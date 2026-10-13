Die Washington Post

Arc Publishing ist eine preisgekrönte, moderne digitale Plattform und Produktreihe, die speziell für die Anforderungen moderner Publisher, Marken und Sendeanstalten auf der ganzen Welt entwickelt wurde. Die von der Washington Post entwickelte Arc-Technologie erfüllt die komplexen Anforderungen der Veröffentlichung auf mehreren Websites und der Nutzer in den Bereichen Video, Web, Apps, Abonnements und Werbeeinnahmen. Sie bietet einen Wettbewerbsvorteil, der durch eine Reihe ausgereifter Tools des maschinellen Lernens und auf KI-Basis ergänzt wird. Arc hat die digitale Transformation großer und kleiner Kunden auf der ganzen Welt vorangetrieben und hat derzeit monatlich mehr als 750 Millionen Besucher. Im Mittelpunkt von Arc stehen Geschwindigkeit und Innovation, für Leser, Nachrichtenredaktionen, Marken, Werbetreibende und Entwickler.