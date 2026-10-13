No centro da oferta da Avesha está o KubeSlice, uma malha de conectividade que permite que os clusters do Kubernetes conversem entre si como se fossem locais, mesmo em nuvens e na edge. Com a infraestrutura da Akamai, os clientes agora podem estender essas partes globalmente, aproximando suas aplicações dos usuários, onde quer que estejam.

"Não importa onde os clusters que hospedam as aplicações estejam localizados, permitimos que os desenvolvedores tenham conectividade entre clusters para que possam dimensionar a aplicação com facilidade", disse Peterson.

A Avesha também facilita fazer isso na edge, mantendo os fluxos de trabalho de DevOps simples e as experiências do desenvolvedor intuitivas. Os desenvolvedores não precisam pensar em onde os serviços estão localizados; eles apenas escrevem aplicações. O KubeSlice garante que esses serviços sejam alcançáveis, seguros e dimensionáveis sem nenhum túnel ou aumento grande de DevOps.

"Os clientes também podem fazer mais do que interconectar clusters e sites. Eles podem usar a Avesha para acessar serviços adicionais que não estão em um cluster e conversar com bancos de dados que não fazem parte do mesmo cluster, como um serviço gerenciado na nuvem", continuou Peterson.

Essa funcionalidade é fundamental para os clientes da Akamai que estão executando clusters entre regiões geográficas ou migrando workloads de hiperescaladores. O KubeSlice conecta esses ambientes, permitindo a troca de dados em tempo real e a distribuição simplificada da workload.