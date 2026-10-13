Grâce à Akamai, Avesha a trouvé un partenaire évident pour étendre sa vision à la bordure de l'Internet et dans le cloud. La synergie entre Avesha et Akamai repose sur l'alliance entre l'intelligence applicative et la portée de l'infrastructure. Le réseau mondialement distribué d'Akamai et ses capacités de calcul en bordure de l'Internet permettent aux applications sensibles à la latence de s'exécuter plus près des utilisateurs.

« La présence mondiale d'Akamai nous offre une empreinte considérable, à la fois en matière de connectivité de base et de fonctionnalités pour les clusters de nœuds. En outre, grâce à l'exécution d'Avesha sur Akamai Cloud, les entreprises bénéficient d'une connaissance des applications leur permettant de tirer parti de cette infrastructure mondiale », souligne Eric Peterson.

Grâce à son déploiement sur Akamai Cloud, Avesha a obtenu les avantages suivants :

Une interconnectivité mondiale des clusters à travers les régions, les clouds et les environnements sur site

Une distribution à faible latence via les zones de calcul en périphérie

Un partenariat avec une marque hautement reconnue pour renforcer la confiance des entreprises

Cette collaboration repose sur une vision commune. Les deux entreprises anticipent une montée en puissance des applications natives en bordure de l'Internet, sensibles aux performances, et créent l'infrastructure nécessaire pour les soutenir. Grâce à une forte cohérence produit et à des objectifs communs en matière de performances, de rentabilité et d'expérience des développeurs, Avesha et Akamai aident les entreprises à fonctionner plus intelligemment sur l'ensemble du continuum cloud.