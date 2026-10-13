L'agence devait ensuite se pencher sur la disponibilité et la sécurité de l'application d'enquête. Elle a mis en œuvre App & API Protector, une solution de sécurité dans le cloud qui offre une protection contre les attaques DDoS et un pare-feu d'application Web (WAF) entièrement fonctionnel.

La solution App & API Protector fait partie intégrante d'Akamai Connected Cloud et étend le périmètre de sécurité jusqu'à la bordure de l'Internet, atténuant ainsi les attaques visant les applications Web, notamment :

les attaques DDoS ;

les attaques par script et injection (XSS, SQLi, CDMi, PHPi, RFI, LFI) ;

les protections du trafic selon le Top 10 de l'OWASP.

Disposant de vastes capacités, la plateforme s'adapte automatiquement pour absorber et détourner le trafic malveillant, tout en garantissant de bonnes performances du site et la disponibilité pour les utilisateurs en production.



La solution App & API Protector intègre le WAF riche en fonctionnalités d'Akamai, qui fournit une large collection de règles de pare-feu prédéfinies, mais configurables au niveau de la couche applicative. Akamai assure la maintenance de cette solution en publiant des mises à jour régulières pour différentes catégories, telles que les violations de protocole, les violations de limite de requêtes, les violations de politique HTTP, les robots malveillants, les attaques génériques et par injection de commandes, les backdoors et les fuites de contenu.

Comme toutes les fonctionnalités d'Akamai, les fonctionnalités de sécurité sont exécutées sur les serveurs en bordure de l'Internet d'Akamai, qui se situent à un seul point de réseau de 85 % de tous les utilisateurs finaux. Même si un client situé en dehors des États-Unis effectue une requête pour un site/une application avec une mise en cache configurée pour les États-Unis uniquement, l'utilisateur final sera d'abord connecté au serveur en bordure de l'Internet disponible le plus proche. Les stratégies de sécurité et d'atténuation sont appliquées au niveau de ce serveur.

L'atténuation en bordure de l'Internet permet à Akamai d'acheminer le trafic de la meilleure manière disponible entre le client et l'origine, sans avoir à rediriger les requêtes vers un point de présence centralisé ou un cloud tiers pour l'inspection de sécurité et l'atténuation. Akamai fournit des mesures de sécurité et d'atténuation directes, en bordure de l'Internet, qui n'affectent pas les performances.

Cette capacité importante et cette précision exceptionnelle des mesures d'atténuation ont permis à Akamai d'être nommée leader du secteur pour la protection contre les attaques DDoS et les WAF par Gartner3 et Forrester4.



Bien que les smartphones se soient largement démocratisés, seulement 77 % des Américains disposent d'un accès haut débit domestique, tandis que 15 % peuvent accéder à Internet uniquement depuis leur smartphone.5 L'agence a également pris en compte les communautés mal desservies, qui constituent des segments essentiels de la population en ce qui concerne les décisions politiques et législatives. L'une des principales exigences de sa stratégie digitale était de s'assurer que toutes les personnes qui dépendaient d'un smartphone ou qui n'avaient pas du tout accès à Internet participent à l'enquête.



L'agence était consciente que ses besoins allaient bien au-delà d'un simple contenu Web dynamique accéléré au niveau du kilomètre intermédiaire ; elle devait être en mesure d'optimiser le contenu pour chaque terminal. Bien qu'une conception Web réactive (RWD) puisse s'adapter à différents terminaux, elle présente également de nombreux défis inédits, tels que la fourniture d'une charge utile beaucoup plus importante au client et l'augmentation du nombre de requêtes retournées à l'origine. La technologie RWD peut provoquer plusieurs rappels vers l'origine pour le contenu réactif en raison de la diversité des terminaux qui émettent des requêtes initiales.



Akamai Ion a été spécialement conçue pour optimiser l'expérience utilisateur grâce à l'adaptation du contenu de site en bordure de l'Internet. Ion va au-delà de la détection et de la redirection mobiles en adaptant le contenu pour les clients mobiles en bordure de l'Internet, en réduisant la charge utile côté client et en délestant le nombre accru de requêtes nécessaires pour la RWD.



Le routage dynamique d'Akamai atténue la latence au kilomètre intermédiaire et Ion déplace les optimisations jusqu'à la bordure de l'Internet, en utilisant les informations sur la situation spécifiques au client afin d'adapter dynamiquement le contenu à l'expérience de l'utilisateur final.

Grâce à Ion, le service de diffusion de contenu d'Akamai offre un délestage, une évolutivité, des performances et une disponibilité d'exception pour l'application d'enquête de l'agence. Dans le même temps, Ion a permis de réduire les abandons d'enquête en garantissant une expérience utilisateur optimale, quels que soient les terminaux et les capacités réseau de l'utilisateur.