Universidade de Medicina e Odontologia de Tóquio

Apesar da atualização da arquitetura de segurança da universidade, a equipe observou um aumento drástico no volume de e-mails mal-intencionados direcionados que chegavam às caixas de entrada dos usuários.



"Além dos e-mails comuns de phishing pedindo às pessoas para alterarem o ID e a senha, ou fingindo ser de um serviço de entrega, começamos a observar e-mails direcionados que pareciam ser da equipe de suporte de TI da universidade", diz Kazuya Sato, diretor da divisão administrativa do Instituto de tecnologia da informação e chefe de divisão da seção de desenvolvimento de TI.



A maioria desses e-mails continham URLs que redirecionavam os destinatários para websites de phishing, resultando em vários alertas de firewall. Além disso, relatórios de e-mails suspeitos chegavam diariamente a estudantes e funcionários. A equipe de TI estava respondendo e investigando centenas de alertas de segurança a cada mês.



"Costumávamos pensar que poderíamos apenas bloquear endereços IP mal-intencionados com o firewall. Mas os e-mails direcionados não são mais tão simples assim. Atualmente, os endereços IP das URLs integradas mudam dinamicamente", diz Kozo Takase, Professor e Chefe da divisão de infraestrutura e segurança de informações na TMDU. "E quando o endereço IP mudava, podíamos perder a proteção. Em outras palavras, havia um risco significativo de que a ameaça passasse pelo firewall. Além disso, não conseguíamos ter uma ideia consistente da frequência com que isso estava acontecendo".



A equipe da seção de desenvolvimento de TI percebeu que as medidas de segurança existentes tinham brechas, então ela deu início a um projeto para adicionar uma camada extra de proteção. Ao pesquisar possíveis soluções, a equipe soube de uma abordagem de segurança que inspecionava consultas de DNS recursivo usando DNS como um ponto de controle de segurança.



"Como o firewall não podia interromper essas transações mal-intencionadas, achamos que fazia sentido ir um passo antes na cadeia de destruição e bloqueá-la ao nível de DNS. A lógica confirmou-se, mas a dúvida se realmente funcionaria de forma eficaz permaneceu, então a única maneira de descobrir era experimentá-la", diz Takase.



Além disso, o uso do DNS como ponto de controle permitiria que a universidade inspecionasse e controlasse o tráfego HTTPS da Web sem as complexidades de descriptografar esse tráfego em seus firewalls.