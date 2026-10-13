The Washington Post

A Arc Publishing é uma plataforma digital premiada e moderna, além de um conjunto de ferramentas projetadas para atender às demandas de editores, marcas e emissoras modernas em todo o mundo. Criada pelo Washington Post, a tecnologia Arc lida com publicações complexas em vários websites e necessidades do público em relação a vídeo, Web, aplicações, assinaturas e monetização de anúncios, fornecendo uma vantagem competitiva aprimorada por um conjunto sofisticado de ferramentas de aprendizado de máquina e inteligência artificial. A Arc impulsionou a transformação digital de clientes de grande e pequeno porte em todo o mundo, atualmente atendendo a mais de 750 milhões de visitantes únicos mensalmente. Em sua essência, a Arc é sinônimo de velocidade e inovação: para leitores, redações, marcas, anunciantes e desenvolvedores.