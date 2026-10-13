The Washington Post 소유의 Arc Publishing은 저널리스트가 효율적으로 콘텐츠를 생산하고 신속하게 출시하도록 돕습니다. Arc에서는 보안이 매우 중요합니다. Arc Publishing은 Akamai의 엣지 보안으로 자사 및 고객 브랜드를 안전하게 보호합니다.
The Washington Post 정보
The Washington Post는 수상 실적을 자랑하는 대표적인 언론사로, 신뢰할 수 있는 보도와 깊이 있는 분석, 독자의 흥미로운 관점으로 현지 및 국내외 독자에게 소통, 지식, 이해를 제공하는 것을 미션으로 삼고 있습니다. 전 세계 독자들이 언제 어디서나 The Post와 소통할 수 있도록 세계 최고 수준의 저널리즘에 최신 기술과 도구를 결합합니다.
The Washington Post의 Arc Publishing 정보
Arc Publishing은 수상 경력을 자랑하는 최신 기술의 디지털 플랫폼이자 전 세계에 있는 현대 언론사, 브랜드, 방송사의 요구 사항을 충족하는 툴입니다. The Washington Post가 구축한 Arc 기술은 정교한 머신 러닝과 AI 기반 도구로 경쟁 우위를 확보하며 동영상, 웹, 앱, 구독, 광고 수익화 전반에서 복잡한 멀티 사이트 퍼블리싱과 사용자의 요구를 처리합니다. Arc는 전 세계 크고 작은 고객의 디지털 혁신을 지원하며 현재 매월 7억 5000만 명의 순 방문자에게 서비스를 제공하고 있습니다. Arc의 핵심은 독자, 뉴스룸, 브랜드, 광고주, 개발자를 위한 속도와 혁신입니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.