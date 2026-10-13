华盛顿邮报旗下的 Arc Publishing 帮助记者高效创作内容，并迅速将其推向市场。对于 Arc 而言，安全至关重要。Akamai 可助 Arc Publishing 保障边缘安全，从而确保他们自己及其客户的品牌受到保护。
《华盛顿邮报》简介
《华盛顿邮报》是新闻界屡获殊荣的领袖，致力于向地方、全国及全球读者提供可信报道、深入分析及精辟观点，为其搭建沟通桥梁，传递资讯并带来启发。它使用最新的技术和工具来制作世界一流的新闻，让读者能够随时随地与《华盛顿邮报》进行互动。
《华盛顿邮报》的 Arc Publishing 简介
Arc Publishing 是一款屡获殊荣的出色数字平台和工具套件，旨在满足全球现代出版商、品牌和广播公司的需求。由华盛顿邮报打造的 Arc 技术可处理复杂的多站点发布和受众对视频、网络、应用程序、订阅和广告盈利等方面的需求事宜，此技术借由一套复杂的机器学习和 AI 赋能的工具来增强其竞争优势。Arc 推动了全球大大小小客户的数字化转型，目前每月为超过 7.5 亿位唯一访客提供服务。Arc 的核心是速度和创新：面向读者、新闻中心、品牌、广告商和开发商。
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Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。