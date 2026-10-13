Avesha 产品的核心是 KubeSlice，这是一种连接网，能让 Kubernetes 集群就像部署在本地一样顺畅地互相沟通，即便它们分布在不同的云和边缘环境中。借助 Akamai 的基础架构，客户如今可将这些切片扩展至全球范围，从而让应用程序在更靠近用户的位置运行，无论他们身在何处。

Peterson 表示：“无论托管应用程序的集群部署在何处，我们都能为开发人员打通集群间的连接，让他们能轻松扩展应用程序。”

此外，Avesha 还能进一步简化边缘环境中的扩展，同时确保 DevOps 工作流简洁、开发人员体验直观。开发人员无需考虑服务将部署在哪里，只需专注开发应用程序。KubeSlice 可确保这些服务容易访问、安全且可扩展，且无需任何隧道技术，也无需 DevOps 团队承担繁重的额外工作。

Peterson 又补充道：“客户能做的远不止是使集群和站点互连。他们还可借助 Avesha 连接集群外的其他服务，以及与非同一集群内的数据库通信，比如云环境中的托管服务。”

对于那些在全球各地运行集群，或是从超大规模云服务提供商迁出工作负载的 Akamai 客户而言，这项功能至关重要。KubeSlice 能连接这些环境，不仅支持实时数据交换，还能简化工作负载的分发流程。