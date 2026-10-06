wagner-ecommerce.group

‘전문가들의 본고장’인 Wagner eCommerce Group은 포괄적인 온라인 전문 지식, 강력한 인프라, 선도적인 프로세스 노하우를 결합해 독일, 오스트리아, 스위스에서 온라인 비즈니스를 효율적으로 운영하고 있습니다. 웹사이트 가용성과 성능이 디지털 리테일 기업의 성공적인 원동력으로서 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 이 핵심 요소는 매년 웹사이트를 방문하는 수백만 명의 고객에게 긍정적인 쇼핑 경험과 고객 만족을 제공하며, 이러한 방문은 궁극적으로 구매 전환과 매출로 이어집니다.

사이버 공격이 정교한 웹사이트도 손상시킬 수 있다는 사실을 알고 있던 Wagner eCommerce Group은 전문 사이버 보안 공급업체의 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)을 사용했습니다. 이 솔루션은 설정하는 데 불필요하게 복잡하고 시간이 많이 소요되어 보안 리소스에 부담을 주었습니다. 설상가상으로 Wagner eCommerce Group의 호스팅 공급업체는 DDoS 공격을 방어할 수 있는 대역폭이 부족했습니다.

게다가 Wagner eCommerce Group는 성능 문제를 경험했고 블랙 프라이데이와 같은 중요한 시기에는 온디맨드 확장이 어려웠습니다. Wagner eCommerce Group의 IT 인프라 책임자 마이클 게리케(Michel Gericke)는 “우리 고객은 항상 온라인 스토어에 접속해 빠르고, 사용자 친화적인 최신 경험을 즐길 수 있어야 합니다. 고객이 우리 스토어에 접속할 수 없다면 매출과 고객 신뢰를 모두 잃게 됩니다.”고 말합니다.

공격자가 회사가 몸값을 지불하지 않으면 DDoS 공격을 시작하겠다고 협박하자, Wagner eCommerce Group은 광범위한 요구사항을 해결할 수 있는 솔루션 공급업체를 찾았습니다.