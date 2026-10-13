The Washington Post

The Washington Postが所有するArc Publishingの利用により、ジャーナリストは効率よくコンテンツを作成し、迅速に市場に出すことができます。Arcにとって、セキュリティは重大な課題です。Arc PublishingはAkamaiのEdgeでセキュリティを確保し、自身のブランドだけでなく、お客様のブランドも保護しています。
The Washington Postについて
The Washington Postは受賞歴のあるニュース業界のリーダーであり、そのミッションは信頼性の高い報道、徹底的な分析、人を引きつける見解で地元、国、世界の読者をつなぎ、情報を提供し、啓蒙することにあります。世界トップクラスのジャーナリズムと最新の技術やツールを組み合わせ、いつでもどこでもThe Washington Postと読者との交流を可能にしています。
The Washington PostのArc Publishingについて
受賞歴のあるArc Publishingは最先端のデジタルプラットフォームであり、現代の世界中のパブリッシャーやブランド、放送局の需要を満たすよう設計された一連のツールです。The Washington Postが構築したArcの技術は、動画、Web、アプリ、購読、広告収益性など幅広い分野で、複雑なマルチサイトでのパブリッシングと読者や視聴者のニーズに対応し、洗練された機械学習とAIによるツールにより強化された競争優位性を提供しています。Arcはこれまで、世界中の大小のクライアントのデジタル変革を手がけており、ひと月あたりのユニークビジターは現在7億5000万人以上にのぼります。Arcの中心にあるものは、読者、編集部、ブランド、広告主、開発者のためのスピードとイノベーションです。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。