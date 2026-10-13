Harmonicには2つの事業部門があります。1つはブロードバンド部門、もう1つは動画部門です。私が所属する動画部門では、ストリーミングや放送に関するテクノロジーに注力しています。これまでも従来の動画設備からクラウドへの移行をサポートしてきました。すべてをクラウドに移した方が経済的な場合もあれば、オンプレミスのままの方がいい場合もあります。今はハイブリッドソリューションが多くなっています。オンプレミスで機能しているものはオンプレミスのまま利用し、クラウドの方が適しているものはクラウドに移行して、2つを連携させています。HarmonicとAkamaiのパートナーシップによって、さまざまな問題を解決できます。一方、純粋なストリーミング配信者にとっては、この方法はストリーミングとクラウドの両方で最善の組み合わせでテクノロジーを活用するため、非常にコスト効率に優れたソリューションとなります。他方で、すべてをオンプレミスで保存している従来型の企業にとっては、ハイブリッドソリューションの導入に踏み切る好機となります。たとえば、大量のエンコーディングをデータセンターに保存しながら、DVRオリジンはクラウドに置く、といった柔軟な使い方ができます。



今では、プレイアウト、エンコーディング、ストリーミングの従来のワークフロー以外でも、Akamai Cloudの接続性によって一次配信に加わることが可能です。ここで、Harmonicのテクノロジーが活躍します。VR360の強化にあたってAkamaiとの連携を選んだ理由は、Akamai Connected Cloudが持つ重要な特性、それに尽きます。Akamai Connected CloudはCDNのフットプリントを基盤に構築されており、そこが一般的なハイパースケーラーのデータセンターとは異なります。よりメディア向けなのです。メディアを配信する際に、より優れたメリットがもたらされ、ひいてはサブスクリプションの契約者に低レイテンシーかつ低コストを提供することにつながります。それこそが、動画ワークフローにおいて私たちが重視することです。このAkamaiとのパートナーシップは、SaaSビジネスを成長させたい私たちが求めていたとおりのものでした。