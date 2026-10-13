Avesha está redefiniendo la escalabilidad y comunicación de las aplicaciones modernas en entornos de Edge y de nube. Con su paquete nativo de Kubernetes, que incluye KubeSlice, Smart Scaler y Elastic GPU Service (EGS), Avesha permite una interconexión perfecta, una escalabilidad flexible y una orquestación rentable. Como partner informático cualificado de Akamai, Avesha permite a las empresas aprovechar las ventajas de rendimiento y coste de Akamai Cloud para cargas de trabajo de Kubernetes sin necesidad de reescribir el código ni sacrificar las inversiones existentes en la nube. La colaboración ofrece nuevas y potentes capacidades a los clientes de Akamai que navegan por arquitecturas de aplicaciones multinube, en el Edge y basadas en IA.
"La cobertura de red, el alcance global y la capacidad de distribuir los recursos informáticos más cerca del usuario convirtieron a Akamai en nuestro partner de infraestructura ideal".— Eric Peterson, vicepresidente de ingeniería de Avesha
Escalabilidad y gestión de servicios en entornos Kubernetes
Nacida de las redes, creada para Kubernetes
Avesha comenzó con una visión audaz: aplicar décadas de experiencia en redes a los desafíos emergentes de la infraestructura nativa de nube. Con Kubernetes como base, las herramientas de Avesha ayudan a las organizaciones a orquestar, ampliar y proteger las aplicaciones, desde sistemas heredados hasta cargas de trabajo de IA de uso intensivo de GPU, en entornos híbridos.
"Consideramos que Kubernetes era el tejido conectivo de la infraestructura de nube", explica Eric Peterson, vicepresidente de ingeniería de Avesha. "A continuación, nos centramos en su uso para facilitar la gestión, la escalabilidad y la migración de las aplicaciones distribuidas".
Escalabilidad perfecta en el Edge y la nube con Akamai
Con Akamai, Avesha ha conseguido un partner natural para ampliar su visión en el Edge y la nube. Las sinergias de Avesha con Akamai se basan en la unión de la inteligencia de aplicaciones y el alcance de la infraestructura. Las capacidades de red distribuida globalmente y de Edge Computing de Akamai permiten que las aplicaciones sensibles a la latencia se ejecuten más cerca de los usuarios.
"La presencia global de Akamai nos proporciona una enorme presencia entre la conectividad base y la funcionalidad de clúster de nodos. Y con Avesha ejecutándose en Akamai Cloud, las empresas obtienen el conocimiento de las aplicaciones para aprovechar esa infraestructura global", afirma Peterson.
Con la implementación en Akamai Cloud, Avesha consiguió:
- Interconectividad global de clústeres en todas las regiones, nubes y entornos locales
- Distribución de baja latencia a través de zonas de Edge Computing
- Asociación con una marca de gran fiabilidad para reforzar la confianza empresarial
Esta unión se vio reflejada en una visión compartida. Ambas empresas observan un aumento de la implementación de aplicaciones nativas del Edge sensibles al rendimiento, y están creando la base para sustentarlas. Con una sólida alineación de productos y objetivos comunes en torno al rendimiento, la rentabilidad y la experiencia de los desarrolladores, Avesha y Akamai ayudan a las empresas a operar de forma más inteligente en todo el proceso de nube.
Permitir una perfecta interconectividad de clústeres
El buque insignia de la oferta de Avesha es KubeSlice, una malla de conectividad que permite a los clústeres de Kubernetes comunicarse entre sí como si fueran locales, incluso entre nubes y en el Edge. Gracias a la infraestructura de Akamai, los clientes pueden ampliar estos segmentos a nivel mundial, acercando sus aplicaciones a los usuarios, estén donde estén.
"No importa dónde se encuentren los clústeres que alojan su aplicación: ofrecemos a los desarrolladores conectividad entre clústeres para que puedan ampliar fácilmente la aplicación", afirma Peterson.
Avesha también facilita la tarea en el Edge, al tiempo que mantiene la sencillez de los flujos de trabajo de DevOps y las experiencias de los desarrolladores intuitivas. Los desarrolladores no tienen que pensar en dónde se encuentran los servicios; simplemente programan aplicaciones. KubeSlice garantiza que esos servicios sean accesibles, seguros y escalables sin necesidad de tunelización ni de un gran aumento de DevOps.
"Los clientes también pueden hacer mucho más que interconectar clústeres y sitios. Pueden utilizar Avesha para acceder a servicios adicionales que no están en un clúster y comunicarse con bases de datos que no forman parte del mismo clúster, como un servicio gestionado en la nube", continúa Peterson.
Esta funcionalidad es clave para los clientes de Akamai que ejecutan clústeres en distintas zonas geográficas o migran sus cargas de trabajo desde hiperescaladores. KubeSlice sirve de puente para esos entornos, lo que permite el intercambio de datos en tiempo real y la distribución simplificada de las cargas de trabajo.
Ofrecer escalabilidad más inteligente y orquestación basada en IA
La escalabilidad de las cargas de trabajo de Kubernetes, especialmente las aplicaciones de IA basadas en GPU, puede resultar compleja y costosa. Avesha aborda este problema con Smart Scaler, que predice con precisión la demanda y amplía o reduce con precisión los recursos de infraestructura y aplicaciones. En combinación con EGS de Avesha, ofrece optimización basada en IA tanto para las cargas de trabajo de CPU como de GPU.
En la infraestructura de Akamai, esto significa que las aplicaciones se amplían automáticamente para satisfacer la demanda, sin un exceso de aprovisionamiento, y se reducen cuando están inactivas, lo que minimiza el gasto en la nube de Kubernetes. Estas capacidades son especialmente potentes cuando se combinan con la plataforma en el Edge de Akamai.
Además, las inferencias de IA en la nube de Akamai combinan tecnologías de vanguardia con partners estratégicos como Avesha para crear un ecosistema de alto rendimiento y baja latencia para ofrecer IA en el Edge a escala. Al permitir a los clientes ejecutar la infraestructura de nube solo cuando y donde la necesiten, Avesha ayuda a ano desperdiciar, a reducir los costes y a hacer que la IA interactiva sea más accesible para los equipos más pequeños.
Impulsar migraciones por etapas y multinube sin esfuerzo
El diseño de Avesha que da prioridad a Kubernetes también permite un enfoque flexible y por etapas para la adopción de entornos multinube. Con KubeSlice, las empresas pueden migrar gradualmente servicios de otras nubes a Akamai sin tiempo de inactividad y sin reprogramaciones importantes. Las cargas de trabajo siguen funcionando a la perfección incluso cuando se redistribuyen entre nubes, lo que convierte a Akamai en un destino atractivo para las empresas que buscan reducir los costes de la nube o mejorar el rendimiento.
Incluso durante un proceso de migración por fases, los clientes pueden aprovechar de inmediato los recursos informáticos de alto rendimiento y bajo coste de Akamai sin cambios de código, al tiempo que conservan los servicios gestionados de la hipernube. De hecho, Akamai aprovechó KubeSlice para trasladar de forma sencilla y gradual cargas de trabajo de una nube de terceros a la nube de Akamai sin ningún cambio en la programación y sin tiempo de inactividad.
Como explica Peterson, "Con Akamai, las empresas pueden obtener una potente presencia en el Edge. Facilitamos la conexión, la migración y la escalabilidad en ese entorno".
Una asociación creada para crecer
Más allá de la infraestructura y los servicios de cloud computingde Akamai, Avesha reconoció un compromiso compartido con el éxito del cliente. La asistencia, las oportunidades de venta conjunta y el desarrollo colaborativo de Akamai ayudan a Avesha a llevar sus soluciones a más empresas de forma más eficiente. "Akamai nos ayuda activamente a conectar con los clientes, validar los casos de uso y crear conjuntamente nuevas posibilidades. Ese tipo de asociación es poco común y de gran valor", explica Peterson.
Aprovechar esta colaboración estratégica es beneficioso para todos. "Con Akamai, llegamos a los clientes adecuados e intercambiamos constantemente ideas sobre el futuro. Esa alineación ayuda a ambas empresas a ofrecer más valor al mercado", concluye Peterson.
Sobre Avesha
Avesha es pionera en soluciones de coordinación y escalabilidad impulsadas por la IA, basadas en Kubernetes y optimizadas para cargas de trabajo de CPU y GPU. Reconocida como Gartner Cool Vendor y un proyecto CNCF Sandbox, la tecnología de Avesha, que ahora incluye agentes inteligentes, permite a sectores como el financiero, los medios de comunicación y el de la asistencia sanitaria ejecutar aplicaciones distribuidas a escala con inteligencia, eficiencia y control.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.