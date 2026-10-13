A Avesha está redefinindo como as aplicações modernas são dimensionadas e se comunicam em ambientes de nuvem e da edge. Com seu pacote nativo do Kubernetes, incluindo KubeSlice, Smart Scaler e Elastic GPU Service (EGS), a Avesha permite interconexão perfeita, dimensionamento resiliente e orquestração econômica. Como parceiro de computação qualificado da Akamai, a Avesha capacita as empresas a aproveitar as vantagens de desempenho e de custo da Akamai Cloud para workloads do Kubernetes sem reescrever código ou sacrificar os investimentos em nuvem existentes. A colaboração desbloqueia novos recursos poderosos para os clientes da Akamai que estão navegando em arquiteturas de aplicações baseadas em multinuvem, edge e IA.
"A presença de rede, o alcance global e a capacidade de oferecer computação mais perto do usuário fizeram da Akamai nosso parceiro ideal de infraestrutura."— Eric Peterson, vice-presidente de engenharia da Avesha
Dimensionamento e gerenciamento de serviços em ambientes Kubernetes
Nascida da rede, criada para Kubernetes
A Avesha começou com uma visão ousada: aplicar décadas de experiência em rede aos desafios emergentes da infraestrutura nativa em nuvem. Com o Kubernetes em sua essência, as ferramentas da Avesha ajudam as organizações a orquestrar, dimensionar e proteger aplicações, de sistemas legados a workloads de IA com uso intenso de GPU, em ambientes híbridos.
"Vimos o Kubernetes como o tecido conjuntivo da infraestrutura de nuvem", explicou Eric Peterson, vice-presidente de engenharia da Avesha. "Em seguida, nos concentramos em usá-lo para facilitar o gerenciamento, o dimensionamento e a migração de aplicações distribuídas."
Dimensionamento perfeito na edge e na nuvem com a Akamai
Com a Akamai, a Avesha ganhou um parceiro natural para dimensionar sua visão na edge e na nuvem. A sinergia da Avesha com a Akamai está no casamento entre inteligência de aplicações e alcance de infraestrutura. Os recursos de computação de edge e de rede globalmente distribuídos da Akamai permitem que aplicações sensíveis à latência sejam executadas mais perto dos usuários.
"A presença global da Akamai nos dá uma enorme presença entre a conectividade base e a funcionalidade de cluster de nós. E com a Avesha sendo executada na Akamai Cloud, as empresas obtêm o reconhecimento da aplicação para aproveitar essa infraestrutura global", disse Peterson.
Ao implantar na Akamai Cloud, a Avesha ganhou:
- Interconectividade global de clusters em regiões, nuvens e no local
- Distribuição de baixa latência por meio de zonas de computação de edge
- Parceria com uma marca altamente confiável para reforçar a confiança na empresa
Uma visão compartilhada juntou as duas empresas. Ambas veem a implantação crescente de aplicações nativas da edge e sensíveis ao desempenho e estão construindo a base para apoiá-las. Com um forte alinhamento de produtos e metas comuns em relação ao desempenho, à economia e à experiência do desenvolvedor, a Avesha e a Akamai estão ajudando as empresas a operar de forma mais inteligente em toda a continuidade da nuvem.
Possibilidade de interconectividade contínua dos clusters
No centro da oferta da Avesha está o KubeSlice, uma malha de conectividade que permite que os clusters do Kubernetes conversem entre si como se fossem locais, mesmo em nuvens e na edge. Com a infraestrutura da Akamai, os clientes agora podem estender essas partes globalmente, aproximando suas aplicações dos usuários, onde quer que estejam.
"Não importa onde os clusters que hospedam as aplicações estejam localizados, permitimos que os desenvolvedores tenham conectividade entre clusters para que possam dimensionar a aplicação com facilidade", disse Peterson.
A Avesha também facilita fazer isso na edge, mantendo os fluxos de trabalho de DevOps simples e as experiências do desenvolvedor intuitivas. Os desenvolvedores não precisam pensar em onde os serviços estão localizados; eles apenas escrevem aplicações. O KubeSlice garante que esses serviços sejam alcançáveis, seguros e dimensionáveis sem nenhum túnel ou aumento grande de DevOps.
"Os clientes também podem fazer mais do que interconectar clusters e sites. Eles podem usar a Avesha para acessar serviços adicionais que não estão em um cluster e conversar com bancos de dados que não fazem parte do mesmo cluster, como um serviço gerenciado na nuvem", continuou Peterson.
Essa funcionalidade é fundamental para os clientes da Akamai que estão executando clusters entre regiões geográficas ou migrando workloads de hiperescaladores. O KubeSlice conecta esses ambientes, permitindo a troca de dados em tempo real e a distribuição simplificada da workload.
Entrega de dimensionamento mais inteligente e orquestração baseada em IA
O dimensionamento de workloads do Kubernetes, especialmente aplicações de IA alimentadas por GPU, pode ser complexo e caro. A Avesha aborda isso com o Smart Scaler, que prevê a demanda e dimensiona com precisão os recursos de infraestrutura e aplicações para cima ou para baixo. Combinado com o EGS da Avesha, ele traz otimização com IA para workloads de CPU e GPU.
Na infraestrutura da Akamai, isso significa que as aplicações são dimensionadas automaticamente na vertical para atender à demanda, sem excesso de provisionamento, e dimensionadas na horizontal quando ociosas, reduzindo os gastos com a nuvem do Kubernetes. Esses recursos são especialmente poderosos quando combinados com a plataforma de edge da Akamai.
Além disso, a inferência de IA na Akamai Cloud combina tecnologias de ponta com parceiros estratégicos, como a Avesha, para criar um ecossistema de alto desempenho e baixa latência para fornecer IA na edge em escala. Ao possibilitar que os clientes executem apenas a infraestrutura de nuvem quando e onde precisarem, a Avesha ajuda a reduzir o desperdício e os custos e tornar a IA interativa mais acessível para equipes menores.
Impulsionamento de migrações multinuvem e em etapas sem esforço
O projeto pensado para Kubernetes da Avesha também permite uma abordagem flexível e preparada para a adoção de várias nuvens. Usando o KubeSlice, as empresas podem migrar gradualmente serviços de outras nuvens para a Akamai sem tempo de inatividade ou grandes reescritas. As workloads continuam funcionando perfeitamente, mesmo quando são redistribuídas entre nuvens, fazendo da Akamai um destino atraente para empresas que buscam reduzir os custos de nuvem ou melhorar o desempenho.
Mesmo durante um processo de migração em etapas, os clientes podem aproveitar imediatamente a computação de alto desempenho e baixo custo da Akamai sem alterações de código e, ao mesmo tempo, manter os serviços gerenciados de hipernuvem. Na verdade, a Akamai aproveitou o KubeSlice para mover de forma simples e gradual as workloads de uma nuvem de terceiros para a Akamai Cloud sem alterações de código ou tempo de inatividade.
Como Peterson explicou: "Com a Akamai, as empresas podem conseguir uma presença poderosa na edge. Facilitamos a conexão, a migração e o dimensionamento nesse ambiente."
Uma parceria criada para crescer
Além dos serviços de infraestrutura e computação em nuvem da Akamai, a Avesha notou um compromisso compartilhado com o sucesso do cliente. O suporte, as oportunidades de venda conjunta e o desenvolvimento colaborativo da Akamai ajudam a Avesha a levar suas soluções para mais empresas e com mais eficiência. "A Akamai nos ajuda ativamente na conexão com os clientes, na validação de casos de uso e na cocriação de novas possibilidades. Esse tipo de parceria é raro e inestimável", explicou Peterson.
Aproveitar essa colaboração estratégica é uma vitória para ambas as partes. "Com a Akamai, alcançamos os clientes certos e trocamos constantemente ideias sobre o que vem a seguir. Esse alinhamento ajuda ambas as empresas a agregar mais valor ao mercado", concluiu Peterson.
Sobre a Avesha
A Avesha é pioneira em soluções de orquestração e dimensionamento baseadas em IA, desenvolvidas no Kubernetes e otimizadas para workloads de CPU e GPU. Reconhecida como um Cool Vendor do Gartner e um projeto CNCF Sandbox, a tecnologia da Avesha, que agora inclui agentes inteligentes, capacita setores como finanças, mídia e saúde a executar aplicações distribuídas em escala com inteligência, eficiência e controle.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.