대학의 보안 아키텍처를 업그레이드했지만 사용자를 표적으로 수신함에 쏟아지는 악성 메일의 양은 오히려 크게 증가했습니다.



IT 개발 부서장이자 정보 기술 연구소의 관리 담당 디렉터인 카즈야 사토(Kazuya Sato)는 "아이디와 비밀번호를 변경하라고 요구하는 일반적인 피싱 이메일은 물론이고, 대학 IT 지원팀에서 보낸 것처럼 위장하는 표적 이메일도 나타나기 시작했습니다."라고 말합니다.



이런 메일들은 수신자를 피싱 사이트로 리디렉션하는 URL을 포함하고 있기 때문에 여러 건의 방화벽 보안 알림이 발생했습니다. 게다가 매일 학생들과 교직원들로부터 의심스러운 이메일에 대한 리포트가 쏟아졌습니다. IT 개발팀은 매달 수백 건의 보안 알림에 대응하고 조사를 실시했습니다.



"저희는 방화벽으로 악성 IP 주소를 막을 수 있을 것이라고 생각했습니다. 하지만 표적 메일은 더 이상 그렇게 단순하지 않습니다. 오늘날의 악성 메일에서는 임베디드 URL의 IP 주소가 동적으로 바뀝니다."라고 TMDU의 정보 인프라 보안 부서장인 고조 타카세(Kozo Takase) 교수는 설명합니다. "IP 주소가 변경되면 보안이 뚫릴 수 있습니다. 다시 말해, 위협이 방화벽을 통과할 가능성이 상당히 높습니다. 또한 이런 일이 얼마나 자주 발생하는지 정확하게 확인할 수도 없었습니다."



IT 개발팀은 기존의 보안 체계에 허점이 있다는 결론을 내렸고, 결국 보안 레이어를 추가하는 프로젝트에 착수했습니다. 사용 가능한 솔루션을 찾는 과정에서 DNS를 보안 컨트롤 포인트로 사용해 리커시브 DNS 쿼리를 검사하는 보안 접근방식에 대해 알게 되었습니다.



"방화벽이 이런 악성 트랜잭션을 막을 수 없었기 때문에, 킬체인에서 한 단계 먼저, 즉 DNS 수준에서 위협을 차단하는 것이 합리적이라고 생각했습니다. 논리적인 검토를 마치긴 했지만 이 방법이 정말 효과가 있을 것인지 의구심은 여전했고, 이를 확인할 수 있는 유일한 방법은 직접 테스트하는 방법 뿐이었습니다."라고 말합니다.



또한 DNS를 컨트롤 포인트로 활용함으로써 TMDU가 자체 방화벽에서 해당 트래픽을 복호화하는 복잡한 과정을 거치지 않고 바로 HTTPS 웹 트래픽을 검사하고 제어할 수 있게 되었습니다.