Tokyo Medical and Dental University

Trotz des Upgrades der Sicherheitsarchitektur der Universität verzeichnete das Team eine drastische Zunahme der Anzahl gezielter schädlicher E‑Mails, die die Posteingänge der Nutzer erreichten.



„Neben den üblichen Phishing‑E‑Mails, in denen Nutzer aufgefordert werden, ihre ID und ihr Passwort zu ändern, oder die vortäuschen, von einem Lieferservice zu stammen, erfassten wir gezielte E‑Mails, die so aussahen, als stammten sie vom IT‑Supportteam der Universität“, so Kazuya Sato, Director der Administrative Division des Institute of Information Technology und Division Head des Bereichs IT Development.



Die meisten dieser E‑Mails enthielten URLs, die Empfänger an Phishing‑Websites weiterleiteten, was zu mehreren Firewall‑Warnungen führte. Außerdem kam es täglich zu einer Flut von Meldungen verdächtiger E‑Mails von Studenten und Mitarbeitern. Das IT-Team beantwortete und untersuchte jeden Monat Hunderte von Sicherheitswarnungen.



„Früher haben wir gedacht, dass wir schädliche IP-Adressen einfach mit der Firewall blockieren könnten. Aber bei zielgerichteten E‑Mails ist das nicht mehr so einfach. Heutzutage ändern sich die IP-Adressen der eingebetteten URLs dynamisch“, erklärt Kozo Takase, Professor und Division Head der Abteilung Information Infrastructure and Security an der TMDU. „Und wenn sich die IP‑Adresse änderte, konnte auch der Schutz verloren gehen. Mit anderen Worten: Es bestand ein erhebliches Risiko, dass die Bedrohung die Firewall überwindet. Darüber hinaus hatten wir keine genaue Vorstellung, wie häufig dies geschah.“



Der Bereich IT Development war der Ansicht, dass die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen Lücken aufweisen, und startete daher ein Projekt, um eine zusätzliche Schutzebene hinzuzufügen. Bei der Suche nach möglichen Lösungen lernte das Team einen Sicherheitsansatz kennen, bei dem rekursive DNS-Abfragen untersucht werden – mit DNS als Sicherheitskontrollpunkt.



„Da die Firewall diese schädlichen Transaktionen nicht stoppen konnte, dachten wir, dass es sinnvoll sei, einen Schritt früher in der Kill Chain anzusetzen und die Angriffe auf DNS-Ebene zu blockieren. Diese Überlegungen waren richtig, es blieb jedoch die Frage, ob dieser Ansatz tatsächlich effektiv funktionieren würde. Die einzige Möglichkeit, dies herauszufinden, bestand darin, es auszuprobieren“, erklärt Takase.



Darüber hinaus würde die Verwendung von DNS als Kontrollpunkt die Universität in die Lage versetzen, den HTTPS-Webtraffic ohne die Komplexität der Entschlüsselung dieses Traffics in ihren Firewalls zu überprüfen und zu kontrollieren.