曾收到来自外部机构的大量关于其网络发出恶意流量的威胁警告。而在激活 Secure Internet Access Enterprise 后，数月中再未出现任何警告。“我们过去必须大约每小时检查一次是否收到外部告警，即使在离开办公室后也是如此。但现在我们不再需要这样做。我们的主要目标已实现，我们对此非常满意。”Nasu 说道。
虽然大家对将该大学的 DNS 流量切换到 Secure Internet Access Enterprise 的过程有一些担心，但由于 Akamai Intelligent Edge Platform 的规模、容量和恢复能力，整个过渡过程无缝完成。
由于 Akamai 为大学提供特殊许可证，Secure Internet Access Enterprise 对于 TMDU 而言也颇具成本效益。Sato 说：“通过概念验证，我们证实了 Secure Internet Access Enterprise 对于阻止威胁和提高安全性的有效性，最终获得了项目批准。”
Takase 表示：“许多大学的环境与我们相似，但他们还没有意识到[他们面临的风险]。采用 Secure Internet Access Enterprise 的过程快捷而轻松。只需将您的递归 DNS 更改为 Akamai 即可，不需要做出其他任何改动。Secure Internet Access Enterprise 与我们既有的安全措施很少出现重叠，所以我真的认为，其他大学应该考虑采用 Secure Internet Access Enterprise。”
东京医科齿科大学简介
东京医科齿科大学 (TMDU) 成立于 1928 年 10 月，当时名为东京国立牙科学院。在合并了位于汤岛昌平坡（一个学习圣地）的医学和牙科研究所以后，该机构成为日本唯一一所拥有医学和牙科科学研究生院的大学。该大学追求尖端的医疗实践，以及培养具有知识和人文精神的专业人员。该大学的目标是培养具有同情心和科学意识的医生、牙医、护士、医学科学家、牙科保健员和牙科技师。它致力于培养杰出的医疗人员和研究人员，并为人类和社会做出广泛贡献，同时在医学和生命科学领域构建研究和教育系统。
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