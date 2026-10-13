Aveshaは、最新のアプリケーションがクラウドおよびエッジ環境全体でスケーリングおよび通信する方法を再定義しています。同社は、KubeSlice、Smart Scaler、Elastic GPU Service（EGS）などのKubernetesネイティブスイートを使用することで、シームレスな相互接続、レジリエントなスケーリング、コスト効率の高いオーケストレーションを実現します。Akamai認定コンピューティングパートナーであるAveshaは、コードを書き換えることも、既存のクラウドへの投資を犠牲にすることなく、Kubernetesワークロード向けのAkamai Cloudのパフォーマンスとコスト面でのメリットを活用できるよう企業を支援します。このコラボレーションは、マルチクラウド、エッジ、AI主導のアプリケーションアーキテクチャを導入しているAkamaiのお客様に強力な新機能を提供します。
「ネットワーク拠点、グローバルな到達範囲、そしてユーザーにより近い場所にコンピューティングを提供する能力を備えているため、Akamaiは当社にとって理想的なインフラパートナーだと思いました」—Eric Peterson氏、Avesha、Engineering担当Vice President
Kubernetes環境でのサービスのスケーリングと管理
ネットワーキングから生まれ、Kubernetes向けに構築
Aveshaは、クラウド・ネイティブ・インフラの新たな課題に数十年のネットワーク体験を応用するという大胆なビジョンから始まりました。Kubernetesを中心とするAveshaのツールは、レガシーシステムからGPUを活用したAIワークロードまで、ハイブリッド環境でアプリケーションをオーケストレーションし、スケーリングし、セキュリティを確保するのに役立ちます。
AveshaのEngineering担当Vice PresidentであるEric Peterson氏は、「Kubernetesはクラウドインフラの結合組織として機能することがわかりました」と説明しています。「その後、分散型アプリケーションの管理、スケーリング、移行を容易にするために、Kubernetesを活用することに注力しました」。
Akamaiを活用して、エッジとクラウド間でシームレスにスケーリング
Aveshaは、Akamaiを活用することで、エッジとクラウド全体でビジョンをスケーリングするための最適なパートナーを見つけることができました。AveshaとAkamaiの相乗効果は、アプリケーションインテリジェンスとインフラの到達範囲の融合にあります。Akamaiのグローバルに分散されたネットワークおよびエッジコンピューティング機能により、レイテンシーの影響を受けやすいアプリケーションをユーザーの近くで実行できます。
「Akamaiは世界的に展開しているため、基盤となる接続性とノードクラスター機能の間で、当社は膨大なフットプリントを得られます。さらに、Akamai Cloud上でAveshaを実行することで、企業がそのグローバルインフラを活用するためのアプリケーション認識を得ることもできるのです」とPeterson氏は述べています。
Akamai Cloudに展開することで、Aveshaは次のことを実現しました。
- リージョン、クラウド、オンプレミス間のグローバルクラスターの相互接続
- エッジ・コンピューティング・ゾーンを介した低レイテンシーの分散
- 信頼性の高いブランドとの提携による企業の信頼の強化
この適合性は、共通のビジョンに合致しています。AkamaiもAveshaも、エッジネイティブのパフォーマンス重視のアプリケーションの展開が増加していることを把握しており、それらをサポートするためのスタックの構築に取り組んでいます。優れた製品の連携とパフォーマンス、コスト効率、および開発者体験に関する共通の目標により、両社は、企業がクラウド連続性全体でよりスマートに業務を遂行できるよう支援しています。
シームレスなクラスター相互接続を実現
Aveshaのサービスの中心となるのがKubeSliceです。これは、Kubernetesクラスターがローカルであるかのように、クラウドやエッジを越えて相互に通信できるようにする接続メッシュです。Akamaiのインフラによって、顧客はこれらのスライスをグローバルに拡張可能になり、どこにいてもユーザーの近くにアプリを配置できるようになりました。
「アプリケーションをホストしているクラスターがどこにあるかに関係なく、開発者はクラスター間の接続を利用できるため、アプリケーションを簡単にスケーリングできます」とPeterson氏は述べています。
また、Aveshaは、DevOpsのシンプルなワークフローを維持し、開発者が直感的に操作できるようにしながら、アプリケーションをエッジで簡単に拡張できるようにしました。開発者は、サービスがどこにあるかを考える必要がありません。アプリケーションを書くだけでよいのです。KubeSliceは、トンネリングやDevOpsに負担のかかる作業を必要とせずに、これらのサービスがリーチ可能で、安全、そしてスケーラブルであることを保証します。
「お客様は、クラスターやサイトを相互接続するだけでなく、Aveshaを使用して、クラスターにない追加のサービスにアクセスし、同じクラスターの一部ではないデータベース（クラウド内のマネージドサービスなど）と通信することができます」と同氏は続けます。
この機能は、複数の地域でクラスターを実行している、あるいはハイパースケーラーからワークロードを移行しているAkamaiの顧客にとって重要なものとなります。KubeSliceは、これらの環境を橋渡しし、リアルタイムのデータ交換とシンプル化されたワークロード配信を可能にします。
スマートなスケーリングとAI主導のオーケストレーションを実現
Kubernetesワークロードのスケーリング（特にGPUベースのAIアプリケーション）は、複雑で高価になる可能性があります。Aveshaは、需要を正確に予測し、インフラとアプリケーションリソースを上下に正確にスケーリングするSmart Scalerを使用して、この問題に対処します。AveshaのEGSと組み合わせることで、CPUとGPUの両方のワークロードにAIを活用した最適化が実現します。
Akamaiのインフラ上でこれが可能になると、アプリケーションが（オーバープロビジョニングを行わずに）自動的にスケールアップし、アイドル時にはスケールダウンし、Kubernetesクラウドのコスト削減につながります。これらの機能は、AkamaiのEdgeプラットフォームと組み合わせると特に力を発揮します。
さらに、Akamai Cloud上のAI推論は、最先端のテクノロジーとAveshaなどの戦略的パートナーを組み合わせて、大規模にAIを提供するための高性能で低レイテンシーのエコシステムを構築します。Aveshaは、お客様が必要なときに必要な場所でのみクラウドインフラを実行できるようにすることで、無駄を減らし、コストを削減し、より小規模なチームがインタラクティブなAIにアクセスできるようにします。
マルチクラウドの導入と段階的な移行も容易に
また、AveshaのKubernetes First設計により、マルチクラウドの導入に対する柔軟で段階的なアプローチも可能になります。KubeSliceを使用すると、ダウンタイムや大規模な書き換えを行うことなく、サービスを他のクラウドからAkamaiに徐々に移行できます。ワークロードはクラウド間で再配布されてもシームレスに機能し続けるため、クラウドコストの削減やパフォーマンスの向上を目指す企業にとってAkamaiは魅力的な場所となっています。
段階が設定された移行プロセスであっても、お客様は、ハイパークラウドマネージドサービスを維持しながら、コードを変更することなく、Akamaiの高性能で低コストのコンピューティングをすぐに活用できます。実際、AkamaiはKubeSliceを利用して、コードの変更やダウンタイムなしに、ワークロードをサードパーティクラウドからAkamai Cloudに簡単かつ段階的に移行しました。
Peterson氏は次のように説明しています。「Akamaiを使用することで、企業は強力なエッジプレゼンスを獲得できます。当社は、その環境における接続、移行、およびスケーリングを容易にしています」。
成長を見据えて構築されるパートナーシップ
Akamaiのインフラおよびクラウド・コンピューティング・サービス以外にも、Aveshaはお客様の成功のために共通の取り組みを行っていることを認識していました。Akamaiのサポート、共同販売の機会、および共同開発により、Aveshaはより多くの企業にソリューションを効率的に提供できるようになります。「Akamaiは、お客様とのつながり、ユースケースの検証、新たな可能性の共同開発を積極的に支援しています。このようなパートナーシップは珍しいものであり、貴重です」とPeterson氏は説明します。
この戦略的なコラボレーションを活用することで、双方にメリットがあります。「Akamaiを活用することで、適切なお客様にアプローチし、常に次のステップについてのアイデアを交換しています。この連携により、互いに市場により多くの価値を提供できるようになります」とPeterson氏は締めくくりました。
Aveshaについて
Aveshaは、Kubernetesをベースに構築され、CPUとGPUの両方のワークロードに最適化されたAIベースのオーケストレーションおよびスケーリングソリューションのパイオニアです。Gartner Cool VendorおよびCNCF Sandboxプロジェクトとして認定されているAveshaのテクノロジー（現インテリジェントエージェントを含む）は、金融業界、メディア業界、ヘルスケア業界などが、インテリジェンス、効率性、制御性を備えた大規模な分散アプリケーションを実行できるように支援しています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。