Avesha 正在重新定义现代应用程序在云和边缘环境中的扩展及通信方式。凭借 Kubernetes 原生套件（包含 KubeSlice、Smart Scaler 和 Elastic GPU Service (EGS)），Avesha 能够实现无缝互连、高弹性扩展和高性价比编排。作为 Akamai 的合格计算合作伙伴，Avesha 让企业无需重写代码，也无需牺牲现有云投资，即可充分利用 Akamai Cloud 的性能与成本优势，高效运行 Kubernetes 工作负载。这次合作为 Akamai 客户解锁了全新的强大能力，让他们能够从容应对多云、边缘及 AI 驱动型应用程序架构的挑战。
“Akamai 凭借广泛的网络足迹、全球影响力，以及将计算资源部署在更贴近用户位置的能力，成为我们理想的基础架构合作伙伴。”——Avesha 工程副总裁 Eric Peterson
在 Kubernetes 环境中扩展和管理服务
源于网络，专为 Kubernetes 打造
Avesha 自合作之初便怀揣一个大胆的愿景：运用数十年的网络行业经验，应对云原生基础架构新出现的挑战。Avesha 的工具以 Kubernetes 为核心，帮助企业在混合环境中对各类应用程序（从传统系统到 GPU 密集型 AI 工作负载）进行编排、扩展并实施安全防护。
Avesha 工程副总裁 Eric Peterson 解释道：“我们将 Kubernetes 视为云基础架构的连接桥梁，所以重点研究了如何利用它来简化分布式应用程序的管理、扩展与迁移流程。”
与 Akamai 合作，在边缘和云环境中无缝扩展
与 Akamai 的合作，让 Avesha 找到了一个理想的合作伙伴，能够共同在边缘和云端全面拓展其技术愿景。Avesha 与 Akamai 强强联手，将强大的应用程序智能与广泛的基础架构覆盖能力深度结合。Akamai 具备全球分布式网络与边缘计算能力，能够让延迟敏感型应用程序在更贴近用户的位置运行。
Peterson 表示：“Akamai 的全球影响力，为我们在基础连接能力与节点集群功能之间提供了广阔的空间。随着 Avesha 在 Akamai Cloud 上运行，企业将能获得应用程序感知能力，进而充分利用其全球基础架构。”
通过在 Akamai Cloud 上部署，Avesha 获得了以下优势：
- 跨区域、跨云和本地环境的全球集群互连能力
- 通过边缘计算区域实现低延迟分发
- 与备受信赖的品牌合作，以此增强企业的信任度
这次合作还源于双方拥有一致的愿景。两家公司都注意到，边缘原生、性能敏感型应用程序的部署不断增长，因此他们都在积极构建堆栈以高效运行这类应用程序。凭借在产品层面的高度契合，以及在性能、成本效益与开发人员体验方面的共同目标，Avesha 与 Akamai 正携手助力企业在云连续体中实现更智能的运营。
助力无缝的集群互连
Avesha 产品的核心是 KubeSlice，这是一种连接网，能让 Kubernetes 集群就像部署在本地一样顺畅地互相沟通，即便它们分布在不同的云和边缘环境中。借助 Akamai 的基础架构，客户如今可将这些切片扩展至全球范围，从而让应用程序在更靠近用户的位置运行，无论他们身在何处。
Peterson 表示：“无论托管应用程序的集群部署在何处，我们都能为开发人员打通集群间的连接，让他们能轻松扩展应用程序。”
此外，Avesha 还能进一步简化边缘环境中的扩展，同时确保 DevOps 工作流简洁、开发人员体验直观。开发人员无需考虑服务将部署在哪里，只需专注开发应用程序。KubeSlice 可确保这些服务容易访问、安全且可扩展，且无需任何隧道技术，也无需 DevOps 团队承担繁重的额外工作。
Peterson 又补充道：“客户能做的远不止是使集群和站点互连。他们还可借助 Avesha 连接集群外的其他服务，以及与非同一集群内的数据库通信，比如云环境中的托管服务。”
对于那些在全球各地运行集群，或是从超大规模云服务提供商迁出工作负载的 Akamai 客户而言，这项功能至关重要。KubeSlice 能连接这些环境，不仅支持实时数据交换，还能简化工作负载的分发流程。
实现更智能的扩展与 AI 驱动型编排
扩展 Kubernetes 工作负载往往既复杂又昂贵，特别是对 GPU 驱动型 AI 应用程序而言。Avesha 利用 Smart Scaler 让这个问题迎刃而解，它能精准预测需求，从而精准地对基础架构和应用程序资源进行扩容或缩容。结合 Avesha 的 EGS，CPU 与 GPU 两类工作负载都能利用 AI 推动的优化，实现更高效的运行。
在 Akamai 的基础架构上，这意味着应用程序能自动扩容以满足需求，而不用担心配置过度，并在闲置时自动缩容，从而降低 Kubernetes 云支出。这些能力与 Akamai 的边缘平台结合时，能发挥出更强大的效能。
此外，基于 Akamai Cloud 的 AI 推理将先进的技术与 Avesha 等战略合作伙伴的优势相结合，打造一个高性能、低延迟的生态系统，助力 AI 技术在边缘的大规模部署。通过让客户可以仅在需要的时间和地点运行云基础架构，Avesha 不仅帮助减少资源浪费、大幅降低成本，还能让小型团队也更易使用交互式 AI 技术。
促成轻松的多云和分阶段迁移
Avesha 秉持“Kubernetes 优先”的设计理念，这也为企业采用多云架构提供了灵活的分阶段方法。借助 KubeSlice，企业可以将服务从其他云环境逐步迁移至 Akamai，整个过程无需中断业务，也无需对应用程序进行大规模重写。即便工作负载在不同的云环境间重新分配，也能保持无缝运行。这一优势让 Akamai 成为极具吸引力的合作伙伴，无论是希望降低云成本，还是寻求性能提升的企业，都能从中受益。
即便在分阶段迁移过程中，客户无需修改代码，就能立即利用 Akamai 的高性能、低成本计算资源，同时还能保留超大规模云托管服务。实际上，Akamai 自身就利用 KubeSlice 将工作负载从第三方云环境简便、逐步地迁移至 Akamai Cloud，整个过程无需修改任何代码，也无需中断业务。
正如 Peterson 所强调：“与 Akamai 合作，企业能获得强大的边缘部署能力。在这个过程中，我们让企业能够在该环境中轻松连接、迁移和扩展。”
合作共赢，长久发展
除了 Akamai 的基础架构和云计算服务，Avesha 还看重双方在“助力客户成功”这一目标上的共同承诺。Akamai 的支持服务、联合销售机会以及协作式开发，也在帮助 Avesha 更高效地将解决方案推向更多企业客户。Peterson 对此表示：“Akamai 积极协助我们与客户联系、验证应用场景的有效性，以及共同开创新的可能。如此契合的合作十分少有，而且非常珍贵。”
这次战略合作实现了双赢局面。Peterson 总结道：“与 Akamai 合作，我们能够接触目标客户，并就未来发展方向持续交换想法。这种高度契合的合作，帮助两家公司为市场创造了更大价值。”
Avesha 简介
Avesha 是 AI 驱动型编排和扩展解决方案领域的先驱，这些解决方案以 Kubernetes 为基础，专为高效运行 CPU 和 GPU 两类工作负载进行了优化。Avesha 被 Gartner 评为 Cool Vendor，并入选 CNCF 沙盒项目，如今更进一步融入了智能代理功能。它正全面赋能金融、媒体、医疗等诸多行业，助其以更智能、更高效、更可控的方式大规模部署并运行分布式应用程序。
关于 Akamai
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