The Washington Post

Arc Publishing은 수상 경력을 자랑하는 최신 기술의 디지털 플랫폼이자 전 세계에 있는 현대 언론사, 브랜드, 방송사의 요구 사항을 충족하는 툴입니다. The Washington Post가 구축한 Arc 기술은 정교한 머신 러닝과 AI 기반 도구로 경쟁 우위를 확보하며 동영상, 웹, 앱, 구독, 광고 수익화 전반에서 복잡한 멀티 사이트 퍼블리싱과 사용자의 요구를 처리합니다. Arc는 전 세계 크고 작은 고객의 디지털 혁신을 지원하며 현재 매월 7억 5000만 명의 순 방문자에게 서비스를 제공하고 있습니다. Arc의 핵심은 독자, 뉴스룸, 브랜드, 광고주, 개발자를 위한 속도와 혁신입니다.