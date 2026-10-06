Wagner eCommerce Group 提供了优秀的电子商务平台，为其旗下六个涉及多种产品和业务（包括露营装备、健身和保健器材、游泳池、家用电器和平价商店购物）的知名品牌提供支持。该集团以打造更好的电子商务世界为使命，其目标是在欧洲的各个商业类别中跻身前三。作为一家中型公司，它特别适合采用各种 Akamai 解决方案。
"我们非常信赖 Akamai，也深信他们能够提供合适的解决方案来满足我们不断变化的需求，助力我们发展成为本地区的优秀电子商务提供商。"Michél Gericke，Wagner eCommerce Group 的 IT 基础架构主管
提供优秀的电子商务平台
面临 DDoS 攻击和流量激增的风险
Wagner eCommerce Group 本身就堪称“专家大本营”，他们拥有全面的在线专业经验、强有力的基础架构以及出色的流程专业知识，因而能够在德国、澳大利亚和瑞士有效地开展在线业务。该集团希望能够有力地推动数字零售企业取得成功，他们非常了解网站可用性和性能的重要性。在这些关键因素的推动下，他们为每年访问其网站的数百万人带来了积极的购物体验和客户满意度，而这些访问量最终带来了相当不错的转化率和收入。
鉴于即便是先进的网站，也可能会遭受网络攻击的破坏，该集团曾使用了一家专业网络安全供应商的 Web 应用程序防火墙 (WAF)。该解决方案异常复杂，配置起来也非常耗时，给安全资源造成了极大压力。更为复杂的是，该公司的托管服务提供商缺乏抵御 DDoS 攻击所需的带宽。
此外，Wagner eCommerce Group 还遇到了性能问题，在黑色星期五等关键时刻难以实现按需扩展。Wagner eCommerce Group 的 IT 基础架构主管 Michél Gericke 表示：“我们的客户希望随时访问我们的网店，并享受到速度快捷、对用户友好的现代化体验。如果他们无法进入我们的网店，我们失去的将不仅仅是收入，还有客户的信任。”
曾有恶意攻击者威胁该公司，声称若不支付赎金就要发起 DDoS 攻击。此时，该公司急需找到一家解决方案提供商，以满足其更广泛的需求。
增强安全性和性能
事实证明，Akamai 就是 Wagner eCommerce Group 想要寻找的合作伙伴。该集团利用 App & API Protector 和 Edge DNS 来解决燃眉之急，成功保护了其 Web 资产免遭 DDoS 攻击和其他威胁。
Gericke 继续说道：“我们拥有一支精干的 IT 团队，他们的职责范围非常广泛，需要能够轻松配置和管理的解决方案。通过与 Akamai 的合作，我们在一次迁移中就实现了此目标。”
在 Akamai 丰富多样的服务中，该公司还采用了 Akamai 的 CDN 服务。Gericke 解释说：“作为一家电子商务公司，低延迟是客户购物体验中的一项关键指标。Akamai 使我们的网站内容交付速度超越了之前的托管服务提供商，让我们获得了极大的优势。”
支持实现 Zero Trust
为了加强内部和外部安全，Wagner eCommerce Group 曾经尝试过对所有员工实施多重身份验证。他们希望通过硬件令牌来保护 VPN，但其互联网网关并不支持 YubiKey。
Gericke 表示，他的团队必须找出一种变通方法，或者找到另一种 VPN 解决方案。但在考虑正确的长期策略之后，他改变了想法。
“没有什么解决方案能够绕过 Zero Trust 架构方法。Akamai 提供的 Zero Trust 客户端可以直接将我们的员工安全地路由到我们的后端基础架构。因此，Akamai 使我们能够在高安全级别与用户友好性之间实现至关重要的平衡。”
快速转换图像
图像在网上购物体验和消费者购买路径中发挥着至关重要的作用，因此，该集团在努力跟上最新媒体内容标准的发展步伐。他们推出了超过 230,000 种产品，每种产品都有 3 到 10 幅图像需要转换为新格式，所以他们再一次选择与 Akamai 开展合作。
通过使用 Akamai Image & Video Manager，Wagner eCommerce Group 既避免了麻烦的后端重新配置过程，也无需开发自己的图像转换器。Gericke 继续说道：“Image Manager 使我们能够一举升级到当前标准，并且不用我们耗费太多精力。在大约一小时之内，我们就完成了将近 100 万幅图像的转换，并且没有占用什么开发人员资源。”
消除阻碍，推动创新
通过利用 Akamai 产品来确保其 Web 资产的可用性和安全性，Wagner eCommerce Group 降低了基础架构所承受的压力，并将员工解放出来以专注完成其他重要的工作。实际上，Gericke 认为，如果不依靠 Akamai 的产品，该公司就不可能实现这样的发展。“我们能够将开发人员的工作重心转移到为业务和客户创造价值的项目上。相比让他们去开发图像转换器或配置服务器以处理更多网站流量，以这种方式利用他们的时间和才能要好得多。”
顺着这个话题，Gericke 谈到了依靠 Akamai 解决方案来推动 Wagner eCommerce Group 走向未来，这一战略对他们而言极具价值。他总结说：“我们希望成为本地区的一流电子商务提供商。除了着重发展电子商务和物流方面的能力之外，我们还能在必要时利用 Akamai 极具深度的产品组合。”
关于 Wagner eCommerce Group GmbH
作为一家优秀的电子商务公司，Wagner eCommerce Group 运营着六个市场领先的品牌，涉及不同的专业领域。我们的成功秘诀是：在所有领域，我们都与拥有专业知识并对其学科真正充满热情的专家合作。在自己每天的工作中，我们都充满着巨大的动力，并抱持着积极的精神，一步一步地让电子商务世界变得更好。您可以在 wagner-ecommerce.group 或 Xing 上了解更多信息。
关于 Akamai
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