Wagner eCommerce Group 本身就堪称“专家大本营”，他们拥有全面的在线专业经验、强有力的基础架构以及出色的流程专业知识，因而能够在德国、澳大利亚和瑞士有效地开展在线业务。该集团希望能够有力地推动数字零售企业取得成功，他们非常了解网站可用性和性能的重要性。在这些关键因素的推动下，他们为每年访问其网站的数百万人带来了积极的购物体验和客户满意度，而这些访问量最终带来了相当不错的转化率和收入。

鉴于即便是先进的网站，也可能会遭受网络攻击的破坏，该集团曾使用了一家专业网络安全供应商的 Web 应用程序防火墙 (WAF)。该解决方案异常复杂，配置起来也非常耗时，给安全资源造成了极大压力。更为复杂的是，该公司的托管服务提供商缺乏抵御 DDoS 攻击所需的带宽。

此外，Wagner eCommerce Group 还遇到了性能问题，在黑色星期五等关键时刻难以实现按需扩展。Wagner eCommerce Group 的 IT 基础架构主管 Michél Gericke 表示：“我们的客户希望随时访问我们的网店，并享受到速度快捷、对用户友好的现代化体验。如果他们无法进入我们的网店，我们失去的将不仅仅是收入，还有客户的信任。”

曾有恶意攻击者威胁该公司，声称若不支付赎金就要发起 DDoS 攻击。此时，该公司急需找到一家解决方案提供商，以满足其更广泛的需求。