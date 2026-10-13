Universidad de Medicina y Odontología de Tokio

A pesar de la actualización de la arquitectura de seguridad de la universidad, el equipo observó un aumento drástico del volumen de correos electrónicos maliciosos dirigidos que llegaban a las bandejas de entrada de los usuarios.



"Además de los correos electrónicos de phishing habituales en los que se pide a los usuarios que cambien su ID y contraseña, o aquellos que simulan provenir de un servicio de entrega, comenzamos a observar correos electrónicos dirigidos que parecían provenir del equipo de soporte de TI de la propia universidad", afirma Kazuya Sato, director de la División Administrativa del Instituto de Tecnologías de la Información y jefe de división del Departamento de Desarrollo de TI.



La mayoría de estos correos electrónicos contenían URL que redirigían a los destinatarios a sitios de phishing, lo que generaba varias alertas de firewall. Además, los informes de correos electrónicos sospechosos que mandaban tanto los estudiantes como el personal se amontonaban a diario dado su elevado número. El equipo de TI respondía e investigaba cientos de alertas de seguridad cada mes.



"Solíamos pensar que podíamos simplemente bloquear las direcciones IP maliciosas con el firewall. Pero lo que sucede es que los correos electrónicos dirigidos cada vez son más complejos. Actualmente, las direcciones IP de las URL incrustadas cambian de manera dinámica", revela Kozo Takase, profesor y jefe de la División de Infraestructura y Seguridad de la Información en la TMDU. "El hecho de que la dirección IP cambiara podía suponer que perdiéramos protección. En otras palabras, existía un riesgo considerable de que la amenaza consiguiera traspasar el firewall. Lo que es más, no éramos capaces de determinar con exactitud la frecuencia de este suceso".



El Departamento de Desarrollo de TI pensó que las medidas de seguridad existentes no eran suficientes, por lo que pusieron en marcha un proyecto con el objetivo de añadir una capa adicional de protección. Mientras estudiaban posibles soluciones, el equipo supo de un enfoque en materia de seguridad que inspeccionaba las solicitudes de DNS recursivo, con el DNS como punto de control de seguridad.



"Dado que el firewall no podía detener estas transacciones maliciosas, pensamos que tenía sentido dar un paso adelante en el proceso para neutralizar estas amenazas y bloquearlas a nivel de DNS. Ya disponíamos de la estrategia, pero la pregunta que quedaba por contestar era si funcionaría en la práctica, por lo que la única forma de descubrirlo era probarlo", cuenta Kozo Takase.



Además, el uso del DNS como punto de control permitiría a la universidad inspeccionar y controlar el tráfico web HTTPS sin la complejidad que representa el tener que desencriptar ese tráfico en el firewall.