El Gobierno de los EE. UU. ha digitalizado su censo poblacional, que debe realizar cada decenio. La agencia a cargo de la recopilación de datos decenarios ha aprovechado al máximo la tecnología disponible para facilitar la participación de todos los estadounidenses, al mismo tiempo que ha proporciona a los usuarios estadounidenses y a los clientes empresariales un acceso más eficiente a los resultados. En sus más de 230 años de trayectoria, la agencia hasta ahora había confiado en encuestadores para recopilar datos de la población mediante el registro de la información en papel.
La tecnología, con el cloud computing y la proliferación de dispositivos móviles, ha facilitado su proceso de digitalización. Sin embargo, esta misma tecnología también llegó a plantear desafíos que hubo que abordar. El primero de ellos fue la seguridad. Hubo que garantizar que los datos recopilados en la encuesta fuesen confidenciales y estuvieran bien protegidos. El segundo desafío fue garantizar que todo el mundo pudiera acceder a la encuesta.
Para resolver estos retos, se recurrió a RavenTek y Akamai. Con una plataforma en el Edge formada por más de 350 000 servidores, Akamai se encargó de la primera capa de seguridad de la agencia, manteniéndose a un solo "salto de red" para el 85 % de todos los usuarios y las amenazas. Además, el enrutamiento del rendimiento y la optimización del Edge móvil de Akamai aseguró un funcionamiento y una disponibilidad óptimas para todos los ciudadanos.
Desde el principio, la agencia ya había planificado una arquitectura de nube amplia que incluía varias regiones, cada una con cargas de trabajo redundantes activas y de reserva. Incluso con este nivel de redundancia de back-end, quedó claro que la aplicación de la encuesta requería una escalabilidad más dinámica para poder mantener un rendimiento óptimo y mitigar las amenazas.
Para satisfacer estas necesidades, RavenTek y Akamai trabajaron estrechamente junto con la agencia para avanzar con su implementación de soluciones de front-end y así optimizar el sistema de nombres de dominio (DNS), la seguridad de la capa de aplicación y la experiencia del usuario.