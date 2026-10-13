Université de médecine et d'odontologie de Tokyo

Malgré la mise à niveau de l'architecture de sécurité de l'université, l'équipe a constaté une augmentation considérable du volume d'e-mails malveillants ciblés atteignant les boîtes de réception des utilisateurs.



« Outre les e-mails d'hameçonnage habituels demandant aux utilisateurs de modifier leur ID et leur mot de passe ou disant provenir d'un service de livraison, nous avons également commencé à recevoir des e-mails ciblés qui semblaient avoir été envoyés par l'équipe d'assistance informatique de l'université », déclare Kazuya Sato, directeur de la division administrative de l'Institute of Information Technology et directeur de la division Développement informatique.



La plupart de ces e-mails contenaient des URL qui redirigeaient les destinataires vers des sites d'hameçonnage, ce qui se traduisait par de nombreuses alertes de pare-feu. En outre, les étudiants et le personnel signalaient chaque jour de nombreux e-mails suspects. Chaque mois, l'équipe informatique devait enquêter sur des centaines d'alertes de sécurité.



« À l'époque, nous pensions pouvoir bloquer les adresses IP malveillantes à l'aide du pare-feu. Mais les e-mails ciblés ne sont plus aussi faciles à gérer. À l'heure actuelle, les adresses IP des URL intégrées changent de manière dynamique », déclare Kozo Takase, professeur et directeur de la division Infrastructure et sécurité informatiques à la TMDU. « Et une fois l'adresse IP modifiée, nous risquions de perdre la protection. En d'autres termes, le risque que la menace passe le pare-feu était important. De plus, il nous était impossible de déterminer avec précision la fréquence de ce problème. »



La division Développement informatique a estimé que les mesures de sécurité existantes présentaient des lacunes et s'est engagée dans un projet visant à ajouter une couche de protection supplémentaire. Durant sa recherche de solutions possibles, l'équipe a découvert une approche de sécurité inspectant les requêtes DNS récursives, en utilisant le DNS comme point de contrôle de sécurité.



« Le pare-feu étant incapable de stopper ces transactions malveillantes, nous avons pensé qu'il serait judicieux d'intervenir une étape plus tôt dans la chaîne de sécurité et de bloquer les menaces au niveau du DNS. Cela semblait logique, mais il nous restait à déterminer si cela fonctionnerait efficacement. La seule façon de le découvrir était donc d'essayer », explique M. Takase.



En outre, l'utilisation du DNS comme point de contrôle permettrait à l'université d'inspecter et de contrôler le trafic Web HTTPS sans la complexité associée au décryptage de ce trafic dans ses pare-feu.