Die Behörde musste sich daraufhin mit der Verfügbarkeit und Sicherheit der Umfrageanwendung befassen. Sie implementierte App & API Protector, eine Cloud-Sicherheitslösung, die DDoS‑Abwehr und eine voll funktionsfähige Web Application Firewall (WAF) bietet.

App & API Protector erweitert als Teil der Akamai Connected Cloud den Sicherheitsbereich bis an die Edge und wehrt Angriffe auf Webanwendungen ab, darunter:

DDoS

Scripting- und Injection-Angriffe (XSS, SQLi, CDmi, PHPi, RFI und LFI)

Schutz des Traffic innerhalb der Top-10-Liste des OWASP

Die Plattform verfügt über eine enorme Kapazität, die automatisch skaliert werden kann, um Schadtraffic zu absorbieren und abzuwehren, während gleichzeitig die Performance und Verfügbarkeit der Website für Produktionsnutzer aufrechterhalten wird.



App & API Protector enthält die WAF von Akamai, die eine umfangreiche Sammlung vordefinierter, aber konfigurierbarer Firewall-Regeln auf Anwendungsebene bietet. Akamai aktualisiert diese Informationen regelmäßig für verschiedene Kategorien wie Protokollverletzungen, Verletzung des Anfragenlimits, HTTP-Richtlinienverletzungen, schädliche Robots, allgemeine und Injection-Angriffe, Backdoor-Trojaner und Informationslecks.

Wie alle Funktionen von Akamai funktionieren auch die Sicherheitsfunktionen auf Edge-Servern von Akamai, die sich innerhalb eines einzigen Netzwerk-Hops von 85 % aller Endnutzer befinden. Selbst in Fällen, in denen ein Client außerhalb der USA eine Website/Anwendung anfordert, deren Caching nur für die USA konfiguriert ist, wird der Endnutzer zuerst mit dem nächstgelegenen verfügbaren Edge-Server verbunden. Auf diesem Edge-Server werden Sicherheitsrichtlinien angewendet und Maßnahmen zur Abschwächung von Risiken durchgesetzt.

Die Risikominderung an der Edge ermöglicht es Akamai, den Traffic über die beste verfügbare Route zwischen dem Client und dem Ursprung zu leiten, ohne dass Anfragen zur Sicherheitsüberprüfung und -entschärfung an einen zentralisierten POP oder eine Drittanbieter-Cloud weitergeleitet werden müssen. Akamai bietet Maßnahmen zur Risikominimierung direkt an der Edge, ohne dass diese sich negativ auf die Performance auswirken.

Diese enorme Kapazität und die Genauigkeit bei der Risikominderung haben Akamai die Anerkennung als Branchenführer bei DDoS‑Abwehr und WAF sowohl von Gartner3 als auch von Forrester4 eingebracht.



Trotz der massenhaften Verbreitung von Smartphones verfügen nur 77 % der Amerikaner über einen Breitbandzugang zu Hause, während 15 % nur über ihr Smartphone auf das Internet zugreifen können.5 Die Behörde berücksichtigte auch unterversorgte Gemeinden, die für die politischen und legislativen Entscheidungen von entscheidender Bedeutung sind. Eine zentrale Anforderung ihrer digitalen Strategie bestand darin sicherzustellen, dass jeder, der auf ein Smartphone angewiesen sei oder überhaupt keinen Internetzugang habe, erfasst werde.



Die Behörde war sich bewusst, dass sie mehr als nur die Beschleunigung dynamischer Webinhalte an der Middle Mile benötigte. Sie musste vielmehr in der Lage sein, die Inhalte auf der Basis der einzelnen Geräte zu optimieren. Ein RWD (Responsive Webdesign) kann zwar verschiedene Geräte unterstützen, birgt aber auch viele neue Herausforderungen wie die Übermittlung einer viel größeren Payload an den Client und die Erhöhung der Anzahl von Rückfragen an den Ursprung. Aufgrund der Vielfalt der Geräte, die die ursprünglichen Anfragen stellen, kann RWD zu mehreren Aufrufen zurück zum Ursprung für Antwortinhalte führen.



Akamai Ion wurde speziell entwickelt, um das Nutzererlebnis durch Site-Content-Anpassung an der Edge zu optimieren. Ion geht über die mobile Erkennung und Weiterleitung hinaus, indem Inhalte für mobile Clients an der Edge angepasst, die clientseitige Payload reduziert und die erhöhte Anzahl von Anfragen, die für RWD erforderlich sind, ausgelagert werden.



Durch das dynamische Routing von Akamai wird die Latenz auf der Middle Mile verringert. Außerdem sorgt Ion für Optimierungen an der Edge, indem kundenspezifische situationsbezogene Intelligenz eingesetzt wird, um Inhalte dynamisch an das Nutzererlebnis anzupassen.

Mit Ion bietet der Service zur Inhaltsbereitstellung von Akamai maximale Ausladung, Skalierbarkeit, Performance und Verfügbarkeit für die Umfrageanwendung der Behörde. Gleichzeitig minimierte Ion die Zahl der Umfrageabbrüche, indem es ein optimales Nutzererlebnis sicherstellt, unabhängig von den Geräten oder Netzwerkfunktionen der Nutzer.