Aveshaのサービスの中心となるのがKubeSliceです。これは、Kubernetesクラスターがローカルであるかのように、クラウドやエッジを越えて相互に通信できるようにする接続メッシュです。Akamaiのインフラによって、顧客はこれらのスライスをグローバルに拡張可能になり、どこにいてもユーザーの近くにアプリを配置できるようになりました。

「アプリケーションをホストしているクラスターがどこにあるかに関係なく、開発者はクラスター間の接続を利用できるため、アプリケーションを簡単にスケーリングできます」とPeterson氏は述べています。

また、Aveshaは、DevOpsのシンプルなワークフローを維持し、開発者が直感的に操作できるようにしながら、アプリケーションをエッジで簡単に拡張できるようにしました。開発者は、サービスがどこにあるかを考える必要がありません。アプリケーションを書くだけでよいのです。KubeSliceは、トンネリングやDevOpsに負担のかかる作業を必要とせずに、これらのサービスがリーチ可能で、安全、そしてスケーラブルであることを保証します。

「お客様は、クラスターやサイトを相互接続するだけでなく、Aveshaを使用して、クラスターにない追加のサービスにアクセスし、同じクラスターの一部ではないデータベース（クラウド内のマネージドサービスなど）と通信することができます」と同氏は続けます。

この機能は、複数の地域でクラスターを実行している、あるいはハイパースケーラーからワークロードを移行しているAkamaiの顧客にとって重要なものとなります。KubeSliceは、これらの環境を橋渡しし、リアルタイムのデータ交換とシンプル化されたワークロード配信を可能にします。