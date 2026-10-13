Die US-Regierung hat die verfassungsmäßige Volkszählung, die alle zehn Jahre durchgeführt wird, digitalisiert. Die für die zehnjährliche Datenerhebung zuständige Behörde hat die verfügbaren Technologien voll ausgeschöpft, um die Teilnahme für alle Amerikaner zu erleichtern und gleichzeitig den US-Behörden und ihren Unternehmenskunden einen effizienteren Zugang auf die daraus resultierenden Daten zu ermöglichen. Im Laufe ihrer 230-jährigen Geschichte hat sich die Behörde bei der Erhebung von Bevölkerungsdaten auf Vermessungsbeamte verlassen, die die Informationen auf Papier erfasst haben – bis jetzt.
Technologien wie Cloud-Computing und die Verbreitung von Mobilgeräten haben den digitalen Wandel erleichtert. Doch die Technologie brachte auch Herausforderungen mit sich, die es zu bewältigen galt. Die erste Herausforderung stellte dabei die Sicherheit dar. Es musste u. a. sichergestellt werden, dass die Umfrage verfügbar war und dass die Vertraulichkeit und Integrität der erfassten Daten geschützt waren. Die zweite Herausforderung bestand darin, den Zugang zur Umfrage für alle zu gewährleisten.
Zur Unterstützung bei diesen Herausforderungen wandte sich die Behörde an RavenTek und Akamai. Mit einer globalen Edge-Plattform mit mehr als 350.000 Servern konnte Akamai die erste Sicherheitsebene der Behörde in einem Netzwerk-Hop platzieren, der 85 % aller Nutzer und Bedrohungen abdeckt. Darüber hinaus sorgten die Edge-Optimierung für Mobilgeräte und das Performance-Routing von Akamai für eine optimale Performance und Verfügbarkeit für alle Amerikaner.
Von Anfang an hatte die Behörde bereits eine umfassende Cloud-Architektur geplant, die mehrere Regionen mit redundanten aktiven und reservierten Workloads umfasste. Trotz dieser Backend-Redundanz war klar, dass die Umfrageanwendung eine dynamischere Skalierbarkeit erforderte, um eine optimale Performance bei gleichzeitiger Abwehr von Bedrohungen zu gewährleisten.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, arbeiteten RavenTek und Akamai eng mit der Behörde zusammen. So konnte die Bereitstellung von Frontend-Lösungen für ein DNS (Domain Name System), die Sicherheit auf Anwendungsebene sowie die UX-Optimierung vorangetrieben werden.