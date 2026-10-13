El buque insignia de la oferta de Avesha es KubeSlice, una malla de conectividad que permite a los clústeres de Kubernetes comunicarse entre sí como si fueran locales, incluso entre nubes y en el Edge. Gracias a la infraestructura de Akamai, los clientes pueden ampliar estos segmentos a nivel mundial, acercando sus aplicaciones a los usuarios, estén donde estén.

"No importa dónde se encuentren los clústeres que alojan su aplicación: ofrecemos a los desarrolladores conectividad entre clústeres para que puedan ampliar fácilmente la aplicación", afirma Peterson.

Avesha también facilita la tarea en el Edge, al tiempo que mantiene la sencillez de los flujos de trabajo de DevOps y las experiencias de los desarrolladores intuitivas. Los desarrolladores no tienen que pensar en dónde se encuentran los servicios; simplemente programan aplicaciones. KubeSlice garantiza que esos servicios sean accesibles, seguros y escalables sin necesidad de tunelización ni de un gran aumento de DevOps.

"Los clientes también pueden hacer mucho más que interconectar clústeres y sitios. Pueden utilizar Avesha para acceder a servicios adicionales que no están en un clúster y comunicarse con bases de datos que no forman parte del mismo clúster, como un servicio gestionado en la nube", continúa Peterson.

Esta funcionalidad es clave para los clientes de Akamai que ejecutan clústeres en distintas zonas geográficas o migran sus cargas de trabajo desde hiperescaladores. KubeSlice sirve de puente para esos entornos, lo que permite el intercambio de datos en tiempo real y la distribución simplificada de las cargas de trabajo.