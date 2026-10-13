Harmonic 市场领先的 VOS360 软件即服务 (SaaS) 产品得到了全球媒体公司的广泛采用，这绝非偶然。VOS360 Media SaaS 可优化高端流媒体和广播服务中媒体处理与交付的各个环节，而 VOS360 Ad SaaS 可以为全屏及插播广告提供完整的个性化广告工作流。

随着 AI 快速重塑视频工作流，Harmonic 正投资打造新功能，以帮助客户进一步拥抱创新。其最新的 VOS360 增强功能利用 AI 来提升观众体验、实现交付自动化，并解锁了规模化的广告变现能力。

但是，实现这些好处需要一个不仅性能卓越、具备可扩展性，而且具有成本效益的云平台。由于容量需求不可预测，并且传统云的出站流量成本高昂，许多服务提供商都不得不依赖混合或本地环境。

Harmonic 视频产品与解决方案高级副总裁 Gil Rudge 表示：“这些问题交织在一起，导致在云端运行某些工作流的成本高到令人望而却步。我们希望为客户赋能，帮助他们迁移到云端并尽享云技术的优势。”