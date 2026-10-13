Con Akamai, Avesha ha guadagnato un partner naturale per la scalabilità della sua visione sull'edge e nel cloud. La sinergia di Avesha con Akamai risiede nel connubio esistente tra intelligence delle applicazioni e portata dell'infrastruttura. Le funzionalità di rete e di edge computing offerte da Akamai e distribuite a livello globale consentono alle applicazioni sensibili alla latenza di essere eseguite più vicino agli utenti.

"La presenza globale di Akamai ci offre un enorme spazio tra la connettività di base e la funzionalità del cluster di nodi. Inoltre, con Avesha in esecuzione sull'Akamai Cloud, le aziende ottengono la consapevolezza delle applicazioni necessaria per sfruttare tale infrastruttura globale", ha affermato Peterson.

Implementando l'Akamai Cloud, Avesha ha ottenuto:

Interconnettività globale dei cluster in diverse aree geografiche, nel cloud e in locale

Distribuzione a bassa latenza tramite zone di edge computing

Partnership con un brand molto stimato per rafforzare la fiducia dell'azienda

Questa combinazione è stata associata ad una visione condivisa. Entrambe le aziende assistono ad una crescente implementazione di applicazioni edge native e sensibili alle performance e stanno costruendo gli strumenti necessari per supportarle. Grazie a un solido allineamento dei prodotti e ad obiettivi comuni in termini di performance, efficienza dei costi ed experience degli sviluppatori, Avesha e Akamai stanno aiutando le aziende a operare in modo più intelligente nel cloud.