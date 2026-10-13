Arc Publishing 是一款屡获殊荣的出色数字平台和工具套件，旨在满足全球现代出版商、品牌和广播公司的需求。由华盛顿邮报打造的 Arc 技术可处理复杂的多站点发布和受众对视频、网络、应用程序、订阅和广告盈利等方面的需求事宜，此技术借由一套复杂的机器学习和 AI 赋能的工具来增强其竞争优势。Arc 推动了全球大大小小客户的数字化转型，目前每月为超过 7.5 亿位唯一访客提供服务。Arc 的核心是速度和创新：面向读者、新闻中心、品牌、广告商和开发商。