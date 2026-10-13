Akamai
メインコンテンツにスキップ
Akamai
ログイン
ログイン Close
Cloud Manager
クラウドコンピューティングサービスを管理する
ログイン Close
Control Center
セキュリティおよび配信サービスを管理する
Background

The Washington Post

Arc Publishingはブランドをどのように保護しているか — インフラからエンドユーザーデバイスまで

 

The Washington Postのロゴ

所在地

米国、ワシントンD.C.
https://www.washingtonpost.com

業種

メディア

製品

Bot Manager App & API Protector

The Washington Postが所有するArc Publishingの利用により、ジャーナリストは効率よくコンテンツを作成し、迅速に市場に出すことができます。Arcにとって、セキュリティは重大な課題です。Arc PublishingはAkamaiのEdgeでセキュリティを確保し、自身のブランドだけでなく、お客様のブランドも保護しています。

The Washington Postについて

The Washington Postは受賞歴のあるニュース業界のリーダーであり、そのミッションは信頼性の高い報道、徹底的な分析、人を引きつける見解で地元、国、世界の読者をつなぎ、情報を提供し、啓蒙することにあります。世界トップクラスのジャーナリズムと最新の技術やツールを組み合わせ、いつでもどこでもThe Washington Postと読者との交流を可能にしています。

The Washington PostのArc Publishingについて

受賞歴のあるArc Publishingは最先端のデジタルプラットフォームであり、現代の世界中のパブリッシャーやブランド、放送局の需要を満たすよう設計された一連のツールです。The Washington Postが構築したArcの技術は、動画、Web、アプリ、購読、広告収益性など幅広い分野で、複雑なマルチサイトでのパブリッシングと読者や視聴者のニーズに対応し、洗練された機械学習とAIによるツールにより強化された競争優位性を提供しています。Arcはこれまで、世界中の大小のクライアントのデジタル変革を手がけており、ひと月あたりのユニークビジターは現在7億5000万人以上にのぼります。Arcの中心にあるものは、読者、編集部、ブランド、広告主、開発者のためのスピードとイノベーションです。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

共有

Related Customer Stories

セキュリティ

Ryt Bank

Ryt Bankは、Akamaiのソリューションを活用してAPIの可視性を向上し、コンプライアンスを強化し、クラウド移行後のリスクを低減しました。

お客様事例を読む
セキュリティ

Bradesco Bank

Bradescoは、Akamaiのセキュリティソリューションを活用することで、AIを利用した脅威に対するプロアクティブなセキュリティの実装、顧客体験の強化、コスト削減を実現しました。

お客様事例を読む
セキュリティ

SBI Shinsei Bank

SBI新生銀行がどのようにしてAkamaiのソリューションでランサムウェアの脅威に対するリスクを防御しているかをご覧ください。

お客様事例を読む