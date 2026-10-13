Arc Publishing, eine Plattform, die der Washington Post gehört, unterstützt Journalisten bei der effizienten Erstellung von Inhalten und der schnellen Veröffentlichung. Für Arc ist Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Akamai bietet für Arc Publishing Sicherheit an der Edge und gewährleistet so, dass seine Marken – und die Marken seiner Kunden – geschützt sind.
Über die Washington Post
Die Washington Post ist ein führendes, preisgekröntes Nachrichtenunternehmen, dessen Ziel es ist, lokale, nationale und globale Leser mit vertrauenswürdigen Berichten, detaillierten Analysen und anregenden Meinungen in Verbindung zu bringen, zu informieren und aufzuklären. Sie kombiniert erstklassigen Journalismus mit der neuesten Technologie und den neuesten Tools, damit Leser jederzeit und überall mit der Post interagieren können.
Über die Arc Publishing-Plattform der Washington Post
Arc Publishing ist eine preisgekrönte, moderne digitale Plattform und Produktreihe, die speziell für die Anforderungen moderner Publisher, Marken und Sendeanstalten auf der ganzen Welt entwickelt wurde. Die von der Washington Post entwickelte Arc-Technologie erfüllt die komplexen Anforderungen der Veröffentlichung auf mehreren Websites und der Nutzer in den Bereichen Video, Web, Apps, Abonnements und Werbeeinnahmen. Sie bietet einen Wettbewerbsvorteil, der durch eine Reihe ausgereifter Tools des maschinellen Lernens und auf KI-Basis ergänzt wird. Arc hat die digitale Transformation großer und kleiner Kunden auf der ganzen Welt vorangetrieben und hat derzeit monatlich mehr als 750 Millionen Besucher. Im Mittelpunkt von Arc stehen Geschwindigkeit und Innovation, für Leser, Nachrichtenredaktionen, Marken, Werbetreibende und Entwickler.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.