A Arc Publishing, de propriedade do The Washington Post, ajuda os jornalistas a criar conteúdo com eficiência e disponibilizá-lo no mercado rapidamente. Para a Arc, segurança é fundamental. Com a Akamai, a Arc Publishing se protege na Edge, garantindo que sua marca, e as marcas de seus clientes, estejam protegidas.
Sobre The Washington Post
The Washington Post é um premiado líder de notícias cuja missão é conectar, informar e esclarecer leitores locais, nacionais e globais com comunicações confiáveis, análises detalhadas e opiniões envolventes. Ele combina jornalismo de classe mundial com a mais recente tecnologia e ferramentas para que os leitores possam interagir com The Post a qualquer hora e em qualquer lugar.
Sobre a Arc Publishing, do Washington Post
A Arc Publishing é uma plataforma digital premiada e moderna, além de um conjunto de ferramentas projetadas para atender às demandas de editores, marcas e emissoras modernas em todo o mundo. Criada pelo Washington Post, a tecnologia Arc lida com publicações complexas em vários websites e necessidades do público em relação a vídeo, Web, aplicações, assinaturas e monetização de anúncios, fornecendo uma vantagem competitiva aprimorada por um conjunto sofisticado de ferramentas de aprendizado de máquina e inteligência artificial. A Arc impulsionou a transformação digital de clientes de grande e pequeno porte em todo o mundo, atualmente atendendo a mais de 750 milhões de visitantes únicos mensalmente. Em sua essência, a Arc é sinônimo de velocidade e inovação: para leitores, redações, marcas, anunciantes e desenvolvedores.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.