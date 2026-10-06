Wagner eCommerce Group은 캠핑, 피트니스 및 건강, 수영장, 가정 및 가전제품, 특가 쇼핑 등 다양한 제품 및 비즈니스에 걸쳐 6개의 유명 브랜드를 지원하는 대표적인 이커머스 플랫폼을 제공합니다. 유럽 내 모든 비즈니스 카테고리에서 상위 3위 안에 드는 것을 목표로 더 나은 이커머스 세상을 만드는 것을 사명으로 삼고 있습니다. Wagner eCommerce Group은 중견 기업으로서 다양한 Akamai 솔루션을 활용해 큰 장점을 누리고 있습니다.
"지역의 대표적인 이커머스 공급업체가 되기 위해 노력하는 Wagner eCommerce Group은 지속적으로 진화하는 요구사항에 적합한 솔루션을 제공하는 Akamai를 믿고 의지할 수 있습니다."- 마이클 게리케(Michel Gericke), Wagner eCommerce Group IT 인프라 책임자
대표적인 이커머스 플랫폼 제공
DDoS 공격 및 트래픽 급증 리스크
‘전문가들의 본고장’인 Wagner eCommerce Group은 포괄적인 온라인 전문 지식, 강력한 인프라, 선도적인 프로세스 노하우를 결합해 독일, 오스트리아, 스위스에서 온라인 비즈니스를 효율적으로 운영하고 있습니다. 웹사이트 가용성과 성능이 디지털 리테일 기업의 성공적인 원동력으로서 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 이 핵심 요소는 매년 웹사이트를 방문하는 수백만 명의 고객에게 긍정적인 쇼핑 경험과 고객 만족을 제공하며, 이러한 방문은 궁극적으로 구매 전환과 매출로 이어집니다.
사이버 공격이 정교한 웹사이트도 손상시킬 수 있다는 사실을 알고 있던 Wagner eCommerce Group은 전문 사이버 보안 공급업체의 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)을 사용했습니다. 이 솔루션은 설정하는 데 불필요하게 복잡하고 시간이 많이 소요되어 보안 리소스에 부담을 주었습니다. 설상가상으로 Wagner eCommerce Group의 호스팅 공급업체는 DDoS 공격을 방어할 수 있는 대역폭이 부족했습니다.
게다가 Wagner eCommerce Group는 성능 문제를 경험했고 블랙 프라이데이와 같은 중요한 시기에는 온디맨드 확장이 어려웠습니다. Wagner eCommerce Group의 IT 인프라 책임자 마이클 게리케(Michel Gericke)는 “우리 고객은 항상 온라인 스토어에 접속해 빠르고, 사용자 친화적인 최신 경험을 즐길 수 있어야 합니다. 고객이 우리 스토어에 접속할 수 없다면 매출과 고객 신뢰를 모두 잃게 됩니다.”고 말합니다.
공격자가 회사가 몸값을 지불하지 않으면 DDoS 공격을 시작하겠다고 협박하자, Wagner eCommerce Group은 광범위한 요구사항을 해결할 수 있는 솔루션 공급업체를 찾았습니다.
보안 및 성능 향상
Akamai는 Wagner eCommerce Group이 찾던 파트너였음을 증명했습니다. Wagner eCommerce Group은 DDoS 공격 및 기타 위협으로부터 웹 자산을 보호해야 하는 당면 과제를 해결하기 위해 App & API Protector와 Edge DNS를 선택했습니다.
게리케는 “소규모 IT 팀으로 광범위한 임무를 수행했기 때문에 설정과 관리가 간편한 솔루션이 필요했습니다. 간단한 전환을 통해 Akamai와 함께 이를 달성했습니다.”라고 덧붙였습니다.
Akamai의 폭넓은 서비스는 또 다른 장점이었고 Wagner eCommerce Group는 Akamai의 CDN 서비스도 활용했습니다. 게리케는 “이커머스 기업에게는 고객이 쇼핑을 경험할 때 지연 시간이 짧아야 합니다. Akamai는 호스팅 공급업체보다 더 빠르게 웹사이트 콘텐츠를 전송할 수 있었기 때문에 이 기능을 적극 활용했습니다.”라고 설명합니다.
제로 트러스트 구현
외부 보안과 함께 내부 보안을 강화해야 한다고 생각한 Wagner eCommerce Group은 모든 직원에게 멀티팩터 인증을 롤아웃하려고 했습니다. 하드웨어 토큰을 통해 VPN을 보호하고 싶었지만 인터넷 게이트웨이가 YubiKey를 지원하지 않았습니다.
게리케는 팀에서 해결 방법을 찾거나 다른 VPN 솔루션을 찾아야 한다고 생각했습니다. 하지만 게리케는 올바른 장기 전략을 염두해 두고 다시 생각했습니다.
“제로 트러스트 아키텍처 접근 방식을 우회할 수 있는 방법은 없습니다. 그리고 Akamai는 직원을 백엔드 인프라로 안전하게 직접 라우팅하는 제로 트러스트 클라이언트를 제공합니다. 따라서 Akamai를 통해 높은 수준의 보안과 사용자 친화성 사이에서 중요한 균형을 달성할 수 있었습니다.”
신속한 이미지 변환
이미지는 온라인 쇼핑 경험과 소비자의 구매 경로에서 필수적인 역할을 하기 때문에 Wagner eCommerce Group은 미디어 콘텐츠에 대한 최신 표준을 최신 상태로 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 23만 개가 넘는 제품마다 3~10개의 사진을 새로운 포맷으로 변환해야 했을 때, Wagner eCommerce Group은 Akamai를 선택했습니다.
Wagner eCommerce Group은 Akamai Image & Video Manager를 통해 백엔드를 재설정하거나 자체 이미지 변환기를 개발하지 않아도 됐습니다. 게리케는 “Image Manager 덕분에 큰 노력 없이 단숨에 현재 표준으로 업그레이드할 수 있었습니다. 개발자 리소스를 투입하지 않고 약 한 시간 만에 거의 100만 개의 이미지를 변환했습니다.”라고 덧붙였습니다.
더 큰 혁신을 위해 마찰 제거
Wagner eCommerce Group은 웹 자산의 가용성과 보안을 보장하기 위해 Akamai 제품을 활용함으로써 인프라에 대한 부담을 줄이고 직원들이 다른 곳에 집중할 수 있게 했습니다. 실제로 게리케는 Akamai의 솔루션이 없었다면 지금처럼 성장할 수 없었을 것이라고 생각합니다. “개발자들이 비즈니스와 고객을 위한 가치를 창출하는 프로젝트에 다시 집중할 수 있게 되었습니다. 개발자들의 시간과 재능을 이미지 변환기를 개발하거나 더 많은 사이트 트래픽을 처리하도록 서버를 설정하는 것보다 이런 방식으로 사용하는 것이 훨씬 좋습니다.”
이러한 맥락에서 게리케는 Wagner eCommerce Group이 미래를 향해 나아가는 데 있어 Akamai 솔루션을 신뢰하는 것의 가치에 대해 언급합니다. “Wagner eCommerce Group은 이 지역에서 최고 수준의 이커머스 공급업체가 되고자 합니다. 이커머스 및 물류 분야의 역량을 발전시키는 데 집중할 뿐만 아니라 필요에 따라 Akamai의 심층적인 포트폴리오를 활용할 수 있습니다.”라고 게리케는 말합니다.
Wagner eCommerce Group GmbH 소개
대표적인 이커머스 기업 중 하나인 Wagner eCommerce Group은 각기 다른 전문성을 갖춘 여섯 개의 주요 브랜드를 운영하고 있습니다. 성공 공식: Wagner eCommerce Group은 모든 분야에서 전문 지식과 해당 분야에 대한 진정한 열정을 가진 전문가들과 협력하며, 이커머스 세계를 단계적으로 개선하기 위해 강한 추진력과 긍정적인 정신을 바탕으로 매일 활동하고 있습니다. 자세한 내용은 wagner-ecommerce.group이나 Xing에서 확인할 수 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.