O governo dos EUA tornou-se digital com a pesquisa de população decenal obrigatória constitucionalmente. A agência responsável pela coleta de dados decenal aproveitou ao máximo a tecnologia disponível para facilitar a participação de todos os americanos e, ao mesmo tempo, fornecer ao governo dos EUA e a seus clientes corporativos um acesso mais eficiente aos dados resultantes. Ao longo de seus 230 anos de história, a agência dependeu de pesquisadores para coletar dados populacionais registrando informações em papel até agora.
As tecnologias, como computação em nuvem e a proliferação de dispositivos móveis, facilitou a digitalização. Mas a tecnologia também representou desafios que precisaram ser resolvidos. O primeiro desafio foi a segurança. Isso incluiu garantir que a pesquisa estivesse disponível e que a confidencialidade e a integridade dos dados coletados fosse protegida. O segundo desafio foi garantir o acesso à pesquisa para todos.
Para enfrentar esses desafios, a agência procurou a RavenTek e a Akamai. Com uma plataforma de edge global de mais de 350.000 servidores, a Akamai conseguiu colocar a primeira camada de segurança da agência em um salto de rede de 85% de todos os usuários e ameaças. Além disso, a otimização de edge móvel e o roteamento de desempenho da Akamai garantiram desempenho e disponibilidade ideais para todos os americanos.
Desde o início, a agência já tinha planejado uma arquitetura de nuvem expansiva que incluía várias regiões, cada uma com cargas de trabalho redundantes ativas e de reserva. Mesmo com esse nível de redundância de back-end, ficou claro que a aplicação de pesquisa precisava de uma escalabilidade mais dinâmica para poder manter o desempenho ideal e, ao mesmo tempo, reduzir as ameaças.
Para atender a essas necessidades, a RavenTek e a Akamai trabalharam em conjunto com a agência para avançar na implantação de soluções de front-end para um DNS (Sistema de Nomes de Domínio), segurança da camada de aplicação e otimização de UX.