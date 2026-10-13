La agencia necesitaba también abordar la disponibilidad y la seguridad de su aplicación de encuestas. Implementó App & API Protector, una solución de seguridad en la nube que proporciona mitigación de ataques DDoS y un firewall de aplicaciones web (WAF) con funciones completas.

App & API Protector, que funciona como parte de Akamai Connected Cloud, extiende el perímetro de seguridad hasta el Edge, lo que mitiga los ataques dirigidos a aplicaciones web, entre los que se incluyen:

DDoS

Ataques de inyección y scripts, como ataques de scripts entre sitios (XSS), inyección SQL (SQLi), inyección CDM (CDMi), inyección PHP (PHPi), inclusión remota de archivos (RFI) o inclusión local de archivos (LFI)

Protección del tráfico ante las 10 principales vulnerabilidades según OWASP

Con una enorme capacidad a su disposición, la plataforma adapta automáticamente su escala para absorber y desviar el tráfico malicioso y, al mismo tiempo, mantener el rendimiento y la disponibilidad del sitio para los usuarios de producción.



App & API Protector incluye además el firewall de aplicaciones web (WAF) con todas las funciones de Akamai, que ofrece una amplia colección de reglas predefinidas, pero configurables de firewall en la capa de la aplicación. Akamai se encarga de mantener actualizado este WAF con expresiones regulares para diferentes categorías, como infracciones de protocolo, infracciones de límite de solicitudes, infracciones de política HTTP, robots maliciosos, ataques de inyección genéricos y de comandos, troyanos de puerta trasera y fuga de contenido saliente.

Como sucede con las demás características de Akamai, las funciones de seguridad se ejecutan en los servidores de Edge de Akamai, que se encuentran a un solo salto de red del 85 % de todos los usuarios finales. Incluso en los casos en que un cliente fuera de los EE. UU. solicite un sitio o una aplicación con almacenamiento en caché configurado solo para EE. UU., el usuario final se conectará primero al servidor Edge más cercano que haya disponible. Es en ese servidor Edge donde se aplican las políticas de seguridad y las mitigaciones.

La mitigación en el Edge permite que Akamai dirija el tráfico por la mejor ruta disponible entre el cliente y el origen, sin tener que redirigir las solicitudes a un punto de presencia (PoP) centralizado o a una nube de terceros para la inspección y mitigación de la seguridad. Akamai ofrece mitigación de seguridad en una línea directa, en el Edge, sin afectar el rendimiento.

Esta enorme capacidad y precisión de mitigación han obtenido el reconocimiento de Akamai como líder del sector en mitigación de DDoS y WAF según Gartner3 y Forrester.4



A pesar de la proliferación masiva de smartphones, solo el 77 % de los estadounidenses tiene acceso a banda ancha doméstica, mientras que el 15 % solo puede acceder a Internet a través de su smartphone.5 La agencia también tuvo en cuenta las zonas con escasos servicios, que suponen grupos poblacionales clave en decisiones legislativas y políticas. Un requisito fundamental de esta estrategia digital fue garantizar que se contara a todos los que dependían de teléfonos inteligentes o incluso los que directamente carecían de acceso a Internet.



La agencia sabía que necesitaba mucho más que acelerar el contenido web dinámico en todo en la milla intermedia: necesitaba optimizar el contenido para cada dispositivo. Si bien un diseño web receptivo (RWD) puede albergar distintos dispositivos, también presenta muchos desafíos nuevos, como ofrecer una carga mucho mayor al cliente y aumentar la cantidad de solicitudes de vuelta al origen. El RWD también puede dar lugar a la devolución de varias solicitudes al origen por contenido receptivo, dada la diversidad de los dispositivos que realizan las solicitudes iniciales.



Akamai Ion fue diseñado específicamente para optimizar la experiencia del usuario a través de la adaptación del contenido del sitio en el Edge. Ion va más allá de la detección y la redirección móviles al adaptar el contenido para los clientes móviles en el Edge, lo que reduce la carga útil del lado del cliente y aligera el aumento de solicitudes necesarias para el RWD.



El enrutamiento dinámico de Akamai mitiga la latencia de la milla intermedia, mientras que Ion lleva las optimizaciones al Edge, usando inteligencia situacional específica del cliente para adaptar de forma dinámica el contenido a la experiencia del usuario final.

Con Ion, el servicio de distribución de contenido de Akamai proporciona unos niveles máximos de descongestión, escalabilidad, rendimiento y disponibilidad para la aplicación de la encuesta de la agencia. Al mismo tiempo, Ion minimizó las tasas de abandono de la encuesta, al lograr una experiencia óptima para los usuarios, independientemente del dispositivo o la situación de su red.