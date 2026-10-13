Arc Publishing, propiedad de The Washington Post, facilita que los periodistas creen contenido de forma eficaz y que puedan comercializarlo rápidamente. En el caso de Arc, la seguridad es fundamental. Gracias a Akamai, Arc Publishing se protege en el borde de Internet, con lo que garantiza la seguridad tanto de su propia marca como de la de sus clientes.
Acerca de The Washington Post
El galardonado periódico The Washington Post sigue siendo uno de los principales medios de comunicación, y defiende su vocación de conectar, informar y ofrecer noticias fiables, análisis detallados y editoriales trascendentes a sus lectores, que se cuentan tanto a nivel nacional como en el mundo entero. Este medio combina el periodismo de primer nivel con las tecnologías y herramientas más vanguardistas, a fin de ofrecer a sus lectores la posibilidad de interactuar con el periódico desde cualquier ubicación y en cualquier momento.
Acerca de Arc Publishing, propiedad de The Washington Post
Arc Publishing es una galardonada plataforma digital de última generación, que ofrece un conjunto de herramientas diseñadas para satisfacer las exigencias del sector editorial actual, de las marcas y de las cadenas de televisión de todo el mundo. La tecnología de Arc, creada por The Washington Post, es capaz de gestionar publicaciones en varios sitios, así como la rentabilización de anuncios, las suscripciones y las necesidades de los usuarios, ya sea en la Web, en aplicaciones o en vídeos. Arc ha impulsado la transformación digital de clientes a nivel mundial y con independencia de su tamaño. Hoy en día, presta servicio a más de 750 millones de visitantes únicos cada mes. En esencia, Arc ofrece velocidad e innovación a lectores, anunciantes, desarrolladores, marcas y salas de redacción por igual.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.