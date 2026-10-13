米国連邦政府は、憲法で義務付けられている10年ごとの国勢調査をデジタル化しました。10年ごとのデータ収集を担当する連邦機関は、利用可能なテクノロジーを最大限に活用し、すべての米国人が調査に簡単に参加でき、かつ米国政府とその企業顧客が調査結果のデータに効率的にアクセスできるようにしました。230年にわたり、この連邦政府機関は調査員が紙に情報を記録する方法で人口データを収集してきました。しかし、これからは違います。
クラウドコンピューティングのようなテクノロジーやモバイルデバイスの普及により、デジタル化は容易になりました。しかし、テクノロジーは対処を要する課題ももたらします。最初の課題はセキュリティでした。たとえば、調査を確実に利用可能にすることや、収集されたデータの機密性と完全性を保護することなどが必要とされます。2番目の課題は、誰もが確実に調査にアクセスできるようにすることでした。
これらの課題に対応するため、同機関はRavenTekとAkamaiに注目しました。350,000台を超えるサーバーで構成されたグローバル・エッジ・プラットフォームを有するAkamaiは、同機関のセキュリティの第1レイヤーを、全ユーザーと脅威の85%をカバーする単一のネットワークホップ内に配置できます。さらに、Akamaiのモバイルエッジ最適化とパフォーマンスルーティングにより、すべての米国人に最適なパフォーマンスと可用性を提供できるようにしました。
同機関は当初から、複数の地域でそれぞれアクティブとリザーブの冗長ワークロードを設けるという広範なクラウドアーキテクチャを計画していました。バックエンドにこのレベルの冗長性があったとしても、脅威を緩和しながら最適なパフォーマンスを維持するためには、調査アプリケーションにもっと動的な拡張性が必要であることは明らかでした。
これらのニーズに応えるために、RavenTekとAkamaiは同機関と緊密に協力しながら、ドメイン・ネーム・システム（DNS）、アプリケーションレイヤーセキュリティ、UXの最適化に役立つフロントエンドソリューションの導入を進めました。