The Washington Post

Arc Publishing est une plateforme digitale primée et une suite d'outils de pointe, conçue pour répondre aux exigences des éditeurs, des marques et des diffuseurs dans le monde entier. Conçue par le Washington Post, la technologie Arc permet de gérer des besoins complexes de publication multi-sites ainsi que des audiences sur le plan du Web, des applications, des abonnements et de la monétisation publicitaire. Elle offre ainsi un avantage concurrentiel renforcé par un ensemble d'outils sophistiqués d'apprentissage automatique alimentés par l'IA. Arc a déjà contribué à la transformation digitale de clients de toutes tailles de par le monde, et dessert actuellement plus de 750 millions de visiteurs uniques tous les mois. Arc est essentiellement axé sur la vitesse et l'innovation : pour les lecteurs, les équipes de rédaction, les marques, les annonceurs et les développeurs.