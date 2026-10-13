Le gouvernement américain est passé au digital à l'occasion de l'enquête sur la population prévue par la Constitution tous les dix ans. L'agence chargée de la collecte des données décennales a tiré pleinement parti de la technologie disponible afin que tous les Américains puissent participer facilement à l'enquête, tout en offrant au gouvernement et à ses clients professionnels un accès plus efficace aux données obtenues. Depuis ses 230 années d'existence, l'agence recueillait des données démographiques par le biais d'enquêteurs qui consignaient les informations sur papier.
L'émergence des technologies, comme le Cloud Computing et la prolifération des terminaux mobiles, a grandement facilité le passage au digital. Mais cela a également posé certains défis qu'il fallait relever. Le premier défi concernait la sécurité. Il s'agissait notamment de s'assurer que l'enquête était disponible, tout en garantissant la protection de la confidentialité et l'intégrité des données recueillies. Le deuxième défi était de faire en sorte que l'ensemble de la population ait accès à l'enquête.
Pour relever ces défis, l'agence s'est penchée sur les solutions de RavenTek et Akamai. Avec une plateforme mondiale en bordure de l'Internet composée de plus de 350 000 serveurs, Akamai était en mesure de placer la première couche de sécurité de l'agence à un seul point de réseau pour 85 % de tous les utilisateurs et menaces. En outre, l'optimisation de la bordure de l'Internet mobile et le routage des performances d'Akamai ont permis à tous les Américains de bénéficier de performances et d'une disponibilité optimales.
Dès le début du projet, l'agence avait déjà prévu de construire une architecture de cloud étendue comprenant plusieurs régions, chacune disposant de charges de travail actives et de réserve redondantes. Même avec un tel niveau de redondance back-end, il était clair que l'application d'enquête nécessitait une évolutivité plus dynamique afin de pouvoir assurer des performances optimales en continu, tout en atténuant les menaces.
Afin de répondre à ces besoins, RavenTek et Akamai ont travaillé en étroite collaboration avec l'agence pour accélérer son processus de déploiement de solutions front-end pour un DNS (système de noms de domaine), la mise en œuvre de la sécurité de la couche applicative et l'optimisation de l'expérience utilisateur.