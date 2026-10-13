Arc Publishing, propriété du Washington Post, aide les journalistes à créer du contenu de manière efficace et à le commercialiser rapidement. Pour Arc, la sécurité est essentielle. Grâce à Akamai, Arc Publishing assure sa sécurité en bordure de l'Internet, garantissant ainsi la protection de sa marque et des marques de ses clients.
À propos du Washington Post
The Washington Post est un leader primé du secteur de l'actualité, qui s'est donné pour mission de connecter, d'informer et d'éclairer ses lecteurs à l'échelle locale, nationale et internationale grâce à des reportages fiables, des analyses approfondies et des articles d'opinion intéressants. Le journal associe des pratiques journalistiques de renommée mondiale à une technologie et des outils de pointe, pour permettre à ses lecteurs d'interagir avec le Washington Post à tout moment et en tout lieu.
À propos d'Arc Publishing, propriété du Washington Post
Arc Publishing est une plateforme digitale primée et une suite d'outils de pointe, conçue pour répondre aux exigences des éditeurs, des marques et des diffuseurs dans le monde entier. Conçue par le Washington Post, la technologie Arc permet de gérer des besoins complexes de publication multi-sites ainsi que des audiences sur le plan du Web, des applications, des abonnements et de la monétisation publicitaire. Elle offre ainsi un avantage concurrentiel renforcé par un ensemble d'outils sophistiqués d'apprentissage automatique alimentés par l'IA. Arc a déjà contribué à la transformation digitale de clients de toutes tailles de par le monde, et dessert actuellement plus de 750 millions de visiteurs uniques tous les mois. Arc est essentiellement axé sur la vitesse et l'innovation : pour les lecteurs, les équipes de rédaction, les marques, les annonceurs et les développeurs.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.