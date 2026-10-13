同機関は、調査アプリケーションの可用性とセキュリティに対処する必要がありました。そこで、App & API Protectorを導入しました。これは、DDoS緩和に加えて、完全に機能するWebアプリケーションファイアウォール（WAF）を提供するクラウド・セキュリティ・ソリューションです。

Akamai Connected Cloudの一部として機能するApp & API Protectorは、セキュリティ境界をエッジまで拡張することで、Webアプリケーションを標的とする次のような攻撃を緩和します。

DDoS

スクリプティングおよびインジェクション攻撃（XSS、SQLi、CDMi、PHPi、RFI、LFI）

OWASP Top 10リストに含まれるトラフィック保護

このプラットフォームは、自由に使える膨大なキャパシティがあるため、自動的に拡張して、悪性トラフィックを吸収し回避しながら、実稼働ユーザーに対してはサイトのパフォーマンスや可用性を維持できます。



また、App & API Protectorに含まれているAkamaiのフル機能WAFは、事前定義されていながら設定可能なアプリケーションレイヤーのファイアウォールルールの豊富なコレクションを提供します。Akamaiは、プロトコル違反、リクエスト制限違反、HTTPポリシー違反、悪性ロボット、一般的な攻撃やコマンドインジェクション攻撃、トロイの木馬バックドア、アウトバウンドコンテンツ漏洩など、さまざまなカテゴリについて、これらのルールを定期的に更新しています。

Akamaiの他の機能と同様、セキュリティ機能も、全エンドユーザーの85%をカバーする単一のネットワークホップ内にあるAkamaiエッジサーバーで稼働します。米国以外に所在するクライアントが、米国専用に設定されたキャッシュを持つサイト／アプリケーションを要求している場合でも、エンドユーザーが最初に接続されるのは、使用可能な最も近いエッジサーバーです。そのエッジサーバーでセキュリティポリシーが適用され、緩和策が実行されます。

このようにエッジで緩和すれば、セキュリティ検査と緩和のためにリクエストを中央のPOPやサードパーティクラウドにリダイレクトする必要はありません。そのため、Akamaiはクライアントとオリジン間の最適な経路でトラフィックをルーティングできます。つまり、Akamaiは、パフォーマンスに影響を及ぼすことなく、エッジで直接的に攻撃緩和のセキュリティを提供しているのです。

この膨大なキャパシティと精度の高い緩和により、AkamaiはGartner社3とForrester社4の両方からDDoS緩和の業界リーダーとして評価されています。



スマートフォンが広く普及しているにもかかわらず、ホームブロードバンドにアクセスできる米国人の割合はわずか77%で、15%はスマートフォンでしかインターネットにアクセスできません5。また、同機関は、政策や立法上の意思決定に欠かせない重要な人口層である、サービスが行き届いていないコミュニティについても検討しました。スマートフォンに依存している人々やインターネットにアクセスできない人々もすべて確実にカウントすることが、同機関のデジタル戦略の重要な要件でした。



同機関は、ミドルマイルで動的なWebコンテンツを高速化するだけでなく、デバイス単位でコンテンツを最適化できることが必要であると考えていました。レスポンシブWebデザイン（RWD）を採用すれば多様なデバイスに対応できますが、クライアントへのペイロードが大きくなることや、オリジンに戻るリクエスト数が増えることなど、新たな課題も生じます。最初の要求元デバイスが多様であるため、RWDではレスポンシブコンテンツを求めてオリジンに複数のコールが戻る可能性があります。



Akamai Ionは、エッジでサイトのコンテンツを調整することにより、ユーザー体験を最適化するように設計されています。Ionの機能は、モバイルの検知やリダイレクトをはるかに超えています。Ionはモバイルクライアント向けのコンテンツをエッジで調整することにより、クライアント側のペイロードを軽減するとともに、RWDでは避けれないリクエスト数の増加をオフロードできます。



Akamaiの動的ルーティングはミドルマイルのレイテンシーを緩和します。そしてIonはエッジの最適化を実現し、クライアント固有の状況インテリジェンスを活用することにより、エンドユーザーの体験に応じてコンテンツを動的に調整します。

Ionを使用することで、Akamaiのコンテンツ・デリバリー・サービスは、同機関の調査アプリケーションに最大限のオフロード、スケーラビリティ、パフォーマンス、可用性を提供しています。また、Ionはユーザーのデバイスやネットワーク機能に関係なく最適なユーザー体験を提供できるため、調査からの離脱を最小限に抑えるためにも役立ちました。