Avesha redéfinit la façon dont les applications actuelles évoluent et communiquent à travers les environnements cloud et en bordure de l'Internet. Grâce à sa suite native Kubernetes, comprenant KubeSlice, Smart Scaler et Elastic GPU Service (EGS), Avesha permet une interconnexion fluide, une évolutivité résiliente et une orchestration économique. En tant que partenaire informatique qualifié d'Akamai, Avesha permet aux entreprises d'exploiter les avantages en termes de performances et de coûts des charges de travail Akamai Cloud pour Kubernetes, sans réécrire de code ni sacrifier leurs investissements existants dans le cloud. Cette collaboration ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités puissantes pour les clients d'Akamai qui naviguent dans des architectures d'applications multicloud, en bordure de l'Internet et basées sur l'IA.
« La présence sur le réseau, la portée mondiale et la capacité à fournir des ressources informatiques plus proches de l'utilisateur ont fait d'Akamai notre partenaire d'infrastructure idéal. »— Eric Peterson, vice-président de l'ingénierie, Avesha
Faire évoluer et gérer les services dans les environnements Kubernetes
Né des réseaux, conçu pour Kubernetes
Avesha est le fruit d'une vision audacieuse : appliquer des décennies d'expertise en matière de réseaux aux nouveaux défis de l'infrastructure cloud native. Avec Kubernetes au cœur de leur technologie, les outils d'Avesha aident les entreprises à orchestrer, faire évoluer et sécuriser leurs applications, des systèmes hérités aux charges de travail d'IA gourmandes en GPU, dans des environnements hybrides.
« Nous avons considéré Kubernetes comme le tissu conjonctif de l'infrastructure cloud », explique Eric Peterson, vice-président de l'ingénierie chez Avesha. « Nous nous sommes alors concentrés sur son utilisation pour faciliter la gestion, l'évolutivité et la migration des applications distribuées. »
Évolutivité fluide en bordure de l'Internet et dans le cloud avec Akamai
Grâce à Akamai, Avesha a trouvé un partenaire évident pour étendre sa vision à la bordure de l'Internet et dans le cloud. La synergie entre Avesha et Akamai repose sur l'alliance entre l'intelligence applicative et la portée de l'infrastructure. Le réseau mondialement distribué d'Akamai et ses capacités de calcul en bordure de l'Internet permettent aux applications sensibles à la latence de s'exécuter plus près des utilisateurs.
« La présence mondiale d'Akamai nous offre une empreinte considérable, à la fois en matière de connectivité de base et de fonctionnalités pour les clusters de nœuds. En outre, grâce à l'exécution d'Avesha sur Akamai Cloud, les entreprises bénéficient d'une connaissance des applications leur permettant de tirer parti de cette infrastructure mondiale », souligne Eric Peterson.
Grâce à son déploiement sur Akamai Cloud, Avesha a obtenu les avantages suivants :
- Une interconnectivité mondiale des clusters à travers les régions, les clouds et les environnements sur site
- Une distribution à faible latence via les zones de calcul en périphérie
- Un partenariat avec une marque hautement reconnue pour renforcer la confiance des entreprises
Cette collaboration repose sur une vision commune. Les deux entreprises anticipent une montée en puissance des applications natives en bordure de l'Internet, sensibles aux performances, et créent l'infrastructure nécessaire pour les soutenir. Grâce à une forte cohérence produit et à des objectifs communs en matière de performances, de rentabilité et d'expérience des développeurs, Avesha et Akamai aident les entreprises à fonctionner plus intelligemment sur l'ensemble du continuum cloud.
Favoriser une interconnectivité fluide entre les clusters
Au cœur de l'offre d'Avesha se trouve KubeSlice, un maillage de connectivité qui permet aux clusters Kubernetes de communiquer les uns avec les autres comme s'ils étaient locaux, même dans les clouds et en bordure de l'Internet. Grâce à l'infrastructure d'Akamai, les clients peuvent désormais étendre ces segments à l'échelle mondiale, en rapprochant leurs applications des utilisateurs, où qu'ils se trouvent.
« Quel que soit l'emplacement des clusters hébergeant leur application, nous offrons aux développeurs une connectivité entre les clusters pour qu'ils puissent facilement faire évoluer leur application », explique Eric Peterson.
Avesha facilite également cette opération en bordure de l'Internet, tout en maintenant les flux de travail DevOps simples et l'expérience développeur intuitive. Les développeurs n'ont pas besoin de se soucier de l'emplacement des services : ils écrivent simplement le code de leurs applications. KubeSlice garantit que ces services sont accessibles, sécurisés et évolutifs, sans tunnel ni surcharge DevOps.
« Les clients peuvent faire bien plus qu'interconnecter des clusters et des sites. Ils peuvent utiliser Avesha pour accéder à des services supplémentaires qui ne sont pas dans un cluster, et communiquer avec des bases de données qui ne font pas partie du même cluster, comme un service géré dans le cloud », poursuit Eric Peterson.
Cette fonctionnalité est essentielle pour les clients d'Akamai qui exécutent des clusters répartis géographiquement ou qui migrent des charges de travail depuis des hyperscalers. KubeSlice relie ces environnements, permettant un échange de données en temps réel et une distribution simplifiée des charges de travail.
Permettre une évolutivité plus intelligente et une orchestration pilotée par l'IA
La mise à l'échelle des charges de travail Kubernetes, en particulier des applications d'IA basées sur un processeur graphique, peut être complexe et coûteuse. Avesha répond à ce défi avec Smart Scaler, qui prédit précisément la demande et ajuste les ressources d'infrastructure et d'application à la hausse ou à la baisse. En association avec le système EGS d'Avesha, cela permet une optimisation par l'IA des charges de travail CPU et GPU.
Sur l'infrastructure d'Akamai, cela signifie que les applications s'adaptent automatiquement à la demande, sans surprovisionnement, et se réduisent lorsqu'elles sont inactives, diminuant ainsi les dépenses dans le cloud liées à l'utilisation de Kubernetes. Ces fonctionnalités sont particulièrement puissantes lorsqu'elles sont associées à la plateforme d'Akamai en bordure de l'Internet.
En outre, l'inférence de l'IA sur Akamai Cloud combine des technologies de pointe avec des partenaires stratégiques tels qu'Avesha pour créer un écosystème hautes performances et à faible latence, permettant de déployer l'IA à grande échelle en bordure de l'Internet. En permettant aux clients d'exécuter une infrastructure cloud que lorsqu'ils en ont besoin et là où c'est nécessaire, Avesha contribue à réduire le gaspillage, à diminuer les coûts et à rendre l'IA interactive plus accessible aux petites équipes.
Faciliter les migrations multicloud progressives
La conception orientée Kubernetes d'Avesha permet également une adoption du multicloud flexible et progressive. Grâce à KubeSlice, les entreprises peuvent migrer progressivement les services d'autres clouds vers Akamai, sans interruption ni réécriture majeure. Les charges de travail continuent de fonctionner de manière fluide, même lorsqu'elles sont redistribuées entre les clouds, faisant d'Akamai une destination attrayante pour les entreprises souhaitant réduire leurs coûts liés au cloud ou améliorer leurs performances.
Même pendant une migration progressive, les clients peuvent immédiatement tirer parti du calcul hautes performances et économique d'Akamai sans modifier le code, tout en conservant les services gérés des hyperclouds. En fait, Akamai a tiré parti de KubeSlice pour transférer simplement et progressivement des charges de travail d'un cloud tiers vers Akamai Cloud, sans modification de code ni interruption.
Comme l'explique Eric Peterson : « Avec Akamai, les entreprises peuvent bénéficier d'une forte présence en bordure de l'Internet. Nous facilitons la connexion, la migration et l'évolutivité dans cet environnement. »
Un partenariat conçu pour évoluer
Au-delà de l'infrastructure et des services de Cloud Computing d'Akamai, Avesha a reconnu un engagement commun envers la réussite des clients. Grâce au soutien, aux opportunités de vente conjointe et au développement collaboratif d'Akamai, Avesha peut proposer ses solutions à davantage d'entreprises, plus efficacement. « Akamai nous aide activement à entrer en contact avec nos clients, à valider les cas d'utilisation et à co-créer de nouvelles possibilités. Ce type de partenariat est rare et inestimable », explique Eric Peterson.
En tirant parti de cette collaboration stratégique, nous bénéficions d'un partenariat gagnant-gagnant. « Avec Akamai, nous atteignons les bons clients et échangeons constamment des idées sur l'avenir. Cet alignement permet aux deux entreprises d'apporter plus de valeur au marché », conclut Eric Peterson.
À propos d'Avesha
Avesha est un pionnier des solutions d'orchestration et d'évolutivité pilotées par l'IA, basées sur Kubernetes et optimisées pour les charges de travail CPU et GPU. Reconnu comme fournisseur Gartner Cool Vendor et comme projet CNCF Sandbox, Avesha et ses technologies, qui comprennent désormais des agents intelligents, permettent à des secteurs comme la finance, les médias et la santé d'exécuter des applications distribuées à grande échelle avec intelligence, efficacité et contrôle.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.