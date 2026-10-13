Cuando una organización lleva a cabo un proyecto de transformación de red de gran envergadura, han de considerarse cuidadosamente las necesidades en lo relativo a la seguridad de la infraestructura y la protección de los usuarios en el nuevo entorno. Esta es justamente la situación que afrontó el Departamento de Desarrollo de TI de la Universidad de Medicina y Odontología de Tokio (TMDU, por sus siglas en inglés) tras la actualización de su red en 2017. Este equipo es responsable del funcionamiento y la gestión de la red que abarca los campus de Yushima, Surugadai y Kounodai. También gestiona la red Wi-Fi de invitados en las zonas comunes de la universidad y supervisa más de 6000 usuarios.
Inicialmente, el equipo decidió que la implantación de dispositivos de gestión de amenazas unificada (UTM) con firewall, filtro de URL y de correo electrónico proporcionaría el nivel de protección que exigía este nuevo entorno.
Antes teníamos que comprobar si habíamos recibido alguna alerta externa una vez cada hora, aproximadamente, incluso después de marcharnos de la oficina. Ahora, ya no necesitamos hacerlo.— Masanori Nasu, especialista técnico, Universidad de Medicina y Odontología de Tokio
Cuando una organización lleva a cabo un proyecto de transformación de red de gran envergadura, han de considerarse cuidadosamente las necesidades en lo relativo a la seguridad de la infraestructura y la protección de los usuarios en el nuevo entorno. Esta es justamente la situación que afrontó el Departamento de Desarrollo de TI de la Universidad de Medicina y Odontología de Tokio (TMDU, por sus siglas en inglés) tras la actualización de su red en 2017. Este equipo es responsable del funcionamiento y la gestión de la red que abarca los campus de Yushima, Surugadai y Kounodai. También gestiona la red Wi-Fi de invitados en las zonas comunes de la universidad y supervisa más de 6000 usuarios.
Limitaciones de la protección mediante firewall
A pesar de la actualización de la arquitectura de seguridad de la universidad, el equipo observó un aumento drástico del volumen de correos electrónicos maliciosos dirigidos que llegaban a las bandejas de entrada de los usuarios.
"Además de los correos electrónicos de phishing habituales en los que se pide a los usuarios que cambien su ID y contraseña, o aquellos que simulan provenir de un servicio de entrega, comenzamos a observar correos electrónicos dirigidos que parecían provenir del equipo de soporte de TI de la propia universidad", afirma Kazuya Sato, director de la División Administrativa del Instituto de Tecnologías de la Información y jefe de división del Departamento de Desarrollo de TI.
La mayoría de estos correos electrónicos contenían URL que redirigían a los destinatarios a sitios de phishing, lo que generaba varias alertas de firewall. Además, los informes de correos electrónicos sospechosos que mandaban tanto los estudiantes como el personal se amontonaban a diario dado su elevado número. El equipo de TI respondía e investigaba cientos de alertas de seguridad cada mes.
"Solíamos pensar que podíamos simplemente bloquear las direcciones IP maliciosas con el firewall. Pero lo que sucede es que los correos electrónicos dirigidos cada vez son más complejos. Actualmente, las direcciones IP de las URL incrustadas cambian de manera dinámica", revela Kozo Takase, profesor y jefe de la División de Infraestructura y Seguridad de la Información en la TMDU. "El hecho de que la dirección IP cambiara podía suponer que perdiéramos protección. En otras palabras, existía un riesgo considerable de que la amenaza consiguiera traspasar el firewall. Lo que es más, no éramos capaces de determinar con exactitud la frecuencia de este suceso".
El Departamento de Desarrollo de TI pensó que las medidas de seguridad existentes no eran suficientes, por lo que pusieron en marcha un proyecto con el objetivo de añadir una capa adicional de protección. Mientras estudiaban posibles soluciones, el equipo supo de un enfoque en materia de seguridad que inspeccionaba las solicitudes de DNS recursivo, con el DNS como punto de control de seguridad.
"Dado que el firewall no podía detener estas transacciones maliciosas, pensamos que tenía sentido dar un paso adelante en el proceso para neutralizar estas amenazas y bloquearlas a nivel de DNS. Ya disponíamos de la estrategia, pero la pregunta que quedaba por contestar era si funcionaría en la práctica, por lo que la única forma de descubrirlo era probarlo", cuenta Kozo Takase.
Además, el uso del DNS como punto de control permitiría a la universidad inspeccionar y controlar el tráfico web HTTPS sin la complejidad que representa el tener que desencriptar ese tráfico en el firewall.
Eficacia demostrada mediante una prueba de concepto
El Departamento de Desarrollo de TI estudió una serie de soluciones a su alcance, entre las cuales se contaba Akamai Secure Internet Access Enterprise. Conforme el equipo sopesaba sus opciones, Akamai les informó de que la universidad podía probar el servicio mediante una prueba de concepto (POC, por sus siglas en inglés) gratuita.
"La primera vez que oímos hablar de Secure Internet Access Enterprise, lo cierto es que era todo un misterio para nosotros. No estábamos seguros de lo que implicaba. No queríamos limitarnos a implementar a ciegas algo de lo que no estábamos seguros al 100 %, por lo que necesitábamos pruebas de su eficacia antes de proceder", afirma Kazuya Sato.
La POC detecta miles de amenazas
En cuanto se activó Secure Internet Access Enterprise, puso de relieve una gran cantidad de solicitudes de DNS maliciosas que provenían de la red de la universidad.
"Observábamos miles de solicitudes maliciosas a diario", explica Masanori Nasu, especialista técnico del Departamento de Desarrollo de TI. "Era desconcertante, la verdad. Esperábamos observar casos por decenas, centenas como mucho".
El equipo, inicialmente, mantuvo su escepticismo en lo relativo al volumen de solicitudes maliciosas que se señalaron, pero tras investigar los dominios en cuestión, quedó claro que la mayoría eran, de hecho, sitios de phishing o de difusión de malware.
El Departamento de Desarrollo de TI quedó entonces convencido de la fiabilidad de Secure Internet Access Enterprise, con lo que decidió implementarlo a gran escala de inmediato. "Podíamos sentir el peligro que se avecinaba, por lo que no había discusión posible. Debíamos adoptar la solución Secure Internet Access Enterprise. La cuestión era más cuándo adoptarla, no si debíamos hacerlo", confiesa Kozo Takase.
Resultados
Tras la completa adopción de Secure Internet Access Enterprise, el tráfico malicioso que el firewall no había sido capaz de identificar se detectó y bloqueó de forma segura. Mediante una estrategia que consiste en detener las amenazas a nivel de DNS, el número de alertas de amenaza provenientes del firewall disminuyó drásticamente hasta tan solo unos pocos casos cada mes.
Es más, antes de implementar Secure Internet Access Enterprise, la universidad recibía numerosos avisos de amenaza por parte de instituciones externas, advirtiéndoles sobre el tráfico malicioso que provenía de su red. Tras activar Secure Internet Access Enterprise, los meses pasaron sin que recibieran aviso alguno. "Antes teníamos que comprobar si habíamos recibido alguna alerta externa una vez cada hora, aproximadamente, incluso después de marcharnos de la oficina. Ahora, ya no necesitamos hacerlo. Hemos conseguido nuestro objetivo principal, por lo que estamos muy satisfechos", cuenta Masanori Nasu.
Si bien hubo algo de preocupación debido al cambio del tráfico de DNS de la universidad a Secure Internet Access Enterprise, la transición fue perfecta y sin interrupciones dada la escala, la capacidad y la resiliencia de Akamai Intelligent Edge Platform.
Secure Internet Access Enterprise también resultó rentable para la TMDU, dado que Akamai ofrece una licencia especial a las universidades. "Conseguimos la aprobación gracias a la POC, que demostró la eficacia de Secure Internet Access Enterprise a la hora de bloquear las amenazas y reforzar la seguridad", afirma Kazuya Sato.
"Existen muchas universidades que poseen entornos similares al nuestro: simplemente aún no se han dado cuenta [de su exposición al riesgo]. La adopción de Secure Internet Access Enterprise es rápida y sencilla. Puede realizarse simplemente mediante el cambio del DNS recursivo a Akamai, sin necesidad de más cambios. Hay muy pocos aspectos de Secure Internet Access Enterprise que se superpusieran con las medidas de seguridad que ya usábamos, por lo que sinceramente pienso que otras universidades deberían considerar implementar esta solución", señala Kozo Takase.
Acerca de la Universidad de Medicina y Odontología de Tokio
La TMDU se fundó en octubre de 1928 como la Tokyo National School of Dentistry. Tras fusionar los estudios de medicina y odontología en Yushima Shoheizaka, un lugar consagrado al aprendizaje, la institución se convirtió en la única universidad de todo Japón que contaba con una facultad de ambas especialidades. La entidad persigue una praxis médica vanguardista y prepara a los profesionales mediante el conocimiento y la humanidad. La universidad se propone servir como punto de partida para médicos, así como dentistas, enfermeros, investigadores del campo clínico e higienistas y protésicos dentales, que gocen tanto de empatía como de una mentalidad científica. Se esfuerza por enseñar a futuro personal médico e investigadores cuyas trayectorias destaquen, así como por contribuir ampliamente a la sociedad y ayudar a las personas, al mismo tiempo que crea un sistema de investigación y formación en el campo de la medicina y las ciencias de la vida.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.