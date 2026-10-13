Arc Publishing è una piattaforma digitale all'avanguardia e pluripremiata, nonché una suite di strumenti progettati per soddisfare le esigenze degli odierni editori, brand ed emittenti di tutto il mondo. Concepita da The Washington Post, la tecnologia Arc gestisce complesse pubblicazioni multisito e varie esigenze del pubblico in termini di video, web, app, abbonamenti e monetizzazione degli annunci pubblicitari, offrendo un vantaggio competitivo e agevolato da una serie di sofisticati strumenti di apprendimento automatico basati sull'AI. Arc ha favorito la trasformazione digitale dei clienti di piccole e grandi dimensioni in tutto il mondo, gestendo, attualmente, più di 750 milioni di singoli visitatori ogni mese. Il fulcro di Arc sta nella velocità e nell'innovazione: per lettori, redazioni, brand, inserzionisti e sviluppatori.