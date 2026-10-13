Das Herzstück des Angebots von Avesha ist KubeSlice, ein Konnektivitätsnetz, das Kubernetes-Cluster in die Lage versetzt, miteinander zu kommunizieren, als wären sie lokal – sogar über Clouds und die Edge hinweg. Mit der Infrastruktur von Akamai können Kunden diese Bereiche jetzt global erweitern und ihre Anwendungen näher an die Nutzer bringen, wo auch immer sie sich befinden.

„Unabhängig davon, wo sich die Cluster befinden, auf denen die Anwendung ausgeführt wird, bieten wir Entwicklern eine Verbindung zwischen den Clustern, sodass sie die Anwendung leicht skalieren können“, sagte Peterson.

Avesha vereinfacht diesen Prozess auch an der Edge, während DevOps-Workflows einfach und die Entwicklererlebnisse intuitiv bleiben. Entwickler müssen nicht darüber nachdenken, wo Dienste verfügbar sind, sondern programmieren einfach Apps. KubeSlice stellt sicher, dass diese Dienste erreichbar, sicher und skalierbar sind, ohne dass Tunnel oder aufwändige DevOps-Prozesse erforderlich sind.

„Kunden können auch mehr als nur Cluster und Standorte miteinander verbinden. Sie können Avesha nutzen, um zusätzliche Dienste zu erreichen, die sich nicht in einem Cluster befinden, und mit Datenbanken zu kommunizieren, die nicht Teil desselben Clusters sind, wie z. B. ein Managed Service in der Cloud“, erläutert Peterson.

Diese Funktion ist für Akamai-Kunden von entscheidender Bedeutung, die Cluster über geografische Regionen hinweg ausführen oder Workloads von Hyperscalern migrieren. KubeSlice überbrückt diese Umgebungen und ermöglicht so den Datenaustausch in Echtzeit und eine vereinfachte Verteilung der Workloads.