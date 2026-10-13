Tokyo Medical and Dental University

Nonostante l'aggiornamento dell'architettura di sicurezza dell'università, il team ha riscontrato un notevole aumento di e-mail dannose mirate nelle caselle della posta in arrivo degli utenti.



"Oltre alle solite e-mail di phishing che chiedono agli utenti di cambiare le proprie credenziali di ID utente e password, o che fingono di provenire da un servizio di spedizione, abbiamo iniziato a vedere e-mail mirate che sembravano provenire dal team di supporto tecnico dell'università", spiega Kazuya Sato, Director della divisione amministrativa dell'Institute of Information Technology e Division Head della sezione che si occupa dello sviluppo IT.



La maggior parte di queste e-mail contenevano URL che reindirizzavano i destinatari a siti di phishing, producendo vari avvisi del firewall. Inoltre, ogni giorno il team era inondato dalle segnalazioni di e-mail sospette da parte degli studenti e del personale. Il team IT doveva rispondere e analizzare centinaia di avvisi di sicurezza ogni mese.



"Credevamo di poter semplicemente bloccare gli indirizzi IP dannosi con il firewall, ma le e-mail mirate non sono più così semplici. Attualmente, gli indirizzi IP degli URL inclusi nelle mail cambiano in modo dinamico", dichiara Kozo Takase, professore e Division Head della divisione infrastruttura e sicurezza IT di TMDU. "E quando gli indirizzi IP cambiavano la nostra protezione poteva venire meno. In altri termini, c'era un notevole rischio che la minaccia potesse superare il firewall. Per di più, non eravamo in grado di farci un'idea precisa della frequenza di questi eventi".



La sezione dedicata allo sviluppo IT ha perciò giudicato lacunose le misure di sicurezza esistenti e subito avviato un progetto volto ad aggiungere un ulteriore livello di protezione. Durante la ricerca di una possibile soluzione, il team è venuto a conoscenza di un approccio alla sicurezza basato sull'ispezione delle query DNS ricorsive, che si avvale del DNS come punto di controllo della sicurezza.



"Poiché il firewall non era in grado di bloccare queste transazioni dannose, abbiamo pensato che sarebbe stato utile risalire di un gradino nella gerarchia di sicurezza e bloccarle a livello del DNS. La logica non faceva una piega, ma la sua reale efficacia era tutta da dimostrare: l'unico modo per essere sicuri era provare", dichiara Takase.



Inoltre, l'uso del DNS come punto di controllo avrebbe consentito all'università di ispezionare e controllare il traffico web HTTPS evitando le complesse operazioni necessarie per decrittare tale traffico nei propri firewall.