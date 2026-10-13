Harmonic 正在重塑我们所熟知的宽带和视频交付方式。作为虚拟化解决方案领域的全球领军企业，Harmonic 致力于利用云原生工作流简化 OTT 视频交付，从而改变媒体企业和服务提供商在各类终端上实现内容变现的方式。为了重塑视频服务交付方式，Harmonic 与 Akamai 强强联手，将 Harmonic 的云原生 VOS®360 解决方案与 Akamai Cloud 和 Akamai Media Services Live 5 相结合，为客户提供高速、可靠且可扩展的视频服务体验。
重新定义宽带和视频交付
利用 AI 和云端灵活性推动创新
Harmonic 市场领先的 VOS360 软件即服务 (SaaS) 产品得到了全球媒体公司的广泛采用，这绝非偶然。VOS360 Media SaaS 可优化高端流媒体和广播服务中媒体处理与交付的各个环节，而 VOS360 Ad SaaS 可以为全屏及插播广告提供完整的个性化广告工作流。
随着 AI 快速重塑视频工作流，Harmonic 正投资打造新功能，以帮助客户进一步拥抱创新。其最新的 VOS360 增强功能利用 AI 来提升观众体验、实现交付自动化，并解锁了规模化的广告变现能力。
但是，实现这些好处需要一个不仅性能卓越、具备可扩展性，而且具有成本效益的云平台。由于容量需求不可预测，并且传统云的出站流量成本高昂，许多服务提供商都不得不依赖混合或本地环境。
Harmonic 视频产品与解决方案高级副总裁 Gil Rudge 表示：“这些问题交织在一起，导致在云端运行某些工作流的成本高到令人望而却步。我们希望为客户赋能，帮助他们迁移到云端并尽享云技术的优势。”
为什么 Akamai Cloud 是理想之选
在寻找云合作伙伴时，Harmonic 希望找到一家志同道合的企业：深耕媒体行业并注重成本。他们最终选择了 Akamai Cloud。对此，Rudge 的理由是：“Akamai Cloud 采用独特的分布方式，使其具备其他超大规模云服务提供商数据中心所没有的优势。由于 Akamai 能够在更靠近最终订阅用户的位置交付媒体内容，因此它可以实现更低的延迟和成本，这对于视频工作流来说至关重要。”
现在，作为 Akamai 合格计算合作伙伴计划的成员，Harmonic 可以为客户提供更智能、更具成本效益的云端视频工作负载运行方案，同时方案的可扩展性、可靠性和恢复能力都得到了提升。客户还可以通过 Akamai 获得一系列云计算、安全和内容交付能力。
Rudge 表示：“在 Akamai Cloud 上使用 Harmonic 的 VOS360 SaaS 解决方案，媒体公司能够更好地掌控其工作流、优化观看体验，并且能够在降低运营成本的同时推动业务增长。”
“将我们的出色技术与性能卓越的 Akamai Cloud 相结合，对我们双方乃至我们的客户来说都是一种双赢。”——Harmonic 视频产品与解决方案高级副总裁 Gil Rudge
自信地处理 AI 工作负载和混合模型
将 SaaS 解决方案部署在 Akamai Cloud 上之后，Harmonic 已蓄势待发，准备好为包括 AI 驱动的媒体服务在内的下一代工作负载提供支持。Rudge 表示：“我们很高兴将客户从其传统的本地部署解决方案迁移到 Akamai Cloud，这样他们便能够轻松地利用经济高效的创新服务。”
甚至保留了混合架构的企业，也能够从中受益。Rudge 表示：“将具有固定成本的资源保留在本地是合理的，但对于动态变化的资源来说，上云才是明智之举。例如，提供商、广播公司及其他企业可以将其编码保留在本地，而将其存储迁移到云端以获得弹性优势。”
在 Akamai Cloud 上运行不仅降低了 Harmonic SaaS 解决方案的运行成本，同时能够支持更多的工作流。Rudge 表示：“每次迁移都能够以更低的成本完成，同时公司还能受益于 Akamai Cloud 更高的质量和可靠性。”
为 Akamai Media Services Live 5 提供支持
随着观众预期的不断增长，Akamai 为自己的实时源站服务开发了一款新的视频处理引擎：Akamai Media Services Live 5。这套全面的解决方案可以为全球众多顶尖媒体公司的现场直播与线性流媒体业务提供强劲支持。
Harmonic 的 VOS360 Media SaaS 是明智之选。作为 Akamai Media Services Live 5 的独家视频处理合作伙伴，Harmonic 将为全天候直播和线性服务提供规模化的高质量、不间断观看体验。
加快云端增长速度
Harmonic 与 Akamai 的强强联手让双方都能够实现更智能的扩展，并帮助加快客户的创新步伐。服务提供商、广播公司和内容所有者可以更加经济高效地部署视频服务、简化复杂的工作流并寻求新的变现模式。
Rudge 总结道：“在过去几年里，我们的业务一直在稳步增长。这次与 Akamai 的合作将进一步加快我们的业务增长速度。这不仅能让我们的客户充分利用 Media Services Live 5，还能让我们以更高的性价比获享可靠的云服务，从而将更多工作流迁移到云端。”
视频字幕全文：
Harmonic has got two business units. One focuses on broadband, one focuses on video. I'm part of the video side of the business, and we focus on technology for streaming and broadcast. We've been part of the transition from legacy video equipment to the migration to the cloud. For some folks, it's more economical to keep it on-prem, some to move it all to the cloud. What we're seeing is a lot of hybrid solutions. Part on-premise is what makes sense to keep on on-premise, and then what makes sense move to the cloud and connect the two. The partnership between Harmonic and Akamai can solve multiple different problems. On the one hand, for pure streamers, this is a very cost-effective solution with a best-of-breed technology for the stream perspective and best-of-breed technology from a cloud perspective. On the other hand, if we look at traditional players that kept everything on-premise, this combo can now allow them to start moving stuff to the cloud or having a hybrid solution. For example, you put a lot of your encoding on-premise in your data center, but then you put your storage, DVR, origin in the cloud and use that elasticity.
Beyond the traditional workflows of playout, encoding, streaming, we can now add to that primary distribution, as well, with the connectivity of the Akamai cloud, and the Harmonic technology is a perfect fit for that. The reason we chose to work with Akamai to power VOS360 is really because of the key traits that the Akamai Connected Cloud provide. The way the Akamai Connected Cloud is built based on the footprint of the CDN is different from how the typical hyperscaler data centers are built. This is more focused on media. It brings a better benefit to how media is delivered. It's far closer to the end subscriber, which means lower latency and lower cost. That for us is critical when we look at video workflows. This partnership with Akamai is exactly what we were looking for to grow our SaaS business.
Harmonic 有两个业务部门分别专注于宽带业务以及视频业务我属于公司的视频业务部门，我们专注于流媒体和广播电视技术我们亲历了从传统视频设备向云端迁移的整个转型过程对有些客户来说，保留本地部署更划算；而对另一些客户，全面上云则更经济目前我们看到最多的，其实是混合解决方案也就是把适合留在本地的部分保留在本地，把适合上云的部分迁移到云端，然后将这两者打通连接Harmonic 与 Akamai 的合作能够解决多重挑战一方面，对于纯流媒体服务商来说，这是一种极具成本效益的解决方案，因为它融合了流媒体与云计算领域的前沿技术另一方面，对于将所有资源都保留在本地的传统服务商来说，这一组合使他们能够开始将业务迁移到云端，或者采用混合解决方案例如，您将自己的大量编码部署在本地数据中心，而将存储、DVR、源站部署在云端，从而利用云端的弹性优势
除了传统的播放、编码和流媒体工作流之外，借助 Akamai Cloud 的连接，我们现在还能够将业务扩展至一级分发领域，并且 Harmonic 技术是实现此目标的完美选择我们之所以选择与 Akamai 合作来为 VOS360 提供支持，真正的原因在于 Akamai Connected Cloud 具备的关键特性Akamai Connected Cloud 是依托 CDN 覆盖范围构建的，这种方式不同于典型超大规模云服务提供商数据中心的构建方式它更侧重于媒体领域为媒体交付方式带来了显著优势它更靠近最终订阅用户，这意味着延迟和成本更低对我们的视频工作流来说，这一点至关重要这次与 Akamai 的合作，正是我们推动 SaaS 业务增长所梦寐以求的契机
视频字幕全文：
Harmonic 简介
Harmonic（纳斯达克股票代码：HLIT）作为虚拟化宽带和视频传输解决方案的全球领导者，致力于赋能媒体公司和服务提供商，为全球消费者提供超高质量的视频流媒体与广播服务。该公司通过业内首创的虚拟化宽带解决方案彻底改变了宽带网络，使运营商能够更灵活地向家庭用户和移动设备部署千兆互联网服务。无论是通过创新的云和软件平台来简化 OTT 视频传输流程，还是为千兆互联网服务的交付提供助力，Harmonic 正在改变媒体公司和服务提供商在所有终端屏幕上变现直播与点播内容的方式。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。