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The Washington Post

In che modo Arc Publishing protegge il suo brand, dall'infrastruttura ai dispositivi degli utenti finali

 

Logo di The Washington Post

Sede

Washington, DC (USA)
https://www.washingtonpost.com

Settore

Media

Prodotti

Bot Manager App & API Protector

Arc Publishing, di proprietà di The Washington Post, aiuta i giornalisti a creare e portare sul mercato i contenuti in modo rapido ed efficiente. Per Arc, la sicurezza è fondamentale. Grazie ad Akamai, Arc Publishing è protetta sull'edge, assicurando protezione al proprio brand e a quelli dei propri clienti.

Informazioni su The Washington Post

The Washington Post è leader pluripremiato nel campo dell'informazione e la sua missione è collegare, informare e spiegare ai lettori locali, nazionali e globali con analisi affidabili e approfondite e opinioni interessanti. Unisce il giornalismo di classe globale alle tecnologie e agli strumenti più recenti, affinché i lettori possano interagire con The Post ovunque e in qualsiasi momento.

Informazioni su Arc Publishing di The Washington Post

Arc Publishing è una piattaforma digitale all'avanguardia e pluripremiata, nonché una suite di strumenti progettati per soddisfare le esigenze degli odierni editori, brand ed emittenti di tutto il mondo. Concepita da The Washington Post, la tecnologia Arc gestisce complesse pubblicazioni multisito e varie esigenze del pubblico in termini di video, web, app, abbonamenti e monetizzazione degli annunci pubblicitari, offrendo un vantaggio competitivo e agevolato da una serie di sofisticati strumenti di apprendimento automatico basati sull'AI. Arc ha favorito la trasformazione digitale dei clienti di piccole e grandi dimensioni in tutto il mondo, gestendo, attualmente, più di 750 milioni di singoli visitatori ogni mese. Il fulcro di Arc sta nella velocità e nell'innovazione: per lettori, redazioni, brand, inserzionisti e sviluppatori.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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