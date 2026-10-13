Il governo degli Stati Uniti è passato al digitale con il censimento decennale obbligatorio a livello costituzionale. L'agenzia responsabile della raccolta decennale dei dati ha tratto il pieno vantaggio dalla tecnologia disponibile per semplificare la partecipazione di tutti gli americani, offrendo, al contempo, al governo degli Stati Uniti e ai suoi clienti aziendali un accesso più efficiente ai dati risultanti. Con oltre 230 anni di storia, l'agenzia si è affidata finora a ispettori per raccogliere i dati della popolazione registrando le informazioni su carta.

Le innovazioni tecnologiche, come il cloud computing, e la proliferazione di dispositivi mobili ha semplificato il passaggio al digitale. Tuttavia, la tecnologia ha anche posto delle sfide che devono essere affrontate. La prima di queste sfide ha riguardato la sicurezza, è stato necessario garantire la disponibilità del censimento e la protezione della riservatezza e dell'integrità dei dati raccolti. La seconda sfida è stata garantire a chiunque l'accesso al censimento.

Per superare queste sfide, l'agenzia si è affidata a RavenTek e Akamai. Con una piattaforma edge globale costituita da più di 350.000 server, Akamai è riuscita a posizionare il primo livello di sicurezza dell'agenzia a una sola rete di distanza dall'85% di tutti gli utenti e le minacce. Inoltre, il routing delle performance e l'ottimizzazione dell'edge per i dispositivi mobili di Akamai hanno garantito un livello ottimale di performance e disponibilità per tutti gli americani.

Fin dall'inizio, l'agenzia aveva già pianificato un'architettura cloud completa che includeva più regioni, ciascuna delle quali con carichi di lavoro ridondanti attivi e di riserva. Anche con questo livello di ridondanza back-end, era chiaro che l'applicazione del censimento richiedeva una scalabilità più dinamica per mantenere performance ottimali durante la mitigazione delle minacce.

Per soddisfare queste esigenze, RavenTek e Akamai hanno collaborato strettamente con l'agenzia per progredire con la sua implementazione delle soluzioni front-end per una sicurezza DNS (Domain Name System) a livello delle applicazioni e l'ottimizzazione delle UX.