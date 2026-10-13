A agência agora precisava abordar a disponibilidade e a segurança da aplicação de pesquisa. Ela implementou o App & API Protector, uma solução de segurança na nuvem que fornece mitigação de DDoS e um WAF (Web Application Firewall) totalmente funcional.

Ao operar como parte da Akamai Connected Cloud, o App & API Protector estende o perímetro de segurança para a edge, mitigando ataques direcionados a aplicações Web, incluindo:

DDoS

Ataques de script e injeção (XSS, SQLi, CDMi, PHPi, RFI, LFI)

Proteções de tráfego na lista das 10 principais do OWASP

Com enorme capacidade à disposição, a plataforma é automaticamente dimensionada para absorver e desviar o tráfego mal-intencionado, mantendo o desempenho e a disponibilidade do website para os usuários de produção.



Incluído no App & API Protector, o WAF de recursos completos da Akamai oferece uma rica coleção de regras de firewall predefinidas, mas configuráveis, da camada de aplicação. A Akamai mantém isso com atualizações regulares para diferentes categorias, como violações de protocolo, violações de limite de solicitação, violações de política HTTP, robôs mal-intencionados, ataques genéricos e de injeção de comando, trojan backdoors e vazamento de conteúdo de saída.

Como todos os recursos da Akamai, os recursos de segurança funcionam nos servidores de edge da Akamai, que estão em um único salto de rede de 85% de todos os usuários finais. Mesmo nos casos em que um cliente fora dos EUA está solicitando um website/aplicação com cache configurado apenas para os EUA, o usuário final será conectado primeiro ao servidor de edge mais próximo disponível. É nesse servidor de edge que as políticas de segurança são aplicadas e as mitigações são impostas.

A nitigação na edge permite que a Akamai direcione o tráfego pela melhor rota disponível entre o cliente e a origem, sem ter que redirecionar solicitações para um POP centralizado ou nuvem de terceiros para inspeção e mitigação de segurança. A Akamai oferece mitigação de segurança em uma linha direta, na edge, sem afetar o desempenho.

Essa enorme capacidade e precisão de mitigação conquistaram o reconhecimento da Akamai como líder do setor em mitigação de DDoS e WAF da Gartner3 e da Forrester.4



Apesar da ampla disseminação dos smartphones, apenas 77% dos americanos têm acesso à internet de banda larga em casa, enquanto 15% só conseguem acessar a internet por meio de seus smartphones.5 A agência também levou em conta as comunidades carentes, que são segmentos populacionais essenciais para a tomada de decisões políticas e legislativas. Um dos principais requisitos da estratégia digital era garantir que todos que fossem dependentes de smartphone, ou que não tivessem acesso total à Internet, fossem contados.



A agência estava ciente de que precisava de mais do que apenas conteúdo dinâmico da Web acelerado no middle mile; precisava ser capaz de otimizar o conteúdo por dispositivo. Embora um RWD (web design responsivo) possa acomodar uma variedade de dispositivos, ele também apresenta muitos novos desafios, como entregar uma carga muito maior ao cliente e aumentar o número de solicitações de volta à origem. O RWD pode fazer várias chamadas de volta à origem para conteúdo responsivo devido à diversidade de dispositivos que estão fazendo solicitações iniciais.



O Akamai Ion foi projetado especificamente para otimizar a experiência do usuário por meio da adaptação do conteúdo do website de edge. O Ion vai além da detecção e redirecionamento móvel, adaptando o conteúdo para clientes móveis na edge, reduzindo a carga do lado do cliente e descarregando o aumento do número de solicitações necessárias para RWD.



O roteamento dinâmico da Akamai reduz a latência de middle-mile e o Ion leva otimizações para a edge, usando inteligência situacional específica do cliente para adaptar dinamicamente o conteúdo para a experiência do usuário final.

Com o Ion, o serviço de entrega de conteúdo da Akamai oferece o máximo de descarga, escalabilidade, desempenho e disponibilidade para a aplicação de pesquisa da agência. Ao mesmo tempo, o Ion minimizou o abandono da pesquisa, garantindo uma experiência de usuário ideal, independentemente dos dispositivos do usuário ou dos recursos de rede.