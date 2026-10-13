The Washington Post

受賞歴のあるArc Publishingは最先端のデジタルプラットフォームであり、現代の世界中のパブリッシャーやブランド、放送局の需要を満たすよう設計された一連のツールです。The Washington Postが構築したArcの技術は、動画、Web、アプリ、購読、広告収益性など幅広い分野で、複雑なマルチサイトでのパブリッシングと読者や視聴者のニーズに対応し、洗練された機械学習とAIによるツールにより強化された競争優位性を提供しています。Arcはこれまで、世界中の大小のクライアントのデジタル変革を手がけており、ひと月あたりのユニークビジターは現在7億5000万人以上にのぼります。Arcの中心にあるものは、読者、編集部、ブランド、広告主、開発者のためのスピードとイノベーションです。